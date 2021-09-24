"Вам не стыдно?": таксист занялся самоудовлетворением при пассажирке прямо во время поездки

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Водила-мастурбек из Питера заявил, что ничего плохого не делает, и вообще, девушке все показалось.
В Санкт-Петербурге водитель такси решил совместить приятное с полезным, и прямо за рулем стал наглаживать себя в присутствии пассажирки. Девушка сделала замечание возбужденному мужчине, но тот был невозмутим.
"Вам вообще не стыдно?"- пыталась усовестить сладострастного товарища пассажирка. Тот невразумительно мычал и, продолжая вести машину, периодически мастурбировал. Возмущенная происходящим девушка попросила остановить авто, чтобы выйти.
Не желая спускать на тормозах произошедшее, пассажирка обратилась в службу поддержки Яндекс-такси. Как сообщает "Двач", никакой компенсации девушка за поездку не получила, ей даже не вернули списанные с карты деньги, т.к. она вышла на полпути.
Ну, спасибо, что не изнасиловал!
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И он сказал: "Тибя хачу!
Но раз не будешь мне давать,
Я буду мастурбировать"
Таксистом лучше...