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Депутата из Приморья обвинили в педофилии и слили в Сеть фото 18+

Депутата из Приморья обвинили в педофилии и слили в Сеть фото 18+ (9 фото)

Автор:
17 ноября 2021 15:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморье   Самсонов   видео   депутат   обвинение   политика   полиция   суд   
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9
Открыть все картинки 18+

Для депутата Заксобрания Приморского края Артема Самсонова недавний летний отдых обернулся большими проблемами. Ему предъявлено обвинение по одной из самых тяжких статей Уголовного кодекса.

Сегодня, 17 ноября, во Владивостоке задержан депутат Заксобрания из Приморья Артем Самсонов. По версии следствия, он, пребывая на базе отдыха, весьма фривольно вел себя с несовершеннолетним ребенком, показывал и объяснял мальчику назначение интимной игрушки. По словам помощника Самсонова, депутату предъявлено обвинение по статье 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").


Сразу после задержания Самсонова повезли на его квартиру, где произвели обыск. Сам депутат виновным себя не признает, считая, что его оговорили и подставили. По сообщению Телеграм-канала "Mash", от прохождения допроса на детекторе лжи Самсонов отказался, а вот те, кто его "сдали", напротив - согласились. Проверка показала, что они, как и пострадавший ребенок, говорят правду.


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Между тем, руководитель исполкома регионального отделения движения «Сильная Россия» Алексей Свиридов пояснил, что Самсонов на протяжении долгих лет публиковал в соцсетях неоднозначные фотографии, на которых "вытворял разное": целовался с мужчинами, "демонстрировал свою пятую точку". Эти фото, по словам Свиридова он сначала публиковал, после удалял. Сейчас аккаунты Самсонова не содержат никакого порочащего его контента, однако, как мы знаем, интернет помнит все. Поэтому неудивительно, что сразу после скандала в Сети всплыли некоторые снимки разных лет.

Кадры из категории 18+ были опубликованы в Telegram-канале Сергея Карнаухова. Большинство из них не может быть размещено в этом посте, однако, судя по тем фото, которые разошлись по многим сайтам, отдыхать депутат любит и умеет.

На некоторых снимках, опубликованных Карнауховым, фигурирует тот самый палаточный лагерь и секс-игрушка, предположительно которую депутат показывал ребенку.

Помимо фото 18+ в свое время Самсонов выкладывал много снимков обычного палаточного отдыха с возлияниями, сном в палатке и дружескими посиделками. Однако для СК РФ представляет интерес совсем другие снимки. И после обнародования фото-архива Карнаухова у следователей наверняка появятся новые детали в деле Самсонова.

"Когда вас начнут убеждать, что депутата от КПРФ Самсонова подставили, откройте эти фотографии. Надеюсь их будет достаточно для понимания реальной ситуации", - предупреждает Карнаухов. Кстати, он прав: глава КПРФ Геннадий Зюганов заметил, что нельзя не исключать версии ложных обвинений.


Напомним, что Артем Самсонов с января 2009 года состоит в партии КПРФ, является секретарем отделения КПРФ во Владивостоке и с 2011 года - депутатом Законодательного собрания Приморского края.

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Метки: Приморье   Самсонов   видео   депутат   обвинение   политика   полиция   суд   
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Тарас Карпенко Час назад
Не знаю что он там делал с ребенком, может и правда достоин четвертования, но вот фото в посте для меня не содержат ничего криминального.
Обычный нудистский отдых где-то в диких краях, постить такое в соц сетях тоже не криминал, лишь бы было предупреждение про 18+
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1k
Павел 2 минуты назад
Теперь становится понятно, почему страна в жопе. Потому что вот у таких народных "избранников" все так или иначе идет через жопу.
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2k
Daimos 7 минут назад
Похоже на заказ. По фоткам они только на гомиков похожи. Но по ответам из прокуратуры, это не запрещено.
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3k
Exsiter 8 минут назад
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66k
Максим 9 минут назад
Маш)) ВОт если бы это был Единорос, Маш бы вопил.. Вооотт.. все они такие.. а как псевдокоммунист так сразу.. не может быть)
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3k
solovei7 13 минут назад
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26k
winergy2012 14 минут назад
Фамилия самсонов говорит сама за себя.Их,самсоновых даже выгоняли из некоторых стран,где они убивали детей.Тихие гниды разрушающие Россию.
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17k
Vital Idol 15 минут назад
Росгвардеец-педофил, изнасиловавший мальчика, получил 13 лет колонии.

Пермский гарнизонный военный суд повторно рассмотрел дело экс-сотрудника Росгвардии, обвиняемого в незаконном проникновении в жилье, изнасиловании 11-летнего мальчика и покушении на изнасилование его матери-инвалида.

Адвокат потерпевших Анастасия Шардакова подтвердила ТАСС, что бывшего росгвардейца приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 20 тысяч рублей и лишили воинского звания лейтенанта.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Сотрудник Росгвардии вломился в дом и попытался изнасиловать женщину-инвалида. На ее крики выбежал 11-летний сын, который заступился за маму. Тогда мужчина надругался над ребенком и сбежал.

В апреле 2021-го суд приговорил его к 14 годам колонии, но в августе дело направили на новое рассмотрение в связи с процедурными нарушениями.
https://www.fontanka.ru/2021/11/16/70257266/https://www.fontanka.ru/2021/11/16/70257266/
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1k
Денис Ануфриев 17 минут назад
Ха,теперь в тюрячке из него сделают пропеллер.будет кукурузник Ан-2
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29k
Юр21 21 минуту назад
Ну ребята, другой демократии для вас нет, она одна и такая везде.
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−45
ульрих 21 минуту назад
ошибочка. он единорос
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3k
satra Полчаса назад
Должностное лицо. О последствиях таких фото нужно думать заранее. Не хватает ума понять, к чему это приведёт - иди отдыхай дальше.
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197
Maximir satra 16 минут назад
Вот тебе должностные лица. Ни о каких последствиях они не думают.
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382
SSShark Полчаса назад
Нам в школе показывали, как надевать презерватив на имитатор члена. Могу подтвердить на детекторе. Это тоже статья? По-моему, камрады, налицо компания против КПРФ. Одного за лося взяли. Второго за... Не могу сказать, что я сильно против, но почему только против одной КПРФ?
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40k
dima423 Час назад
ну по фоткам педофилии не заметил как то))
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866
poбт Час назад
это уже пионэры или пока октябрята в иерархии кпрф?

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2
qwe qwe poбт 23 минуты назад
Субординация согласно длине *галстука*наверно...
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334
Александр Час назад
Да все они П,И,Д,О,Р,Ы
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
6k
Ruk 2 часа назад
власть и деньги на всех не делятся. а статья неоднозначная ( сразу вспоминается случай с днём вдв, когда пьяный десантник залез в кусты поссать, и оказался голой писькой к окну в котором торчала мамашка с каким то ребёнком, которая наснимала телефоном и накатала заяву о совращении малолетних, и чувака посадили, он конечно пьянь и быдлан, но это перебор)
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252
Cаня 2 часа назад
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