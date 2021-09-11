40 фотографий, которые можно было сделать только в Европе

746 миллионов человек, более пятидесяти стран, 24 официальных языка… Неудивительно, что в Европе происходит столько всего необычного и интересного. На Reddit есть целое сообщество, посвященное разным ситуациям, которые могут произойти только в Европе, и, судя по количеству подписчиков (почти 3 миллиона!), за европейцами с интересом наблюдает весь мир. Взгляните и вы!
8. Во Вроцлаве, Польша, рядом с каждым собором и даже у рек стоят модели, чтобы слепые люди могли ощупать их и тоже "увидеть"
10. Жан-Батист Кемпф, создатель медиаплеера VLC, отказался от десятков миллионов евро, чтобы в VLC не было рекламы. Мерси, Жан!
11. Магазин Tesco в Словакии открылся с пустыми полками, чтобы показать, как будет выглядеть мир, если пчелы и бабочки вымрут
12. Герои Греции: уставшие пожарные спят после напряженной ночи борьбы с крупнейшим лесным пожаром в Аттике за десятилетия
13. Ангела Меркель ругает премьер-министра Болгарии Бойко Борисова за неправильное ношение маски
16. "Портал" в Вильнюсе, через который можно заглянуть в польский город Люблин в реальном времени
17. Статуя Якуба Вейхера, основателя польского города Вейхерово, во время снегопада похожа на Дарта Вейдера
21. В 2018 году Аннамария Хорватова, цыганка из Словакии, выиграла забег в балетках. Затем она стала чемпионкой Словакии на 1500м в своей возрастной группе
22. Находка года: около Вероны обнаружили мозаичный пол древнеримской виллы в почти идеальном состоянии
26. Самые старые двери в Риме из тех, что еще используются, Пантеон. Датируется 115 годом н.э. Двери отлиты из бронзы, каждая шириной 2,3 м и высотой 7,5 м, но их легко может открыть один человек
27. Эксперимент в Эстонии: водители, превысившие скорость, должны остановиться и дождаться истечения "тайм-аута", прежде чем продолжить путь
29. Европейский парламент проголосовал за универсальное зарядное устройство для мобильных устройств. 582 - 40
30. В Германии можно сыграть в пинг-понг с человеком, стоящим у светофора по другую сторону дороги
31. Пожилая албанская женщина обедает со своим мертвым мужем и детьми, убитыми в 1999 году на войне
35. Тренировочная площадка для детей, чтобы подготовить их к езде по настоящим дорогам, Копенгаген
36. 9-летний мальчик из Амстердама во время голода в Нидерландах с 1944 по 1945, более известного как "зимний голод". Дети часто носили с собой ложки "на всякий случай"
37. В итальянских барах вместо трубочек начали использовать пасту, чтобы сократить использование пластика
Источник:
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"Скушно, девочки..." (с)
Нет ли в данном посте зрады?
Таки майдаунов и так от СП2 колбасит а тут еще и это .