Отель, который построен в виде трех китайских святых

Вот эти три статуи китайских богов находятся недалеко от Пекина, но это не просто статуи - это гостиница.
Благодаря своей необычности она попала в Книгу рекордов Гиннесса и, возможно, это единственное место, где можно пожить внутри фрукта. Но самое удивительное, что отель этот не так легко найти.
Нет, самим китайцам или гостям столицы КНР это будет легко сделать на месте - надо просто знать, что расположена она не в самом Пекине, а в округе Ланфан. А вот информация в Сети достаточно разрозненна и многие даже пишут, что, возможно, отеля-рекордсмена уже нет или он заброшен.
Но, судя по всему, это не так - редкие упоминания туристов и блогеров о посещении этого отеля найти удалось, причём сравнительно недавние. Присутствует он и на Google Maps (хотя у этого сервиса очень мало данных по Китаю, но спутники всё видят).
Сбивает с толку ещё и то, что он почему-то известен под несколькими названиями - Tianzi, Sanxinglou Hotel, Son of Heaven Hotel и The Emperor Hotel. Причём отели с таким названием есть и в других уголках Поднебесной. Да и сайт отеля не работает, хотя в старых публикациях адрес найти можно - tianzigarden.com.
Так что же это за отель и почему при статусе "рекордсмена" он не получил большую известность? Построена 10-этажная гостиница былы в начале 2001-го года, высота всей "композиции" - 41,6 метра. По сути здание обычное, но поверх него "насажены" статуи китайских богов удачи, которых называют Шу, Лу, Фу (имена по порядку, как в самой скульптуре).
Распределение "зон ответственности" у этих богов такое: Шу отвечает за здоровье, Лу - за процветание и богатство (и даже за высокую зарплату), а Фу - за счастье и удачу. В данном случае они выглядят совершенно традиционно для Китая (здесь продаётся много похожих фарфоровых статуэток), самое интересное - это персик в левой руке у Шоу, являющейся символом долголетия.
В этом персике находится один из двух "крутых" номеров (второй - просто большой "президентский" на верхнем этаже), то есть там можно поселиться. Люксовый номер внутри этого скульптурного фрукта имеет два окна. Вид из них - один из плюсов номера, поскольку из-за "облицовки" из большинства номеров вообще ничего не видно. Окна спрятаны за круглыми орнаментами (судя по всему, это иероглифы) на одежде богов.
Но нужно сказать, что виды из этого необычного отеля - так себе. Ощущение, что замысел не был доведён до конца. Скажем, перед тремя богами есть пустой заброшенный фонтан, вокруг - обычные жилые кварталы. Говорят, после бума появления в Китае необычных построек партия решила, что с "новаторством" необходимо прекратить. Возможно, что в ином случае "отель богов" был бы более известен в мире.
Источник:
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