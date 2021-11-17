Собственный шоколад, создание робота: что можно сделать во время промышленного туризма

Сейчас, конечно, сложно планировать какой-то отдых, но и сидеть в четырех стенах не особо хочется.
Летом распланировать свой отпуск достаточно легко, сердце само просит выезда на моря или на природу, но что делать, если ваш отпуск пришелся на другое время года, а культурно просвещаться вас не тянет. Выход есть – промышленный туризм. Да, это не шутка какая-то. В России этот вид туризма начинает набирать популярность, хотя в Европе, например, известен с середины прошлого века.
Bentley
Например, в Великобритании есть город под названием Кру, в нем расположен завод известной марки машин Bentley. У каждого желающего есть возможность посетить двухчасовую экскурсию на завод, где вы сможете увидеть своими глазами, как создаются эти машины — от программирования до сборки.
И конечно же, не обошлось без хитрого маркетингового хода.
Владельцы машины данной марки могут посетить экскурсию в любой день недели бесплатно, остальные желающие смогут посетить завод только по пятницам.
Land Rover
Удивительно, но в отличие от Bentley, где до сих пор преобладает ручная сборка, на заводе Land Rover посетители экскурсии могут посмотреть, как роботизирован процесс сборки автомобилей.
Желающие могут приехать на завод, который расположен в Халевуде (не путать с известным районом Лос-Анджелеса) и узнать, как создаются автомобили этой марки.
Бонусом для посетителей завода является возможность прокатиться на собранной машине по идеальному треку, состоящему из ровного асфальтового покрытия и участка бездорожья.
Родина Чеддера
Если же вы не фанат автопрома, то возможно вам будет интересно побывать на родине знаменитого сыра Чеддер. Да, сорт был назван в честь небольшой деревушки Великобритании.
К слову, всего за несколько евро вы сможете побывать на заводе и ознакомиться со всеми этапами приготовления этого сыра, а также попробовать его.
Airbus
В другой европейской стране – Германии, туристам предлагают посетить заводы по производству самолетов Airbus, которые расположены в Гамбурге и Бремене.
Экскурсия платная и за 2,5 часа вы не сможете присесть отдохнуть. К слову, производить фото и видео-съемку в ходе экскурсии запрещено.
На входе посетителей просят выключить их мобильные устройства. Возможно, вам удастся получить ответ на вопрос: почему телефоны нужно выключать при входе на завод и при взлете и посадке самолетов.
Ritter Sport
Если же вам не особо интересно, как происходит процесс строительства самолетов, то вы можете отправиться в другой немецкий город Вальденбух, где расположен основной завод по производству шоколада Ritter Sport.
Производственные цеха вам не покажут, зато вы сможете посетить Центр для гостей, в котором расположена шоколадная выставка, а также мастерская, в которой каждый может придумать свой вкус и даже выбрать для него обертку.
Немецкие машины
Ну и конечно же, как не рассказать о немецком автопроме. Заводы «Порше», «Ауди», «Мерседес-Бенц», «Фольксваген» и «BMW» проводят экскурсии для всех желающих.
Фанаты определенных марок могут ознакомиться со всеми этапами производства их любимых машин.
Lamborghini и Ferrari
Для туристов в Италии наиболее интересными и знаменитыми являются заводы по производству суперкаров Lamborghini и Ferrari.
Во время экскурсии на заводе Lamborghini, расположенном в провинции Сант-Агата-Болоньезе, вы сможете увидеть установку двигателя Lamborghini V10, а также понаблюдать за тем, как подготавливают материалы для обивки салона.
А вот на заводе Ferrari все куда интереснее, ведь там посетители могут побывать в музее этой марки, где каждый может ознакомиться со знаменитыми моделями авто. Также желающие могут увидеть место зарождения первого автомобиля этого бренда.
Ну и вишенкой на торте будет посещение гоночного трека Fiorano, который был открыт еще в 1972 году.
Lego
Экскурсия по заводу Lego, расположенного в датском городе Биллун, сравнима с посещением фабрики Вилли Вонки, экскурсии на заводе проводятся несколько раз в году, а запись на посещение расписана на несколько лет вперед.
И это при том, что стоимость двухдневной экскурсии с проживанием достигает несколько тысяч евро, а детям до 7 лет на завод по производству игрушек нельзя.
Производственный туризм в России
В России также набирает популярность производственного туризма. Но что интересного можно посмотреть у нас? Минпромторг поддержал инициативу самарского проекта «Майс Маркет» и сейчас к проекту присоединились другие регионы.
Данная команда помогает развивать культуру промышленного туризма в России.
Пермский PROMOBOT
Как в России делают роботов? Если вам это интересно, то вы можете посетить экскурсию «Пермский период PROMOBOT», на которой вы сможете узнать, как производятся человеокообразные роботы. К слову, эта компания поставляет роботов 42 страны мира. Promobot’ы способны распознавать эмоции людей и служат помощниками для людей в роли консьержей, личных ассистентов и различных консультантов.
Посетители данной экскурсии смогут увидеть все процессы от сборки до «оживления» и предания роботам хуманизированного облика.
Для детей также разработан квест с наградами и интересными курьезными историями, произошедшими на производстве.
Экскурсия по действующей текстильной фабрике
Экскурсия по ярославскому комбинату технических тканей «Красный Перекоп» — это попытка перенести посетителей в другую эпоху по средству аудиосопровождения в наушниках и работы станков.
К слову, проходя по цехам комбината, туристы могут наткнуться на послания, оставленные из прошлого на стенах и плитках.
Также отдельным экспонатом этой экскурсии является рабочее место первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Нефритовая фабрика
В Бурятии работает одна из немногих в стране фабрик, которая занимается производством изделий из нефрита. На предприятии «Ориентал Вэй» любой желающий может увидеть все этапы изготовления из каменных глыб украшений и предметов декора.
Экскурсоводы также расскажут вам много интересных историй и легенд, связанных с нефритом. Хоть нефрит и считается полудрагоценным камнем, но его стоимость за килограмм может доходить до 15 тысяч долларов, а, чтобы разбить нефритовую глыбу толщиной всего в 10 см необходимо приложить колоссальные усилия.
Саяно-Шушенская ГЭС
В России также можно побывать на одной из самых крупных гидроэлектростанций мира – Саяно-Шушенской ГЭС. С этого года, двери ГЭС открыты для туристов.
Особый интерес вызывает смотровая площадка, с которой можно наблюдать за водохранилищем, которое включено в перечень водоемов, являющихся стратегическими источниками чистой воды. Также туристы могут увидеть работу машинного зала и посетить музей истории гидроэлектростанции.
К слову, ночью ГЭС выглядит завораживающе благодаря прожекторам ночной подсветки. Приехавшим посетить данный музей понравится и окружающая природа: горные реки, водопады и густой лес.
Бел-Поль
В Курской области есть предприятие, которое занимается созданием перьевых подушек и одеял. Компания «Бел-Поль» проводит экскурсии, в которых рассказывает и показывает желающим о процессе произведения своей продукции. Важным элементом производства являются гуси, из пуха которых делают самые дорогие и элитные подушки и одеяла.
Слабонервным и особо впечатлительным можно не беспокоиться, ведь при производстве продукции в этой компании не страдает ни один гусь. Птиц здесь разводят, ухаживают, а в период линьки ощипывают.
Также в рамках экскурсии предусмотрена фотосессия в пуховых облаках и мастер-класс по правильному сну, на котором эксперты расскажут, как подобрать идеальную подушку, чтобы хорошо выспаться, избавиться от храпа и выправить осанку.
Источник:
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