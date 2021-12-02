35 фото безлюдных пространств, от которых становится на по себе

Пустые улицы, коридоры, лестничные клетки и безлюдные парковки — все эти так называемые «лиминальные пространства» часто вызывает у людей тревогу и даже страх, особенно когда попадают в объектив талантливых фотографов. В этой подборке собраны самые мрачные, загадочные и сюрреалистические снимки, которыми поделились в соцсетях любители таких «пороговых« мест.