«Ага, вы в эфире, коллега»: депутат выругалась матом на заседании комиссии по культуре

Страшно представить, какие "культурные" диалоги ведут чиновники за закрытыми дверями.
После выступления депутата Московской государственной Думы Натальи Метлиной на заседании по культуре и массовым коммуникациям собрание можно было сворачивать, ведь за несколько секунд чиновница продемонстрировала и что такое культура, и как работают средства массовой коммуникации. Метлина была не в курсе, что заседание проходит в прямом эфире, и после того как ей дали слово, выдала тираду из отборного мата.
К счастью, чиновница вовремя остановилась, увидев, что над ней смеются коллеги. И поменялась в лице от страха и удивления, когда удостоверилась, что её выступление уже в интернете.
Понесла ли оконфузившаяся Метлина какие-либо дисциплинарные взыскания - неизвестно. Зато известно, что чиновница продолжает работать по сей день.
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Может быть не совсем в тему, но вчера во время дистанционного заседания оперативного штаба по борьбе с ковидом в Курской области, отличился глава региона Роман Старовойт. Губернатор не матерился во время выступления, но был недалёк от этого - он усомнился в разумности противников QR-кодов, сравнив их со староверами, а людей с медотводами от прививки, которые отказываются сидеть дома, назвал смертниками.
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Хабалка обыкновенная, которой на рынке пирожками торговать надо
- Х*ячечная! Министерство культуры!