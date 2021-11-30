«Сколько стоит так ослепнуть?» главу Минкурортов шокировал трёхзвёздочный отель в Крыму

Чиновник пообещал наказать фирмы, которые оценивают и присваивают статус гостиницам.
Министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко настолько напугал вид «3-звёздочного отеля», что он не сдержал эмоций и написал по этому поводу гневный пост, приложив снимки гостиницы, которая обещает своим постояльцам райский комфорт и качественный сервис.
Глава Минтуризма Крыма посетил несколько отелей, на которые поступали жалобы от отдыхающих и своими глазами увидел, какой ад творится в гостиничном бизнесе Крыма (речь идет о частниках).
Вадим Волченко раскритиковал классификаторов, которые присваивают звезды гостиницам, и пообещал, что привлечёт мошенников к ответственности - почему-то к административной. Хотя, если по-хорошему, нужно заводить уголовное дело о коррупции и мошенничестве.
«Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть?» - написал в своем Facebook Волченко.
По словам Волченко, он приложил к посту ещё не самые "страшные" фотографии, чтобы не шокировать общественность
В идеале трёхзвёздочные отели должны иметь ресторан для завтрака, конференц-зал, прачечную, тренажёрный зал, дворик или общие зоны для отдыха и досуга и иногда бассейн. Не в оправдание крымской "трёшки" будет сказано, но именно отели с таким количеством звёзд, по мнению многих туристических фирм, считаются самыми коварными.
Условия как по сервису и набору услуг, так и по интерьеру и комфорту, в них могут отличаться разительно. Некоторые ушлые владельцы гостиниц идут на хитрость и двухзвёздочные отели превращают в трёхзвездочные только за счёт частой смены белья - по нормативам в "двух звёздах" меняют не чаще раза в неделю, в "трёшках" - два раза в неделю.
Источник:
- Разочарование на пять звёзд: провальные детали в отелях
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- Почему крымские скалы называются «Сырными»
- Заброшенная съемочная площадка в Крыму, на которой снимали фильм о войне в Сирии
- Отель, который построен в виде трех китайских святых
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Все эти звёзды интересуют только тот вечно усталый контингент, который едет фактически не отдыхать, а развлекаться и понтоваться.
Круто !
А клопов с какой периодичностью гоняют ?
Неужели... КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ?!?!
Как совeтскоe врeмя закончилось - исключитeльно за рубeжом.
Как говорил товарищ: я могу, просто выйдя из подъезда - показать пальцем где водку ночью продают, где наркоту, где притон, а где подпольное казино. Жаль, что кроме меня и соседей, никто про них не знает. Ни участковый, ни остальная милиция, ни санэпиднадзор, ни администрация
Типа: есть душ в номере / нет душа в номере; есть площадка для отдыха / нет площадки; есть питание / нет питания и так далее.
Нет туалета - 3 звезды.