35 интересных вещей, на которых время оставило свой след

Фотографиям в этой подборке удалось запечатлеть неуловимый силуэт ушедшего времени. Всем этим вещам, от сточенных ножей до поношенных римских сандалий, чей возраст исчисляется тысячелетиями, довелось сразиться с самым главным противником – течением времени, – и каждая из них вышла из этого сражения с разными потерями.