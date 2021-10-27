35 интересных вещей, на которых время оставило свой след

Фотографиям в этой подборке удалось запечатлеть неуловимый силуэт ушедшего времени. Всем этим вещам, от сточенных ножей до поношенных римских сандалий, чей возраст исчисляется тысячелетиями, довелось сразиться с самым главным противником – течением времени, – и каждая из них вышла из этого сражения с разными потерями.
2. "Спасибо компании Lodge, которая заменила мою 14-летнюю жаровню после того, как откололся кусочек эмали"
"Никаких проблем, просто бесплатно прислали замену по почте спустя неделю после обращения".
3. "Я унаследовала швейные принадлежности бабушки и, складывая их, поняла, что купила точно такие же пуговицы, какие купила она 35 лет назад"
7. "Мой рабочий пропуск так долго лежал в чехле, что оставил на нем призрачный отпечаток моего лица"
9. "Баскетбольный мяч, который живет в местном парке и, как ни странно, до сих пор упругий"
12. "Мои родители купили средство для чистки стекол в 1979 году и до сих пор переливают новое в эту бутылку"
17. "По тому, где стерся линолеум, обнажив оригинальную плитку, можно проследить, где люди обычно выстраиваются в магазине"
21. "Уровень воды в озере Пауэлл настолько низкий, что можно найти старые затонувшие корабли"
22. "Нашел старый рулон биоразлагаемых пакетов для выгула собак, и они действительно распадаются"
25. "Моя бабуля уже десять лет использует эту колоду карт, и они подстроились по форме под ее руку"
26. "Нож для чистки картофеля моей прабабушки; моя бабушка все еще использовала его в конце 80-х. Она говорит, что ее мать пользовалась им, когда была еще ребенком"
27. 1800-летние римские кожаные сандалии на выставке в лагере Виндоланда в Нортумберленде, Англия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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