В Казани появилось своеобразное такси для антипрививочников

Один из "таксистов" рассказал, что чаты появились спонтанно и получили быстрое распространение, благодаря сарафанному радио: "Обычно никто за проезд денег не просит. Если мне предлагают какую-то сумму, я не отказываюсь, но сам не требую. В последние дни стал специально ездить на работу не привычным путем, а по автобусному маршруту: за поездку троих-четверых людей подвожу". Также он заметил, что иногда договаривается о времени и месте в чате, может даже и подождать попутчика.