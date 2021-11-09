На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве

Правоохранители недовольны роликом, в котором Наливкин с помощью гранатомета обезвреживает бесхозную сумку.
Сотрудники полиции пришли с обысками к авторам роликов о несуществующем депутате Наливкине из Уссурийска. В отношении съемочной группы YouTube-канала «BARAKuda» завели уголовное дело по ст. 213 ч. 3 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Камнем преткновения стало видео, которое появилось на канале в конце сентября. В нем депутат Наливкин с доблестью и отвагой расправляется с оставленной на остановке сумкой. Этот скетч ранее оставался незамеченным правоохранителями, а после резонансного приговора Ларисе Кривоносовой, снимавшейся в роликах про Наливкина и пародировавшей генерала МВД Ирину Волк, похоже, интерес к творчеству автора и продюсера шоу Андрея Клочкова заметно вырос.
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Журналист Андрей Пивоваров со ссылкой на продюсера шоу сообщает, что 4 ноября обыски прошли в студии , а позже правоохранители нагрянули с визитом домой к оператору Александу Анимову, продюсеру Семёну Вавилову и самому Клочкову.
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2007 г. N 45
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ХУЛИГАНСТВЕ И ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
СОВЕРШЕННЫХ ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ
....Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.
Суду надлежит устанавливать, в чем конкретно выражалось грубое нарушение общественного порядка, какие обстоятельства свидетельствовали о явном неуважении виновного к обществу, и указывать их в приговоре.
2. Под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, следует понимать умышленные действия, направленные на использование лицом указанных предметов как для физического, так и для психического воздействия на потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о намерении применить насилие посредством этого оружия или предметов, используемых в качестве оружия....
Я за Наливкина!!!