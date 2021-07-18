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Отель, который построен в виде трех китайских святых

Отель, который построен в виде трех китайских святых (8 фото)

Автор:
18 июля 2021 07:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   гостиница   отель   три бога   удивительно   фото   
165
8

Вот эти три статуи китайских богов находятся недалеко от Пекина, но это не просто статуи - это гостиница.

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Метки: Китай   в мире   гостиница   отель   три бога   удивительно   фото   
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