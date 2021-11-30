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"Деньги отдал, придурок!": нетрезвая южносахалинка напала на водителя такси за отказ выпить в авто

"Деньги отдал, придурок!": нетрезвая южносахалинка напала на водителя такси за отказ выпить в авто (2 фото)

Автор:
30 ноября 2021 07:17
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   водители   конфликт   пьяная женщина   разговор   сахалин   такси   
1277
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Уже поддавшая дама по пути следования захотела заехать за пивом, но улышав, что в машине употреблять алкоголь нельзя, рассверипела. А потом обвинила таксиста в краже денег.

Пьяный пассажир для таксиста сродни гранате: рванет - не рванет. И если подвыпивших мужчин многие водители возить отказываются, женщинам порой дают поблажку. И, выходит, зря.

Водитель такси взял заказ по маршруту Южно-Сахалинск — Корсаков и "принял на борт" нетрезвую пассажирку. Та попросила по пути заехать за пивом, а когда узнала, что в авто употреблять спиртное нельзя, возмутилась.

Водитель остановил машину, отменил заказ и попросил мадам покинуть салон. Однако та без боя сдаваться не собиралась. Женщина требовала вернуть ей деньги, которые якобы списались за поездку. При этом, она называла куда большую сумму, чем должна была заплатить. Угрожая полицией, дама тыкала кулаками в водителя, гневалась и была очень недовольна. Видя, что в этой ситуации без привлечения посторонней помощи не разобраться, таксист принял решение ехать в горотдел полиции. Там, как сообщает местное СМИ, сахалинка написала на водителя заявление, обвинив его в краже денег.


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Сын нетрезвой пассажирки пояснил, что заказ оформлял он со своего телефона и отслеживал по приложению маршрут передвижения матери. За поездку деньги действительно были сняты, в том числе, за простой авто, когда машина остановилась и заказ был поставлен на паузу, агрегатор списал с карты мужчины около ста рублей.


Всего за то путешествие маман, которая не доехала до дома, сын заплатил 378 рублей. Есть ли у него претензии к водителю, который не довез родительницу и отказал ей "догнаться" в салоне, не поясняется.

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Метки: видео   водители   конфликт   пьяная женщина   разговор   сахалин   такси   
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2k
NiThR0 2 часа назад
Пои меня, мразь!
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0
бутылка правосудия 7 минут назад
а в чем она не права?
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14
Mr. Intereskin 22 минуты назад
Выпинуть бы её в снег, чтобы отрезвела. Но нельзя, тогда таксист ещё и виноватым останется. Я думаю так - выпил сиди дома если не умеешь себя вести в таком состоянии. Или вообще не пей если дура.
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1k
好狼 Полчаса назад
Что за дискриминация? Страшно стало праздники отмечать, можно и не дойти до дома в суровую зимнюю сахалинскую ночь!
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50
Valparaiso 37 минут назад
считаем часы до выхода видеоизвиняшки
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64k
Серпом по молоту. 49 минут назад
Странно почему в Торонто все выпившие вызывают такси a B Сахалинске нельзя?..
В чем тогда смысл такси?..
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14
Mr. Intereskin Серпом по молоту. Полчаса назад
Смысл наверное в том что пьяные борогозят.
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14
Mr. Intereskin Серпом по молоту. 10 минут назад
Ну это понятное дело.
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3k
Дмитрий Час назад
Судя по ней, она его и съесть могла ведь....Ещё легко отделался!
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160k
☭Cheкаво☭ Час назад
перегаром еще дышать от всяких епанашек, потом ГАИшник спросит, что у вас в салоне алкатой пахнет. дыхните в трубочку...зачем таксисту такое шило, и лишние проблемы)
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−37
User_1843265 2 часа назад
Быдлобабье уже утомляет !
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26k
winergy2012 2 часа назад
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2k
Moon24 2 часа назад
Нужно было просто надавать ей затрещин и заставить извиняться на стоя на коленях
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910
Ksenia2 2 часа назад
Знакомый водитель такси никогда не возит пьяных женщин. И мужчин, впрочем, тоже. Говорит, что оно того не стоит. Потом химчистку салона заказывай или с неадекватами сражайся. Лучше отказаться от заказа, чем связываться с пьяными.
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143
Nаnе First NameLаst Ksenia2 52 минуты назад
Пьяные разные бывают. Если он тихих от буйных не отличает - теряет бабки. Вот хочу я с кабака доехать домой и рухнуть спать - этот ваш знакомый водитель меня принципиально не повезёт?
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143
Nаnе First NameLаst Cornho 49 минут назад
А нужно быть всегда во фраке и говорить правильно, ибо за неправильную орфргпвию могут высадить из такси.
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