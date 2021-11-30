"Деньги отдал, придурок!": нетрезвая южносахалинка напала на водителя такси за отказ выпить в авто

Пьяный пассажир для таксиста сродни гранате: рванет - не рванет. И если подвыпивших мужчин многие водители возить отказываются, женщинам порой дают поблажку. И, выходит, зря.

Водитель такси взял заказ по маршруту Южно-Сахалинск — Корсаков и "принял на борт" нетрезвую пассажирку. Та попросила по пути заехать за пивом, а когда узнала, что в авто употреблять спиртное нельзя, возмутилась.

Водитель остановил машину, отменил заказ и попросил мадам покинуть салон. Однако та без боя сдаваться не собиралась. Женщина требовала вернуть ей деньги, которые якобы списались за поездку. При этом, она называла куда большую сумму, чем должна была заплатить. Угрожая полицией, дама тыкала кулаками в водителя, гневалась и была очень недовольна. Видя, что в этой ситуации без привлечения посторонней помощи не разобраться, таксист принял решение ехать в горотдел полиции. Там, как сообщает местное СМИ, сахалинка написала на водителя заявление, обвинив его в краже денег.



