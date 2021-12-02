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В Якутии "водитель, который смог" пойдет под суд. Зато в мемы попал

В Якутии "водитель, который смог" пойдет под суд. Зато в мемы попал (3 фото)

Автор:
02 декабря 2021 14:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Toyota Hiace   внедорожник на крыше   микроавтобус   суд   такси   таксимежгород   якутия   
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Таксисту, который перевозил на крыше микроавтобуса с пассажирами вездеход и стал героем многочисленных мемов, грозит суд, штраф и принудительные работы. Это вам суровые реалии жизни, а не вот это вот всё...

Прокуратура Верхневилюйского улуса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя Toyota Hiace, который стал героем мемов из-за перевозки на багажнике внедорожной техники, сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам дела, в октябре 2021 года "обвиняемый, управляя автомобилем марки Toyota Hiace, перевозя на платной основе пассажиров по маршруту Якутск — Сунтарский улус, загрузил багажник внедорожной техникой. Указанное могло повлиять на управляемость и безопасность движения автомобиля, повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью пассажиров". Проблема возникла с техническим перевесом, который составил больше 800 килограммов.

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Как сообщает портал "Новости Якутии", сначала микроавтобус заметили в Якутске, далее за его передвижением следили местные паблики, а пользователи ватсапа активно пересылали фотографии его путешествия.

Еще одной побочной стороной извоза стали мемы. В соцсетях и мессенджерах разлетелись фото и видео eго автомобиля, на котором перевозили каракат. В соцсетях машину назвали "Хайс“, который смог», а самого перевозчика — «водитель, который смог».


Несмотря на «народную любовь», водителя несколько раз останавливали инспекторы ДПС, а в конце концов его задержали, а машину отправили на штрафстоянку Верхневилюйска.

По результатам путешествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Отчаянному таксисту грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на тот же срок.

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Метки: Toyota Hiace   внедорожник на крыше   микроавтобус   суд   такси   таксимежгород   якутия   
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lem02 55 минут назад
"...водителя несколько раз останавливали инспекторы ДПС..." потом у водителя кончились деньги и "...в конце концов его задержали..."
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Bar0 57 минут назад
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