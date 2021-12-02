35 фото безлюдных пространств, от которых становится на по себе

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Пустые улицы, коридоры, лестничные клетки и безлюдные парковки — все эти так называемые «лиминальные пространства» часто вызывает у людей тревогу и даже страх, особенно когда попадают в объектив талантливых фотографов. В этой подборке собраны самые мрачные, загадочные и сюрреалистические снимки, которыми поделились в соцсетях любители таких «пороговых« мест.
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4. "Дети играли на горке, и их было практически не видно из-за густого тумана, только слышался их смех и топот ног"
7. "Я работаю в бассейне, и мне становится не по себе, когда мы выключаем свет в конце рабочего дня"
14. "У меня проблемы со сном, так что одно из моих хобби — фотографировать ночью на пленку"
15. "В месте, где я остановился на время отпуска, есть очень "лиминальное" пространство с крытым бассейном"
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