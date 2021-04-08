20+ интересных отельных придумок, которые удивили постояльцев

Хотя сегодня мы ограничены в путешествиях, некоторые люди продолжают понемногу смотреть мир и останавливаются в отелях. Сегодня мы покажем коллекцию интересных фишек, которые придумали в отелях, чтобы сделать пребывание гостей чуточку комфортнее. А вы когда-нибудь встречали подобные интересности?

0

"Перед заселением в отель спросил, можно ли взять с собой мою кошку. Приехал в номер с питомицей, а там было это" 0 Источник:

×

"Мы путешествовали с родителями, и они предупредили отель, что будут с дочерью. Они не указали мой возраст. Когда приехали, на кровати был плюшевый мишка для меня. Хотя я уже взрослая, это очень мило! Сохранила его" 0 Источник:

"Креативные горничные" 0 Источник:

Крутой "зеленый" отель в Сингапуре 0 Источник:

"Попросил отель предоставить мне палатку, потому что очень хотел позаниматься кэмпингом в этом году. Думал, что мне просто дадут сложенную палатку, но вот что устроили для меня сотрудники отеля" 0 Источник:

"Впервые увидел табличку "выход" в отеле возле пола. Сотрудники объяснили, что это ориентир в случае, если гости будут ползти по полу во время пожара" 0 Источник:

"Заказал еду в номер, а ко мне приехал вот такой робот-холодильник" 0 Источник:

"В отеле, где я остановился, каждому гостю бесплатно предоставляется смартфон с неограниченным интернетом и бесплатными звонками" 0 Источник:

Кроватка для зарядки телефона 0 Источник:

Отель предлагает на выбор подушки по вашим предпочтениям: "мягкая" и "твердая" 0 Источник:

"А в нашем отеле есть гигантский аквариум с акулами, мантами, и другими рыбками. Красиво" 0 Источник:

"Прибор в душе моего отеля считает, сколько вы тратите воды. Белый мишка и ледники исчезают, если вы тратите слишком много" 0 Источник:

"Увидел интересную задумку в японском отеле. Воду, которой помыли руки, можно использовать для того, чтобы смыть унитаз" 0 Источник:

"Милая уточка в моем отеле" 0 Источник:

"Первый раз увидел в отеле будильник с тремя дисплеями - чтобы не поворачивать его, когда нужно посмотреть время" 0 Источник:

Специальное темное полотенце для лица - для избежания пятен от макияжа 0 Источник:

Здание старого банка превратили в отель. Руководитель сделал из подвального хранилища переговорную комнату 0 Источник:

Забавные таблички на дверь "Не беспокоить" и "Пожалуйста, сделайте уборку" 0 Источник:

"За шкафом в нашем номере есть секретная дверь. Она ведет в небольшую бильярдную комнату" 0 Источник:

Табличка под кроватью в номере: "Да, здесь мы тоже убрались!" 0 Источник:

"Никогда не видел такую прикольную полку в душе" 0 Источник:

Boeing 747, который превратили в отель в аэропорту Стокгольм-Арланда, Швеция 0 Источник:

Печатная машинка в номере, на которой можно напечатать отзыв 0 Источник:

"Кусочек зеркала в ванной моего номера не запотевает" 0 Источник:

Розетка в сейфе, чтобы заряжать электронику, пока она лежит внутри 0 Источник:

"Резервуар с фруктовой водичкой в нашем отеле. Зато натурально!" 0 Источник:

Кто-то делает лебедей из полотенец, а этот отель - рубашечку и галстук 0 Источник:

"Мой отель находится в горах, и плитка в ванной здесь приклеена в виде гор" 0 Источник:

Parkroyal Hotel в Сингапуре 0 Источник:

Надписи в лифте отеля показывают текущую погоду: "Солнечно, облачно, дождь, снег, ветрено" 0 Источник:

На двери номера два глазка на разном уровне - второй предназначен для колясочников и детей 0 Источник:

Этот отель построили в здании часовни 0 Источник:

В этом бельгийском отеле можно арендовать рыбку себе в номер: "Вы один в номере, и желаете компании? Арендуйте рыбку - 3,50 евро за ночь" 0 Источник:

На этом отельном душе можно установить точную температуру воды 0 Источник: