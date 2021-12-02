FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6326 постов • 729 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
35 фото безлюдных пространств, от которых становится на по себе

35 фото безлюдных пространств, от которых становится на по себе (36 фото)

Автор:
02 декабря 2021 08:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: безлюдные места   жуткие места   лиминальные пространства   пустота   фотографии из соцсетей   
978
36

Пустые улицы, коридоры, лестничные клетки и безлюдные парковки — все эти так называемые «лиминальные пространства» часто вызывает у людей тревогу и даже страх, особенно когда попадают в объектив талантливых фотографов. В этой подборке собраны самые мрачные, загадочные и сюрреалистические снимки, которыми поделились в соцсетях любители таких «пороговых« мест.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: безлюдные места   жуткие места   лиминальные пространства   пустота   фотографии из соцсетей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54
ЛикБез 2 часа назад
Исправьте в названии поста "на" на "не".
Не по себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Михаил Сметанкин 9 минут назад
1 января всегда так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
300
Внезапно я 9 минут назад
Надо же, центр Редмонда на одной из фотографий:) и паром не вашингтонский ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 37 минут назад
Мне так вполне нормально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона Час назад
Красота! Меньше народу - больше кислороду!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) «Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) 40 фотографий, которые можно было сделать только в Европе 40 фотографий, которые можно было сделать только в Европе 25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети 25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети 40 лучших фотографий из сообщества Creepy, леденящих кровь 40 лучших фотографий из сообщества Creepy, леденящих кровь 35 интересных вещей, на которых время оставило свой след 35 интересных вещей, на которых время оставило свой след 26 неожиданных находок, которыми поделились пользователи сети 26 неожиданных находок, которыми поделились пользователи сети
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17246



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил семейную пару, которая попросила их не шуметь
0
267
"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил...
Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые являются откровенным враньем?
4
377
Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые...
Набирающие популярность в сообществах
Как я решил заработать на современном искусстве и создать свой "коллективный ART"
0
7
Как я решил заработать на современном искусстве и создать свой "коллективный ART"
Трогательные книги
3
7
Трогательные книги
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото)
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой нашего времени
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#животные#факты#кино#автомобили#подборка#фотографии#коронавирус#комментарии
#история#интересно#люди#интересное#дтп#Ynews#в мире#аварии#вкусно#новости
#Юмор#ватермарк#прикол#картинки#СССР#автомир#позитив#фотомир#забавно#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться