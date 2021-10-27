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35 интересных вещей, на которых время оставило свой след

35 интересных вещей, на которых время оставило свой след (36 фото)

Автор:
27 октября 2021 22:33
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Время   интересное   старые вещи   фотографии из соцсетей   
840
36

Фотографиям в этой подборке удалось запечатлеть неуловимый силуэт ушедшего времени. Всем этим вещам, от сточенных ножей до поношенных римских сандалий, чей возраст исчисляется тысячелетиями, довелось сразиться с самым главным противником – течением времени, – и каждая из них вышла из этого сражения с разными потерями.

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"Никаких проблем, просто бесплатно прислали замену по почте спустя неделю после обращения".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Время   интересное   старые вещи   фотографии из соцсетей   
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2k
Владимир 2 часа назад
ножи разные...
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9k
Савл 36 минут назад
Всеядные деревья. Им дай только время!
Всеядные деревья. Им дай только время!
Всеядные деревья. Им дай только время!
Всеядные деревья. Им дай только время!
Всеядные деревья. Им дай только время!
Всеядные деревья. Им дай только время!
Всеядные деревья. Им дай только время!
Всеядные деревья. Им дай только время!
Всеядные деревья. Им дай только время!
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14k
Booka1a 48 минут назад
катер действительно как картина выглядит
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