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Треть разрешений на работу в такси аннулировали в Подмосковье

Треть разрешений на работу в такси аннулировали в Подмосковье (3 фото)

Автор:
26 ноября 2021 17:30
Сообщество : Таксисты
Метки: taxi   Подмосковье   новости   проверка   работа в такси   такси   таксист   
1005
3
Больше 42 тысяч разрешений на работу в такси были аннулированы с начала 2021 года.

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Метки: taxi   Подмосковье   новости   проверка   работа в такси   такси   таксист   
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16  комментариев
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36k
kalinser 2 часа назад
В СССР были водители профессионалы и любители.
В правах любителей стояла пометка "без права работы по найму".
Т.е. для работы в такси нужно было отучится шесть месяцев в Учебном Авто Комбинате для получения профессиональных прав.
Ныне любой пастух из кишлака в котором и светофоров нет,может работать таксистом в Москве!
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174
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
У меня было было желание таксистку у.е.б.а.т.ь, она по ходу, была упоротая, а второй случай у.е.б.а.т.ь ветерана АТО. Он вроде на вопросы отвечал, но гнал по городу как под обстрелом.

В обеих случаях я понимал, что могу их вырубыть. Но тогда мне пришлось бы брать управление на себя. А я не умею водить авто и хочу жить дальше, и вообще мне мама такого не разрешала
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220
mihalitsch Полчаса назад
Эти действия привели к удорожанию поездки.
При таком подходе таксист будет уважаемой и вычооплачиваемой профессией .
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25
Simpatico Holgazan Час назад
От таксистов все-таки больше страдают не пассажиры, а окружающие водители. В Москве страшнее такси только каршеринг.
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
В такси основная масса шахиды. Им вообще надо запретить водителями такси работать.
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6k
Шурави 2 часа назад
Так у таксистов нет никакого разрешения на работу, одно требование - стаж больше 3-ёх лет. Лицензия есть только на автомобиль.
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11k
Александр 2 часа назад
Никогда не было проблем с такси.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Пока не будут на постоянной основе наказывать не лицензированных это все будет возней.
Найдут утешение в Убере или как там.
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8k
кот базилий 2 часа назад
Как "эффективно" - перебегут в соседний регион и будут работать в Масква и падмасковья.
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23k
Саня 2 часа назад
Я то думаю, какого на Нарвской в Питере таксистов вылавливают))
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