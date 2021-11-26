Треть разрешений на работу в такси аннулировали в Подмосковье

1005
3
Больше 42 тысяч разрешений на работу в такси были аннулированы с начала 2021 года.
Причинами для таких мер стало несоответствие региональному стандарту, отсутствие трехлетнего стажа вождения, отказ водителей от прохождения предрейсовых осмотров и... сюрприз-сюрприз... предоставление фальшивых документов.
Около трети аннулированных разрешений были оформлены через компании-посредники. Примерно 90 тысяч таксистов сейчас работают в области по разрешениям. Проверки их соответствия стандартам проводятся регулярно. Даже нейросети используют.
В сети высказали мнение, что было бы неплохо также проверять и водителей общественного транспорта.
В сети высказали мнение, что было бы неплохо также проверять и водителей общественного транспорта.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами
- "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение
- Таксист перепутал клиента с трупом
- "У меня вся жизнь плохая!": в Питере таксист устроил истерику из-за низкой стоимости поездки
- Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки
41
Понравилось41
Новости партнёров
В правах любителей стояла пометка "без права работы по найму".
Т.е. для работы в такси нужно было отучится шесть месяцев в Учебном Авто Комбинате для получения профессиональных прав.
Ныне любой пастух из кишлака в котором и светофоров нет,может работать таксистом в Москве!
В обеих случаях я понимал, что могу их вырубыть. Но тогда мне пришлось бы брать управление на себя. А я не умею водить авто и хочу жить дальше, и вообще мне мама такого не разрешала
При таком подходе таксист будет уважаемой и вычооплачиваемой профессией .
Найдут утешение в Убере или как там.