Треть разрешений на работу в такси аннулировали в Подмосковье

Около трети аннулированных разрешений были оформлены через компании-посредники. Примерно 90 тысяч таксистов сейчас работают в области по разрешениям. Проверки их соответствия стандартам проводятся регулярно. Даже нейросети используют.

В сети высказали мнение, что было бы неплохо также проверять и водителей общественного транспорта.