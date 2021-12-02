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«Ага, вы в эфире, коллега»: депутат выругалась матом на заседании комиссии по культуре

«Ага, вы в эфире, коллега»: депутат выругалась матом на заседании комиссии по культуре (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 декабря 2021 14:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Культура   видео   депутат   заседание   конфуз   мосгордума   нецензурная лексика   
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Страшно представить, какие "культурные" диалоги ведут чиновники за закрытыми дверями.

После выступления депутата Московской государственной Думы Натальи Метлиной на заседании по культуре и массовым коммуникациям собрание можно было сворачивать, ведь за несколько секунд чиновница продемонстрировала и что такое культура, и как работают средства массовой коммуникации. Метлина была не в курсе, что заседание проходит в прямом эфире, и после того как ей дали слово, выдала тираду из отборного мата.


К счастью, чиновница вовремя остановилась, увидев, что над ней смеются коллеги. И поменялась в лице от страха и удивления, когда удостоверилась, что её выступление уже в интернете.


Понесла ли оконфузившаяся Метлина какие-либо дисциплинарные взыскания - неизвестно. Зато известно, что чиновница продолжает работать по сей день.

Может быть не совсем в тему, но вчера во время дистанционного заседания оперативного штаба по борьбе с ковидом в Курской области, отличился глава региона Роман Старовойт. Губернатор не матерился во время выступления, но был недалёк от этого - он усомнился в разумности противников QR-кодов, сравнив их со староверами, а людей с медотводами от прививки, которые отказываются сидеть дома, назвал смертниками.

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Метки: Культура   видео   депутат   заседание   конфуз   мосгордума   нецензурная лексика   
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2k
Алексей 42 минуты назад
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359
Павел 4 минуты назад
За культуру, сука, обидно
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513
zenon 19 минут назад
Ругаться матом - это естественно. Ведь людей не пальцем делают и не в огороде не находят, разве, что аист может подбросить. Как написал Марк Твен, что первого человека сделал Бог, но забыл взять патент и теперь это может сделать каждый. Но есть второй аспект. Ещё в древности люди говорили что разум дают папа с мамой. Но есть ощущение в отношении некоторых людей, что они выросли круглыми сиротами.
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17k
nobody® 20 минут назад
Ну было же в министерстве культуры Крыма. Что там потом случилось? Вспомнили трёхлетнюю взятку?
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8k
Александр 21 минуту назад
Хабалка в штанах.
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19k
KOSTELLO Полчаса назад
Пару раз слышал ее.
Хабалка обыкновенная, которой на рынке пирожками торговать надо
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6k
Николай Полчаса назад
"Мы мля им разрешаем..." - уроды моральные и аморальные... скотины после 4-5 прививки посмотрим как сами запоют о медотводах хронических заболеваниях и кувыркодах, понятный ему и удобный в прочтении, ска ну ка прочти... конченые...
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3k
Григорий Бабкин Полчаса назад
- Алё! Это прачечная?
- Х*ячечная! Министерство культуры!
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4k
aleksei Полчаса назад
У этого старавойта манера разговора как у зека
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24k
Юрьевич Полчаса назад
Да такие "специалисты" по культуре у которых культура даже не ночевала много где сидят. Да везде практически так - и в экономике и в строительстве. Почти во всех местах сидят чиновники не имеющие представления о том чем занимаются... Недавно пообщался с чиновником из Фонда Капитального ремонта который приехал проверять как идёт ремонт... Так это чучело ни одного СНиПа не знает! Вообще ни одного! У него даже строительного образования судя по всему нет!
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10k
Шурум-бурум 44 минуты назад
и вот такая вот журнашлюшка-хабалка, бухающая, как мужик, учит людей жить
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