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25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети

25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети (26 фото)

Автор:
09 ноября 2021 19:10
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   интересные веши   находки   фотографии из соцсетей   фотоподборка из сети   
13609
26

Часы, которые идут в обратную сторону, беспилотные автобусы, древние камины посреди леса и прочие интересные штуки, которые не каждый день увидишь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   интересные веши   находки   фотографии из соцсетей   фотоподборка из сети   
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29  комментариев
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1k
Андрей Ы. 10 часов назад
Это след от слёз
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1k
Дмитрий 7 часов назад
В моем городе тоже есть беспилотный автобус. буквально вчера или позавчера протаранил припаркованный автомобиль
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37k
Бабай 8 часов назад
Сестра кирпич нашла, ага. На презентации книги рядом с автором на полке.

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16k
тов.Suhov 10 часов назад
А, Оссиметричный - это от слова "ось"..?
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6k
Bjornsson 10 часов назад
25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сетиПосмотреть
25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети
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6
Dmitrijs Petrovs 10 часов назад
Беспилотный автобус уже два года проходит тестирование. В нем всегда находится оператор. Посмотрим что будет дальше..
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321
Pterocactus Dmitrijs Petrovs 9 часов назад
Такая херня и в Таллине ездила-все эстохи ссали кипятком от "высоких технологий" в их гнилом хуторе.
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2k
lekha-fil 11 часов назад
Рагу в тыкве готовит моя невесточка - очень вкусное блюдо.
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9k
Alex Djeff 11 часов назад
17. "Нашел замочную скважину в кирпичной стене" Там хранятся ключи от подъезда и подвала для работников ЖКХ и аварийных служб.
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