"Заброшенный" морской полигон в Крыму

Действительно, многие объекты на территории не работают и работать уже не будут, но есть как целые установки за которыми присматривают так и полноценно работающие научные площадки.

Я покажу три главные достопримечательности на территории Морского гидрофизического полигона — впечатляющего памятника советской науки. Пусть некоторые из них и похожи на заброшенные объекты, но менее интересными они от этого не стали. Скорее наоборот, небольшое запустение лишь дополняет шарм таинственных артефактов из прошлого.

1. Гелиоцентр

Гелиоцентр в местечке Кацивели построили в 1967 году с целью изучить возможности солнечной энергии. Место выбрано не случайно, ведь это наиболее солнечный регион Крыма с чистым и прозрачным воздухом — поток солнечный радиации здесь очень высокий.