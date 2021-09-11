40 фотографий, которые можно было сделать только в Европе

746 миллионов человек, более пятидесяти стран, 24 официальных языка… Неудивительно, что в Европе происходит столько всего необычного и интересного. На Reddit есть целое сообщество, посвященное разным ситуациям, которые могут произойти только в Европе, и, судя по количеству подписчиков (почти 3 миллиона!), за европейцами с интересом наблюдает весь мир. Взгляните и вы!