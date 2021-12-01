В Казани появилось своеобразное такси для антипрививочников

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После введения обязательных QR-кодов для поездок в общественном транспорте в столице Татарстана ввели вот такой оригинальный вид такси.
Водители стали подбирать на улицах тех, кого не пустили без кода в общественный транспорт. Машину можно было остановить с помощью условного знака: поднятая рука с надетой на нее маской. Житель города рассказал: "Очень быстро все перешло в интернет: появились чаты в Telegram, где автомобилисты стали указывать маршрут своей поездки, а пассажиры - договариваться с ними о времени и месте встречи".
Чаты разбиты по районам Казани, в каждом из них от 100 до 11 тысяч человек. А один из горожан уже сказал, что кондукторы сейчас не сильно настаивают на предъявлении QR-кода. Просто уточняют его наличие.
Один из "таксистов" рассказал, что чаты появились спонтанно и получили быстрое распространение, благодаря сарафанному радио: "Обычно никто за проезд денег не просит. Если мне предлагают какую-то сумму, я не отказываюсь, но сам не требую. В последние дни стал специально ездить на работу не привычным путем, а по автобусному маршруту: за поездку троих-четверых людей подвожу". Также он заметил, что иногда договаривается о времени и месте в чате, может даже и подождать попутчика.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) заявил, что такси для людей без вакцины скоро прекратит свое существование, ведь людям удобнее ездить на общественном транспорте, нежели подстраиваться под чужое расписание. Эксперт считает, что эта услуга перестанет быть актуальной, после первого же криминального случая. А еще с водителями может начать работать ГИБДД, ведь если поездка осуществляется за плату, то "таксист" может быть оштрафован за отсутствие лицензии и незаконную предпринимательскую деятельность.
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Этого допустить нельзя.
Правильно и делают, что помогают друг-другу. Человеку нужно на работу, в аптеку или за продуктами - что за издевательство?!!
А что будет, если меня QR-кодированный перечихает или перекашляет и я заболею? Кому, мля предъяву кидать? Мне такие рамсы по жизни не впёрлись.
А так, я за традиционную медицину, а не за дегенератские решения.
Уважаемые фишкяне, предлагаю всем неравнодушным минусить любые посты, содержащие в заголовке или по тексту слова "ваксер", "антиваксер", "антипрививочник" и т.п. Довольно натравливать население друг на друга и делить людей на какие-то нелепые категории!!!