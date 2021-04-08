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20+ интересных отельных придумок, которые удивили постояльцев

20+ интересных отельных придумок, которые удивили постояльцев (36 фото)

Автор:
08 апреля 2021 13:56
Сообщество : Путешествия
Метки: Гостиницы   отели   отель   подборка   путешествия   туризм   удобства   фото   
881
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Хотя сегодня мы ограничены в путешествиях, некоторые люди продолжают понемногу смотреть мир и останавливаются в отелях. Сегодня мы покажем коллекцию интересных фишек, которые придумали в отелях, чтобы сделать пребывание гостей чуточку комфортнее. А вы когда-нибудь встречали подобные интересности?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гостиницы   отели   отель   подборка   путешествия   туризм   удобства   фото   
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Ковыль Перистый Час назад
Выбор подушки - это для меня очень актуальная тема. К сожалению, в большинстве отелей, где я была, подушки были очень неудобными для меня. Поэтому я стала возить с собой свою подушку
... Ну только при поездках на машине, если перемещение на самолёте, то подушку с собой не тащу
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