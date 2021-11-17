Депутата из Приморья обвинили в педофилии и слили в Сеть фото 18+

Для депутата Заксобрания Приморского края Артема Самсонова недавний летний отдых обернулся большими проблемами. Ему предъявлено обвинение по одной из самых тяжких статей Уголовного кодекса.
Сегодня, 17 ноября, во Владивостоке задержан депутат Заксобрания из Приморья Артем Самсонов. По версии следствия, он, пребывая на базе отдыха, весьма фривольно вел себя с несовершеннолетним ребенком, показывал и объяснял мальчику назначение интимной игрушки. По словам помощника Самсонова, депутату предъявлено обвинение по статье 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").
Сразу после задержания Самсонова повезли на его квартиру, где произвели обыск. Сам депутат виновным себя не признает, считая, что его оговорили и подставили. По сообщению Телеграм-канала "Mash", от прохождения допроса на детекторе лжи Самсонов отказался, а вот те, кто его "сдали", напротив - согласились. Проверка показала, что они, как и пострадавший ребенок, говорят правду.
Между тем, руководитель исполкома регионального отделения движения «Сильная Россия» Алексей Свиридов пояснил, что Самсонов на протяжении долгих лет публиковал в соцсетях неоднозначные фотографии, на которых "вытворял разное": целовался с мужчинами, "демонстрировал свою пятую точку". Эти фото, по словам Свиридова он сначала публиковал, после удалял. Сейчас аккаунты Самсонова не содержат никакого порочащего его контента, однако, как мы знаем, интернет помнит все. Поэтому неудивительно, что сразу после скандала в Сети всплыли некоторые снимки разных лет.
Кадры из категории 18+ были опубликованы в Telegram-канале Сергея Карнаухова. Большинство из них не может быть размещено в этом посте, однако, судя по тем фото, которые разошлись по многим сайтам, отдыхать депутат любит и умеет.
На некоторых снимках, опубликованных Карнауховым, фигурирует тот самый палаточный лагерь и секс-игрушка, предположительно которую депутат показывал ребенку.
Помимо фото 18+ в свое время Самсонов выкладывал много снимков обычного палаточного отдыха с возлияниями, сном в палатке и дружескими посиделками. Однако для СК РФ представляет интерес совсем другие снимки. И после обнародования фото-архива Карнаухова у следователей наверняка появятся новые детали в деле Самсонова.
"Когда вас начнут убеждать, что депутата от КПРФ Самсонова подставили, откройте эти фотографии. Надеюсь их будет достаточно для понимания реальной ситуации", - предупреждает Карнаухов. Кстати, он прав: глава КПРФ Геннадий Зюганов заметил, что нельзя не исключать версии ложных обвинений.
Напомним, что Артем Самсонов с января 2009 года состоит в партии КПРФ, является секретарем отделения КПРФ во Владивостоке и с 2011 года - депутатом Законодательного собрания Приморского края.
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Обычный нудистский отдых где-то в диких краях, постить такое в соц сетях тоже не криминал, лишь бы было предупреждение про 18+
Пермский гарнизонный военный суд повторно рассмотрел дело экс-сотрудника Росгвардии, обвиняемого в незаконном проникновении в жилье, изнасиловании 11-летнего мальчика и покушении на изнасилование его матери-инвалида.
Адвокат потерпевших Анастасия Шардакова подтвердила ТАСС, что бывшего росгвардейца приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 20 тысяч рублей и лишили воинского звания лейтенанта.
Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Сотрудник Росгвардии вломился в дом и попытался изнасиловать женщину-инвалида. На ее крики выбежал 11-летний сын, который заступился за маму. Тогда мужчина надругался над ребенком и сбежал.
В апреле 2021-го суд приговорил его к 14 годам колонии, но в августе дело направили на новое рассмотрение в связи с процедурными нарушениями.
https://www.fontanka.ru/2021/11/16/70257266/https://www.fontanka.ru/2021/11/16/70257266/
И что, в Росгвардии все нелюди? Список из поиска в первую очередь отражает кто есть ищущие.