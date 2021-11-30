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«Сколько стоит так ослепнуть?» главу Минкурортов шокировал трёхзвёздочный отель в Крыму

«Сколько стоит так ослепнуть?» главу Минкурортов шокировал трёхзвёздочный отель в Крыму (5 фото)

Автор:
30 ноября 2021 14:43
Сообщество : Путешествия
Метки: Крым   Минтуризм   жалобы   отель   фото   
5637
5

Чиновник пообещал наказать фирмы, которые оценивают и присваивают статус гостиницам.

Министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко настолько напугал вид «3-звёздочного отеля», что он не сдержал эмоций и написал по этому поводу гневный пост, приложив снимки гостиницы, которая обещает своим постояльцам райский комфорт и качественный сервис.

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Глава Минтуризма Крыма посетил несколько отелей, на которые поступали жалобы от отдыхающих и своими глазами увидел, какой ад творится в гостиничном бизнесе Крыма (речь идет о частниках).


Вадим Волченко раскритиковал классификаторов, которые присваивают звезды гостиницам, и пообещал, что привлечёт мошенников к ответственности - почему-то к административной. Хотя, если по-хорошему, нужно заводить уголовное дело о коррупции и мошенничестве.



«Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть?» - написал в своем Facebook Волченко.

В идеале трёхзвёздочные отели должны иметь ресторан для завтрака, конференц-зал, прачечную, тренажёрный зал, дворик или общие зоны для отдыха и досуга и иногда бассейн. Не в оправдание крымской "трёшки" будет сказано, но именно отели с таким количеством звёзд, по мнению многих туристических фирм, считаются самыми коварными.


Условия как по сервису и набору услуг, так и по интерьеру и комфорту, в них могут отличаться разительно. Некоторые ушлые владельцы гостиниц идут на хитрость и двухзвёздочные отели превращают в трёхзвездочные только за счёт частой смены белья - по нормативам в "двух звёздах" меняют не чаще раза в неделю, в "трёшках" - два раза в неделю.

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Метки: Крым   Минтуризм   жалобы   отель   фото   
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вроде того, если плитка побитая то это мешает отдыху? Море холоднее становится? Воздух хуже? Природа не та?
Все эти звёзды интересуют только тот вечно усталый контингент, который едет фактически не отдыхать, а развлекаться и понтоваться.
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707
Григорий Водениктов 7 минут назад
дверь, лампочка, кровать - три звезды!
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707
Григорий Водениктов 8 минут назад
счас всем частникам запретят и обяжут всех отдыхать в своих гадюшниках, которые нельзя будет критиковать))
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7k
Летучий Мыш 14 минут назад
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735
Ivan Полчаса назад
Ну это же другие 3 звезды так сказать импортозамещенные
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84
Сервис Полчаса назад
"..всё выключено" и "со всеми неудобствами"
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690
vijilante 36 минут назад
В "трёхшке" постели меняют дважды в неделю ?!
Круто !
А клопов с какой периодичностью гоняют ?
Неужели... КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ?!?!
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7k
Позитив 43 минуты назад
ох какая красота, и номера наверняка по несколько тысяч за сутки
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98
kukaracha21 52 минуты назад
В совeтскоe врeмя отдыхал на совeтских курортах.
Как совeтскоe врeмя закончилось - исключитeльно за рубeжом.
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12k
Евгений 54 минуты назад
В крыму слово "сервис" - матерное. И этот пост очередное тому подтверждение.
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25k
Батончик с маком 55 минут назад
Я когда пару стаканов коньяку 3звездочки хряпну, так мне тоже всё вокруг красиво и девки шикарные. Ну а если 5 звёзд замахнуть, и не 2, а 3 стакана....
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36k
Example 6.2.6 57 минут назад
Для виду возмущается. Очевидно что все откаты, взятки, разрешения - крутятся с его ведома. Просто размер издеца уже такой, что министр решил "подстелить себе соломку" и с праведным гневом поругать нечестных коммерсантов. Смешно, как будто они сами по себе работают и никому не заносят мзду.
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18k
sanchesS80 Час назад
На самом деле "звёздочки" даются не за общее качество и состояние ремонта, а согласно набору услуг и сервисов в отеле.
Типа: есть душ в номере / нет душа в номере; есть площадка для отдыха / нет площадки; есть питание / нет питания и так далее.
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29k
Юр21 Час назад
Насчёт уголовного наказания автор погорячился, никаких законов " классификаторы" не нарушили, конторы это самозваные, "звёзды" на гостиницах присвоенные этими "классификаторами" к государству и праву никакого отношения не имеют, так что из наказаний - просто отписдить в тёмном углу.
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20k
Ego sum qui sum Час назад
вах, какие дворцы!
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9
terapiya Час назад
всё включено ?
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3k
Директор свежего воздуха Час назад
Халтура и полная бесфкусица выкладывать плиткой на улице. На фото неизбежны результат.
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2k
Чучело Мяучело Час назад
Да, тут вам не там
Мое мнение - нужно льготно кредитовать турбизнес там, чтоб вкладываться было выгодно и сервисом конкурировать. Но у нас это в очередной распил бабла выльется, как всегда.
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134
Z Z Чучело Мяучело Час назад
Да даже и не выльется... Они там живут по-принципу - никуда вы не денетесь, все равно приедите. Именно поэтому наш юг не люблю.
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7k
Pillin Alex 2 часа назад
Не существует единой системы градации между звездами отелей. Никого этот дебил не привлечет даже к административной ответственности.
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6k
Николай 2 часа назад
Как обычно никогда такого не было и вот опять....
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1k
Виталий 2 часа назад
Российские 3 звезды, это -3 импортных. У нас свой подход к определению звёзд.
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