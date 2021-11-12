Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"

Об американской пропаганде, суперпатриотах и их знании окружающего мира рассказывают сами американцы и гости США.
Пост создан на основе треда на сайте Reddit.
- В США детям рассказывают про американскую исключительность с детского сада, где им надо произносить клятву американскому флагу. Вообще, пропаганда у нас работает отменно. Нас всех учат, что мы самая сильная, умная, богатая нация, что наши американские товары самые качественные. Что свободы, которыми мы наслаждаемся, недоступны жителям других стран. Все другие страны нам завидуют, их граждане спят и видят, как бы им попасть в США. Президент США - самый могущественный человек в мире. Без нашей экономики и армии мир погибнет. Мы должны радоваться тому, что родились здесь. Всё это нам вдалбливается через рекламу, новости. Любого политика, который посмеет сказать, что “Америка может лучше”, заклеймят как ненавистника Америки. Неудивительно, что многие американцы верят в исключительность США.
- Многие американцы даже не догадываются, что в других странах у людей есть айфоны. Когда нам рассказывают про другие страны, то всегда говорят о них как о странах третьего мира. Показывают Индию, значит обязательно это будет нищий, просящий милостыню. Многим моим соотечественникам даже в голову не придёт, что в других странах есть и бедные, и богатые, что нам показывают лишь часть. А тот факт, что в мире есть города, улицы которых названы в честь убитых на войнах против США героев, повергнет их в шок.
- Кстати, жители американской глубинки считают жителей больших городов “ненастоящими американцами”. Знаю это по себе. Я из Калифорнии, и стоит мне об этом сказать где-нибудь в глубинке, как меня обязательно обвинят в том, что я ненавидящий Америку коммунист. Но у нас Калифорнии тоже есть “красные зоны”, где лос-анджелесцев считают элитой, оторванной от реальности.
- Я вырос в Калифорнии, где у нас с самокритикой всё более-менее нормально. Но недавно я отыскал родственников по матери. Они живут в максимально сельской местности в Огайо. Я был у них в гостях. Уровень их знаний вообще и об окружающем мире в частности меня поразил. Одна из моих тётушек никогда не была даже в другом штате и не горит желанием посмотреть на другие места. Спрашиваю у неё, хотела бы она увидеть европейские страны? Категорическое нет. Из дальнейшего разговора я понял, что страны Европы для неё - страны третьего мира. Она даже сказала, что не хочет, чтобы её там похитили, так как она видела, как там крадут людей в фильме “Заложница”. Для неё что Швейцария, что Сомали - всё одно. Те, кто искренне верят в то, что США - величайшая страна на свете не видят разницы между Парижем и Алеппо.
- Вас удивит уровень знаний американцев о странах мира, в которых они, как правило, никогда не были.
Пару лет назад я был в Нидерландах и по дороге из аэропорта в гостиницу разговорился с таксистом. Он меня спросил, знаю ли я, почему американцы редко бывают в Европе. Я подумал и понял. Дело вовсе не в том, что это дорого, деньги у них есть, а вот оплачиваемого отпуска нет. У среднестатистического американца обычно не больше 10 дней неоплачиваемого отпуска, везунчикам оплачивают праздничные дни. Он лучше поедет во Флориду, чем потащится через океан и потратит два дня на перелёт. Я сказал об этом водителю, а он мне в ответ: "Это рабство". А потом он мне рассказал, что он, таксист Uber, живёт лучше, чем многие американцы, зарабатывая $100 тыс. в год. Каждый год он навещает семью в Марокко и имеет оплачиваемый отпуск и больничные. При этом многие американцы уверены, что Нидерланды - страна третьего мира.
- Те, кто выпячивают свой патриотизм, как громадный неоновый знак, из которого хлещут фейерверки, они на самом деле не любят свою страну. Правда.
Они ненавидят демократов, которых в США примерно половина, значит они не любят американский народ.
Они смеются над защитой окружающей среды, значит они не любят американскую природу.
Они ноют по поводу налогов, значит они не любят американское правительство.
Они не любят Америку, но им нравится идея патриотизма.
Я знаю, о чём говорю, потому что родился в деревеньке в Аппалачах. Я общаюсь с этими людьми вот уже 50 лет и повидал на своём вику много псевдопатриотов.
- Я канадец, 6 лет назад был в Штатах по работе. Познакомился с приятными людьми, они пригласили меня на ужин. У меня спрашивали о жизни в Канаде, чем она отличается от жизни в США. Они очень удивились, когда я сказал, что особых отличий нет. Оказывается, мои собеседники на полном серьёзе думали, что в Канаде нет больших городов, а большинство канадцев живёт в деревянных хижинах. Когда я им похвастался нашей системой здравоохранения, один американец мне говорит: “Да, у нас много проблем, но наша страна самая лучшая в мире!” И все остальные закивали, и после этого особо у меня ничего не спрашивали. И такое со мной в Штатах бывало не раз.
- Я из Восточной Европы, был три раза в Штатах на восточном побережье. Меня нисколько не удивило, что американцы, с которыми я общался, ничего не слышали про мою маленькую страну. Но зато меня по-настоящему взбесили такого рода вопросы:
А душем пользоваться ты умеешь?
Ел когда-нибудь в “Макдоналдс”?
Был в настоящем торговом центре?
Ты впервые в американской машине?
А вы там у себя можете позволить себе купить авто?
Что значит высшее образование можно получить бесплатно? Раз бесплатное, значит, должно быть, оно плохое?
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- Оказывается, если заставлять нашу молодёжь каждый день приносить клятву верности флагу с детского сада до 18 лет, это будет иметь определённые последствия. Помню, как я в старших классах отказался произносить клятву и как училка меня сверлила глазами. А потом я стал слышать всё меньше голосов своих одноклассников во время клятвы. Серьёзно, о какой стране свободного выбора может идти речь, если каждый день начинается с обязаловки. Нет уж, спасибо!
- Как не американец могу сказать, что, как по мне, это очень странно и как-то по-сектантски.
- Как американец подтверждаю, что для меня это тоже странно и по-сектантски.
- А я ходил в христианскую школу. Мы произносили клятву верности флагу, "Христианскому флагу" и Библии.
- Я как-то обсуждал этот вопрос с семьёй и сказал, что наши клятвы флагу больше подходят для Северной Кореи, чем для "самой свободной страны", что, скажем, для стран Европы это выглядит дико. Бабушка мне ответила, что другие страны могут думать, что им угодно, а я должен гордится, что живу в США.
- Когда я жил в Германии и рассказывал немцам про США, факт про каждодневную клятву верности поражал их больше всего. А ещё я знавал несколько немецких школьников, учившихся по обмену в Штатах, которых отчитывали за отказ произносить клятву. Они как вообще себе это представляли? Малолетние немецкие граждане будут клясться в верности флагу другой страны? Это ж госизмена.
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