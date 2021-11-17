Собственный шоколад, создание робота: что можно сделать во время промышленного туризма

Летом распланировать свой отпуск достаточно легко, сердце само просит выезда на моря или на природу, но что делать, если ваш отпуск пришелся на другое время года, а культурно просвещаться вас не тянет. Выход есть – промышленный туризм. Да, это не шутка какая-то. В России этот вид туризма начинает набирать популярность, хотя в Европе, например, известен с середины прошлого века.





Bentley

Например, в Великобритании есть город под названием Кру, в нем расположен завод известной марки машин Bentley. У каждого желающего есть возможность посетить двухчасовую экскурсию на завод, где вы сможете увидеть своими глазами, как создаются эти машины — от программирования до сборки.