«Ага, вы в эфире, коллега»: депутат выругалась матом на заседании комиссии по культуре

После выступления депутата Московской государственной Думы Натальи Метлиной на заседании по культуре и массовым коммуникациям собрание можно было сворачивать, ведь за несколько секунд чиновница продемонстрировала и что такое культура, и как работают средства массовой коммуникации. Метлина была не в курсе, что заседание проходит в прямом эфире, и после того как ей дали слово, выдала тираду из отборного мата.





К счастью, чиновница вовремя остановилась, увидев, что над ней смеются коллеги. И поменялась в лице от страха и удивления, когда удостоверилась, что её выступление уже в интернете.





Понесла ли оконфузившаяся Метлина какие-либо дисциплинарные взыскания - неизвестно. Зато известно, что чиновница продолжает работать по сей день.