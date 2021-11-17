Депутата из Приморья обвинили в педофилии и слили в Сеть фото 18+

Сегодня, 17 ноября, во Владивостоке задержан депутат Заксобрания из Приморья Артем Самсонов. По версии следствия, он, пребывая на базе отдыха, весьма фривольно вел себя с несовершеннолетним ребенком, показывал и объяснял мальчику назначение интимной игрушки. По словам помощника Самсонова, депутату предъявлено обвинение по статье 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").

Сразу после задержания Самсонова повезли на его квартиру, где произвели обыск. Сам депутат виновным себя не признает, считая, что его оговорили и подставили. По сообщению Телеграм-канала "Mash", от прохождения допроса на детекторе лжи Самсонов отказался, а вот те, кто его "сдали", напротив - согласились. Проверка показала, что они, как и пострадавший ребенок, говорят правду.