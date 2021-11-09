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На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве

На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2021 10:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Виталий Наливкин   видео   депутат   полиция   уголовное дело   шоу бизнес   
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Правоохранители недовольны роликом, в котором Наливкин с помощью гранатомета обезвреживает бесхозную сумку.

Сотрудники полиции пришли с обысками к авторам роликов о несуществующем депутате Наливкине из Уссурийска. В отношении съемочной группы YouTube-канала «BARAKuda» завели уголовное дело по ст. 213 ч. 3 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств).


Камнем преткновения стало видео, которое появилось на канале в конце сентября. В нем депутат Наливкин с доблестью и отвагой расправляется с оставленной на остановке сумкой. Этот скетч ранее оставался незамеченным правоохранителями, а после резонансного приговора Ларисе Кривоносовой, снимавшейся в роликах про Наливкина и пародировавшей генерала МВД Ирину Волк, похоже, интерес к творчеству автора и продюсера шоу Андрея Клочкова заметно вырос.


Журналист Андрей Пивоваров со ссылкой на продюсера шоу сообщает, что 4 ноября обыски прошли в студии , а позже правоохранители нагрянули с визитом домой к оператору Александу Анимову, продюсеру Семёну Вавилову и самому Клочкову.

Источник:

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Метки: Ynews   Виталий Наливкин   видео   депутат   полиция   уголовное дело   шоу бизнес   
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49  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко 8 часов назад
Нельзя поручить другим честь мундира, нельзя высмеивать депутатов, они и сами прекрасно справляются, конкуренции не потерпим. А так да, было бы смешно, если бы не так грустно.
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7k
Влад 20 минут назад
я бы проголосовал за Наливкина-всяко лучше шушеры всякой!
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1k
Can 38 минут назад
видать по больному прошлись.
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14k
vikklu 2 часа назад
Кто бы сомневался...
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93
Александр Поляков 3 часа назад
Волк пелоткой щёлк!!!
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134
Снежный Барс 3 часа назад
По женски обиделась волчица генеральская. Стареющий волк опасен для людей
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4k
Михаил 3 часа назад
CGI не слышали что такое наши соски из мэвэдэ...
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228
Михаил Зинченко 3 часа назад
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344
сергей миронов 3 часа назад
Видать, МВДшная сосулька крепко обиделась, даже посадки Марины Вульф не хватило
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2k
Suspicious 4 часа назад
Мусора в очередной раз показывают, что они мусора!
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17k
Zergos 4 часа назад
Ходят слухи, что это на них обиделась Марина Волкова за пародию на нее. Именно после этой пародии у группы и начались проблемы.
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6
Леонид Zergos 4 часа назад
Одно лицо просто
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42k
Элек Мек 4 часа назад
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2k
Sergius SPb 5 часов назад
Этого клоуна давно пора разъяснить.
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778
Уля 5 часов назад
За фотки на красной площади уже посадили, теперь за ролик в Ютубе. Кто следующий?
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6
Леонид Andrey G 4 часа назад
Вы зачем им подсказываете?!
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830
Мы Ул 5 часов назад
Не любят мусора, когда над ними стебутся.
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314
imho Sanar 2 часа назад
Мусор что ли смотри без языка не останься а то весь его уже в ж0пу засунул
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5k
Sanar 5 часов назад
Да берега то они уже давно попутали эти лицедеи Уссурийские со своими алкашами, ну что будет реакция это вполне ожидаемо, странно что так слабо, могли же наркоту найти и запчасти краснокнижных животных.
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37k
Александр 5 часов назад
Был бы человек, а статья найдется. Все что нужно знать о свободе слова в России.
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17k
Vital Idol 6 часов назад
алле, следаки, где состав нарыли, где потерпевшие?! шестёрки полуграмотные...

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2007 г. N 45
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ХУЛИГАНСТВЕ И ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
СОВЕРШЕННЫХ ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ

....Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.
Суду надлежит устанавливать, в чем конкретно выражалось грубое нарушение общественного порядка, какие обстоятельства свидетельствовали о явном неуважении виновного к обществу, и указывать их в приговоре.
2. Под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, следует понимать умышленные действия, направленные на использование лицом указанных предметов как для физического, так и для психического воздействия на потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о намерении применить насилие посредством этого оружия или предметов, используемых в качестве оружия....
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7k
Лещ 6 часов назад
У Михалкова нужно ещё обыск провести и допросить, я видел у него в фильмах тоже взрывы были...
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−89
Инженер 6 часов назад
Прикол.!!!
Я за Наливкина!!!
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45
Имя Пользователя 6 часов назад
Государство всё больше напоминает цирк, ну или психушку.
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98
eutace Имя Пользователя 5 часов назад
причем здесь государство? это бездушное виртуальное образование. Надо смотреть кто решения принимает и кто их поддерживает опираясь на силу
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