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"Вам не стыдно?": таксист занялся самоудовлетворением при пассажирке прямо во время поездки

"Вам не стыдно?": таксист занялся самоудовлетворением при пассажирке прямо во время поездки (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 08:00
Сообщество : Таксисты
Метки: Самоудовлетворение   видео   конфуз   питер   такси   яндекс такси   
1795
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Водила-мастурбек из Питера заявил, что ничего плохого не делает, и вообще, девушке все показалось.

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Метки: Самоудовлетворение   видео   конфуз   питер   такси   яндекс такси   
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143
Киса Кацман 59 минут назад
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3k
Феликс Дзержинский 3 минуты назад
Скорее всего, он давно не мылся и у него завелись "гости", вот он и разгонял не санкционированный митинг.
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10k
K7OO 4 минуты назад
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11k
Типа граф 5 минут назад
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13k
SpoiltNail 7 минут назад
Она понравилась хачу
И он сказал: "Тибя хачу!
Но раз не будешь мне давать,
Я буду мастурбировать"
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 14 минут назад
...а для намаза надо всех пассажиров выгнать...

Ссылка youtu.be
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830
сеньор Леонсио 18 минут назад
Жизнь уже догоняет японские комиксы.
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−15
Nane First NameLast 23 минуты назад
Да уж... при мне (182/95) никто не дрочит. Попробывал бы при мне подрочить, собака драная!
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143
Киса Кацман Nane First NameLast 4 минуты назад
Мадам ... Вам бы похудеть
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26
Dmitry Kozlodoev Минуту назад
Она вес и возраст указала, так что не девушка
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401
Spoiler Полчаса назад
Было бы эпично, если бы баба которая снимала ехала голая...
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5k
Али Ди Полчаса назад
мастурбек
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5k
ишты 38 минут назад
А может он его успокаивал поглаживая?
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24k
Батончик с маком 39 минут назад
Кто вообще разрешает всяким чебурекам садиться за руль. Им даже повозку с ишаком доверить нельзя
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2k
Сергей 46 минут назад
А вообще надо когда заказываешь таксо оговаривать ,что бы славянин был.
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309
Николай 47 минут назад
Видео не о чем, впрочем как и вся новость... прям подрочил!! а по видео больше похоже мужик член через штаны поправил, чтоб водить машину не мешал)))) привыкли новости из ничего делать.
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2k
Сергей 47 минут назад
Как как!мастурбек?
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13k
aalexey3 48 минут назад
*****Артем Дзюба отказался от вызова в расположение национальной команды.*****

Таксистом лучше...
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76k
TapokSudby 50 минут назад
Заметьте, как спокойно и тихо все происходит. Ни мата, ни крика! Вот что значит культурная столица!
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3k
Феликс Дзержинский 51 минуту назад
Сервис называется, Дрочило 18+.
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6k
Сергей 52 минуты назад
В культурной столице и новости культурные.
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26k
Aqueronte Час назад
Эконом? А сервис Vip
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751
Сергей Ковалев Час назад
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