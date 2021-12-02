В Якутии "водитель, который смог" пойдет под суд. Зато в мемы попал

Как сообщает портал "Новости Якутии", сначала микроавтобус заметили в Якутске, далее за его передвижением следили местные паблики, а пользователи ватсапа активно пересылали фотографии его путешествия.

Еще одной побочной стороной извоза стали мемы. В соцсетях и мессенджерах разлетелись фото и видео eго автомобиля, на котором перевозили каракат. В соцсетях машину назвали "Хайс“, который смог», а самого перевозчика — «водитель, который смог».