Отель, который построен в виде трех китайских святых

Благодаря своей необычности она попала в Книгу рекордов Гиннесса и, возможно, это единственное место, где можно пожить внутри фрукта. Но самое удивительное, что отель этот не так легко найти.





Нет, самим китайцам или гостям столицы КНР это будет легко сделать на месте - надо просто знать, что расположена она не в самом Пекине, а в округе Ланфан. А вот информация в Сети достаточно разрозненна и многие даже пишут, что, возможно, отеля-рекордсмена уже нет или он заброшен.