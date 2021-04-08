20+ интересных отельных придумок, которые удивили постояльцев

881
36
Хотя сегодня мы ограничены в путешествиях, некоторые люди продолжают понемногу смотреть мир и останавливаются в отелях. Сегодня мы покажем коллекцию интересных фишек, которые придумали в отелях, чтобы сделать пребывание гостей чуточку комфортнее. А вы когда-нибудь встречали подобные интересности?
"Перед заселением в отель спросил, можно ли взять с собой мою кошку. Приехал в номер с питомицей, а там было это"
×
"Мы путешествовали с родителями, и они предупредили отель, что будут с дочерью. Они не указали мой возраст. Когда приехали, на кровати был плюшевый мишка для меня. Хотя я уже взрослая, это очень мило! Сохранила его"
"Попросил отель предоставить мне палатку, потому что очень хотел позаниматься кэмпингом в этом году. Думал, что мне просто дадут сложенную палатку, но вот что устроили для меня сотрудники отеля"
"Впервые увидел табличку "выход" в отеле возле пола. Сотрудники объяснили, что это ориентир в случае, если гости будут ползти по полу во время пожара"
"В отеле, где я остановился, каждому гостю бесплатно предоставляется смартфон с неограниченным интернетом и бесплатными звонками"
"Прибор в душе моего отеля считает, сколько вы тратите воды. Белый мишка и ледники исчезают, если вы тратите слишком много"
"Увидел интересную задумку в японском отеле. Воду, которой помыли руки, можно использовать для того, чтобы смыть унитаз"
"Первый раз увидел в отеле будильник с тремя дисплеями - чтобы не поворачивать его, когда нужно посмотреть время"
Здание старого банка превратили в отель. Руководитель сделал из подвального хранилища переговорную комнату
Надписи в лифте отеля показывают текущую погоду: "Солнечно, облачно, дождь, снег, ветрено"
На двери номера два глазка на разном уровне - второй предназначен для колясочников и детей
В этом бельгийском отеле можно арендовать рыбку себе в номер: "Вы один в номере, и желаете компании? Арендуйте рыбку - 3,50 евро за ночь"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 10 самых дорогих отельных номеров в мире
- Полное погружение: в Австралии откроют первый подводный отель
- Отель-караоке и отель-поезд: 14 самых необычных вариантов размещения в Японии
- Anthenea - эко-отель во Франции с плавучими капсулами
- Туристы делятся жуткими фото из отелей, в которые они больше ни ногой
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...