25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети

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Часы, которые идут в обратную сторону, беспилотные автобусы, древние камины посреди леса и прочие интересные штуки, которые не каждый день увидишь.
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11. Счет из заведения в Турции, на котором указано, сколько каждый человек должен будет заплатить, если разделить его поровну
13. "Год назад у нас порвался пакет, и из него выпала бутылка водки объемом 1,75 литра. С тех пор дорожка выглядит вот так"
18. "На детской площадке установлена "доска для общения", чтобы помочь глухим детям и детям, которые не знают местного языка, общаться и играть с другими"
22. "Гниющая хэллоуинская тыква выглядит старой и дряхлой; когда я только вырезал ее, у нее были зубы и она улыбалась"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вот если бы имелось в виду "асимметричный", как вы подумали, что было бы в этом удивительного? Практически любой номер асимметричен.
Оторвали Мишке руки!
А мелким сказать, что это древняя тайна, что отдам им ключ, когда станут совершеннолетними, чтобы они его дальше хранили