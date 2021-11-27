"Народ у нас оскотинился": депутат Гатчинского района Светлана Малашкова возмущена

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Малашкова решила снять сторис, когда учила своего маленького сына водить автомобиль. Мальчик сидит на коленях у матери и рулит, а она нажимает на педали.
Депутат интересуется у своих подписчиков, в каком возрасте они научились водить автомобиль. Видео вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков, которые раскритиковали народную избранницу и отметили, что такая игра может закончиться аварией.
Светлана видео удалила, но выложила запись, в котором выразила все своё возмущение.
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Может хватить это терпеть?
Как такие умудряются набирать голоса избирателей на выборах во властные структуры?
Кааак?!!!
Меня папа посадил на мотоцикл в возрасте семи лет.
Было это в поле, и я до сих пор помню то ощущение счастья.
И мотоцикл я тоже хорошо запомнил.
А людЯм, видите ли, только "лайки" хочется получать