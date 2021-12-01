FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 148 постов • 40 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Таксисты 
В Казани появилось своеобразное такси для антипрививочников

В Казани появилось своеобразное такси для антипрививочников (4 фото)

Автор:
01 декабря 2021 15:13
Сообщество : Таксисты
Метки: qr-код   казань   коронавирус   новости   такси   таксисты   
1363
4
После введения обязательных QR-кодов для поездок в общественном транспорте в столице Татарстана ввели вот такой оригинальный вид такси.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: qr-код   казань   коронавирус   новости   такси   таксисты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Какой беспредел. Сначала люди начали друг другу помогать. Потом перестанут сраться друг с другом. А там глядишь и объединятся.
Этого допустить нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
267
Cаня 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Nаnе First NameLаst Час назад
Население начало саботаж. Ну пустили вы 5 с QR-кодами, а 5 отшили. Капец АТП обрадуется -50% прибыли. Всем зарплату срежут и никто ничего не будет компенсировать.

Правильно и делают, что помогают друг-другу. Человеку нужно на работу, в аптеку или за продуктами - что за издевательство?!!

А что будет, если меня QR-кодированный перечихает или перекашляет и я заболею? Кому, мля предъяву кидать? Мне такие рамсы по жизни не впёрлись.

А так, я за традиционную медицину, а не за дегенератские решения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106
Али Час назад
И снова повторю свой призыв!
Уважаемые фишкяне, предлагаю всем неравнодушным минусить любые посты, содержащие в заголовке или по тексту слова "ваксер", "антиваксер", "антипрививочник" и т.п. Довольно натравливать население друг на друга и делить людей на какие-то нелепые категории!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
886
Миша 2 часа назад
Единственное транспортное средство, в котором можно не беспокоиться о личной безопасности – это катафалк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Серпом по молоту. 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
505
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
маразм крепчал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Вот и хорошо, можно им еще маршруток выделить с десяток, и три автобуса больших)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) «Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной, после ее ответа врачам из красной зоны Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной, после ее ответа врачам из красной зоны Треть разрешений на работу в такси аннулировали в Подмосковье Треть разрешений на работу в такси аннулировали в Подмосковье Российских таксистов решили оградить от коронавируса Российских таксистов решили оградить от коронавируса Набил QR-код - и можешь идти в ресторан Набил QR-код - и можешь идти в ресторан В Казани пассажир без QR-кода брызнул кондуктору в лицо перцовым баллончиком В Казани пассажир без QR-кода брызнул кондуктору в лицо перцовым баллончиком
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7123



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самая удивительная улица на Земле
6
26
Самая удивительная улица на Земле
"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил семейную пару, которая попросила их не шуметь
0
218
"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил...
Набирающие популярность в сообществах
Ногтевая пластина как индикатор болезни
2
6
Ногтевая пластина как индикатор болезни
Автовсячина
0
6
Автовсячина
Китайцы клонировали еще не выпущенный пикап Cybertruck от Tesla (2 фото)
Китайцы клонировали еще не выпущенный пикап Cybertruck от Tesla (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и спалился
1
1

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#факты#интересное#дтп#Ynews#аварии#подборка#драка
#Юмор#история#прикол#кино#автомобили#СССР#кот#позитив#спорт#город
#Россия#ватермарк#люди#картинки#в мире#автомир#новости#фотомир#Москва#падение

На что жалуетесь?

Вернуться