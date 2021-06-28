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"Заброшенный" морской полигон в Крыму

"Заброшенный" морской полигон в Крыму (19 фото)

Автор:
28 июня 2021 08:43
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Крым   заброшенный   интересно   красота   полигон   удивительно   фото   
1064
19

Место о котором я хочу рассказать хоть и повсеместно встречается в списках заброшенных объектов Крыма, но на самом деле таковым не является.

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Метки: Крым   заброшенный   интересно   красота   полигон   удивительно   фото   
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1  комментарий
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rutt Час назад
На какой "тапок" фотографировали?
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Serbento

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