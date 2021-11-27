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"Народ у нас оскотинился": депутат Гатчинского района Светлана Малашкова возмущена

"Народ у нас оскотинился": депутат Гатчинского района Светлана Малашкова возмущена (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2021 20:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гатчинский район   Светлана Малашкова   видео   депутат   инстаграмм   сторис   
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Малашкова решила снять сторис, когда учила своего маленького сына водить автомобиль. Мальчик сидит на коленях у матери и рулит, а она нажимает на педали.
Депутат интересуется у своих подписчиков, в каком возрасте они научились водить автомобиль. Видео вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков, которые раскритиковали народную избранницу и отметили, что такая игра может закончиться аварией.
Светлана видео удалила, но выложила запись, в котором выразила все своё возмущение.

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Метки: Гатчинский район   Светлана Малашкова   видео   депутат   инстаграмм   сторис   
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38  комментариев
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376k
Алексей Час назад
и самое интересное.что она не понимает что она ДУРА БЕЗМОЗГЛАЯ
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2k
Moon24 Минуту назад
Эта грязная тупая тварь депутат ? Плесень и гниль у власти от безнаказанности . Позор такому государству
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7
Мастер Оружейник 14 минут назад
Эй скоты!
Может хватить это терпеть?
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1k
Леонид 17 минут назад
Я сел за руль во втором классе , правда за руль Урала Вахты, правда в лесу. Затем меня сажали за руль каждый раз когда съезжали с дорог общего пользования. В 16 лет пришлось ехать ночью в дождь километров 100 (с реки Тром-Аган до Сургут) по федералке , отец на рыбалке повредил ногу и нажимать на сцепление не мог, сотовых тогда не было. Итого : Управление автомобилем происходит как бы на автомате ( ну как ходьба, без размышлений как и куда поставить ногу ).
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561
zenon 20 минут назад
Какая парафия - такой народ! Вы сами опарафились.
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Клёст Полчаса назад
Господи, ни правовой, ни языковой, ни хоть какой-нибудь житейской грамотности, видимо, ни на грош нет.
Как такие умудряются набирать голоса избирателей на выборах во властные структуры?
Кааак?!!!
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20k
Альберт Полчаса назад
Если это в поле, где её действия никому не навредят, то, почему бы и - нет?
Меня папа посадил на мотоцикл в возрасте семи лет.
Было это в поле, и я до сих пор помню то ощущение счастья.
И мотоцикл я тоже хорошо запомнил.
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5k
Алексей Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Bjornsson 37 минут назад
депутаты у нас оскотинились, думают только о своем кармане, а народ по юух.....
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10k
Шурум-бурум 42 минуты назад
скоро будет извиняться и говорить, что ее неправильно поняли
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12k
Вася 42 минуты назад
въ.е.бать бы ей учебником по русскому языку за третий класс и на сельскохозяйственные работы устроить для начала
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2k
閃光 46 минут назад
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3k
RomaXz 46 минут назад
Была похожая идиотка пару лет назад. К сожалению, не убилась
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51k
alertol 47 минут назад
По теме разговора, мой знакомый также учился водить, рулил у отца на коленях ещё в лет 6, и теперь водит так что я не боюсь с ним ездить, он чувствует машину как свои собственные руки и ноги. Тут лишь вопрос где это делать (не создаёт ли это угрозу кому-то кроме них самих)
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55k
Dominus 48 минут назад
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2k
閃光 50 минут назад
https://sun9-20.userapi.com/impf/c840235/v840235065/8c5d4/G_rgfG-B-30.jpg?size=604x453&quality=96&sign=4623252913d6f4f22473ea5765469b7c&type=albumhttps://sun9-20.userapi.com/impf/c840235/v840235065/8c5d4/G_rgfG-B-30.jpg?size=604x453&quality=96&sign=4623252913d6f4f22473ea5765469b7c&type=album
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861
Миша 51 минуту назад
Быдло совсем обнаглело, это возмутительно! Как стары и знакомы фразочки.
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16k
SpoiltNail 52 минуты назад
Выставляя свою жизнь напоказ, нужно быть готовым услышать общественное мнения.
А людЯм, видите ли, только "лайки" хочется получать
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13k
Кархародон 52 минуты назад
Она права в том, что народ оскАтинился, видимо, от слова «скАтываться». А во-вторых права в том, что «у нас», т.е. под чутким руководством таких безграмотных и безмозглых представителей власти. Пусть себя жалеет теперь.
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470
Сигизмунд Лазаревич 58 минут назад
Для начала лишить прав. Как родительских так и водительских. С службы тоже уволить, ибо глупая и страшная как тифозная собака.
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