«Сколько стоит так ослепнуть?» главу Минкурортов шокировал трёхзвёздочный отель в Крыму

Глава Минтуризма Крыма посетил несколько отелей, на которые поступали жалобы от отдыхающих и своими глазами увидел, какой ад творится в гостиничном бизнесе Крыма (речь идет о частниках).

Вадим Волченко раскритиковал классификаторов, которые присваивают звезды гостиницам, и пообещал, что привлечёт мошенников к ответственности - почему-то к административной. Хотя, если по-хорошему, нужно заводить уголовное дело о коррупции и мошенничестве.

«Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть?» - написал в своем Facebook Волченко.