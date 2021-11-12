Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"

- Кстати, жители американской глубинки считают жителей больших городов “ненастоящими американцами”. Знаю это по себе. Я из Калифорнии, и стоит мне об этом сказать где-нибудь в глубинке, как меня обязательно обвинят в том, что я ненавидящий Америку коммунист. Но у нас Калифорнии тоже есть “красные зоны”, где лос-анджелесцев считают элитой, оторванной от реальности.





- Я вырос в Калифорнии, где у нас с самокритикой всё более-менее нормально. Но недавно я отыскал родственников по матери. Они живут в максимально сельской местности в Огайо. Я был у них в гостях. Уровень их знаний вообще и об окружающем мире в частности меня поразил. Одна из моих тётушек никогда не была даже в другом штате и не горит желанием посмотреть на другие места. Спрашиваю у неё, хотела бы она увидеть европейские страны? Категорическое нет. Из дальнейшего разговора я понял, что страны Европы для неё - страны третьего мира. Она даже сказала, что не хочет, чтобы её там похитили, так как она видела, как там крадут людей в фильме “Заложница”. Для неё что Швейцария, что Сомали - всё одно. Те, кто искренне верят в то, что США - величайшая страна на свете не видят разницы между Парижем и Алеппо.





- Вас удивит уровень знаний американцев о странах мира, в которых они, как правило, никогда не были.

Пару лет назад я был в Нидерландах и по дороге из аэропорта в гостиницу разговорился с таксистом. Он меня спросил, знаю ли я, почему американцы редко бывают в Европе. Я подумал и понял. Дело вовсе не в том, что это дорого, деньги у них есть, а вот оплачиваемого отпуска нет. У среднестатистического американца обычно не больше 10 дней неоплачиваемого отпуска, везунчикам оплачивают праздничные дни. Он лучше поедет во Флориду, чем потащится через океан и потратит два дня на перелёт. Я сказал об этом водителю, а он мне в ответ: "Это рабство". А потом он мне рассказал, что он, таксист Uber, живёт лучше, чем многие американцы, зарабатывая $100 тыс. в год. Каждый год он навещает семью в Марокко и имеет оплачиваемый отпуск и больничные. При этом многие американцы уверены, что Нидерланды - страна третьего мира.



