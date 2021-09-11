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40 фотографий, которые можно было сделать только в Европе

40 фотографий, которые можно было сделать только в Европе (41 фото)

Автор:
11 сентября 2021 08:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   вокруг света   европа   интересное   фотографии   фотографии из соцсетей   
1490
41

746 миллионов человек, более пятидесяти стран, 24 официальных языка… Неудивительно, что в Европе происходит столько всего необычного и интересного. На Reddit есть целое сообщество, посвященное разным ситуациям, которые могут произойти только в Европе, и, судя по количеству подписчиков (почти 3 миллиона!), за европейцами с интересом наблюдает весь мир. Взгляните и вы!

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Метки: Reddit   вокруг света   европа   интересное   фотографии   фотографии из соцсетей   
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6  комментариев
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24k
Ashabad 37 минут назад
Без политики не обошлось. Обязательно нужно плюнуть в сторону Белоруссии.
"Скушно, девочки..." (с)
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20k
Виталий Касандров 18 минут назад
Я так понял Белоруссию таки причислили к Европе, а 404 нет .
Нет ли в данном посте зрады?
Таки майдаунов и так от СП2 колбасит а тут еще и это .
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53
Михайло Потапыч 19 минут назад
Шведские фанаты едут в метро где-то под моим домом.
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1k
ah3007 Полчаса назад
Номер 40. Очень вкусная!!!! Кто будет в Голландии обязательно попробуйте.
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960
Тритий 40 минут назад
Европа , ты супер !!! Я лечу к тебе ....
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9k
Schandmaul 41 минуту назад
почему это "Чёртов мост"? он называется Rakotzbrücke и стоит на озере Rakotzsee где слово Rak на языке Сорбов, живущих там, означает рак. Так что это Раковый мост на Раковом озере
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