"Заброшенный" морской полигон в Крыму

Место о котором я хочу рассказать хоть и повсеместно встречается в списках заброшенных объектов Крыма, но на самом деле таковым не является.
Действительно, многие объекты на территории не работают и работать уже не будут, но есть как целые установки за которыми присматривают так и полноценно работающие научные площадки.
Я покажу три главные достопримечательности на территории Морского гидрофизического полигона — впечатляющего памятника советской науки. Пусть некоторые из них и похожи на заброшенные объекты, но менее интересными они от этого не стали. Скорее наоборот, небольшое запустение лишь дополняет шарм таинственных артефактов из прошлого.
1. Гелиоцентр
Гелиоцентр в местечке Кацивели построили в 1967 году с целью изучить возможности солнечной энергии. Место выбрано не случайно, ведь это наиболее солнечный регион Крыма с чистым и прозрачным воздухом — поток солнечный радиации здесь очень высокий.
На небольшой площадке стоят несколько крайне любопытных устройств, но наиболее интересным агрегатом является так называемый «солнечный нож» — это металлическая тарелка, оклеенная 12 тысячами крохотных зеркал. Вы будете удивлены, но клеили их вручную сотрудники института.
Из воспоминаний первого руководителя гелиоцентра Раисы Бирюковой:
Мы вручную клеили на тарелку миниатюрные зеркала-фацеты треугольной формы. Работа кропотливая. Сначала получалось клеить не более десяти штук за ночь, но под конец работы мы приловчились и успевали наклеить до двух сотен.
В темное время суток приходилось из соображений безопасности: днём можно здорово обжечься о солнечные зайчики. Поэтому работали при свете лампы. Из-за ручной работы в ночное время не получилось добиться идеальной фокусировки и плотность светового пучка составила квадрат со стороной 20 сантиметров. Солнечный нож получился тупым и скорее походил на молот, что не помешало проводить научные испытания.
Например, именно здесь тестировали теплозащитные плитки советского космического корабля буран, разрезали асбестовые ткани и «жарили» шлакоблоки. Самый большой в СССР концентратор солнечной энергии позволял нагревать материалы до 4 тысяч градусов. Так как солнце не стоит на месте, установку сделали подвижной на базе радиотелескопа.
По соседству ещё четыре любопытных установки на автоматизированных, поворотных платформах. Изначально, это были армейские прожекторы, но теперь внутри зеркала улавливающие солнечные лучи. В целях консервации устройства закрыты массивными деревянными щитами.
Сейчас, комплекс не выглядит рабочим: стёкла пыльные и местами побиты, а на установках появились следы ржавчины, да и в целом гелиоцентр производит впечатления заброшенного места.
С другой стороны, ни мусора, ни надписей на территории нет, а бытовки закрыты на замок. Возможно, старым советским установкам ещё дадут новую жизнь, но пока подходящих задач для них не придумали. Всё-таки прогресс не стоит на месте и теперь подобные температурные опыты можно проводить и другими методами.
2. Штормовой бассейн
Самой впечатляющей и одновременно самой бестолковой постройкой на территории является здание штормового бассейна.
Для тех, кто пропустил основную статью напомню: сооружение было построено с целью изучения физики морских волн по проекту первого директора Черноморского отделения Морского гидрофизического института Василия Шулейкина на деньги морфлота в 1952 году.
При всей внешней красоте конструкция оказалась бесполезна. Проект Шулейкина не учитывал центробежные силы, которые неизбежно возникают в тороидальных каналах и научные результаты, полученные на данном стенде, не являются достоверными. Наука путь проб и ошибок, но авторы подобных дорогостоящих проектов оказываются под сильным давлением в случае провала. Карьера академика Шулейкина сильно пострадала от неудачи с испытаниями на «Штормовом Бассейне».
3. Морская океанографическая платформа
Покосившаяся «табуретка в море» — это океанографическая платформа Морского гидрофизического полигона. Не смотря на свой потрёпанный вид является действующем научным объектом и плавать к ней я никому не советую. Местные обитатели хоть и оторваны от большой земли, но по «простому человеческому общению» явно не скучают, да и не стоит отвлекать научных сотрудников в рабочее время.
Изначально платформа стояла ровно, но во время ноябрьского шторма почти тридцать лет назад платформа хоть и накренилась, но устояла. А вот соседней конструкции повезло меньше и её пришлось разобрать.
Платформа находится в полукилометре от берега и сфотографировать её получится только с квадрокоптере. Стоит отметить, что ветер здесь не всегда дует со стороны моря и поймав встречный поток я чуть было не оставил свой аппарат в море дотянув до берега на остатках батарейки.
Территория морского гидрофизического полигона хоть и выглядит заброшенной, но таковой не является и посмотреть его секреты удаётся далеко не всегда и далеко не всем. Впрочем, людям с врожденным даром убеждения открыты любые двери и при желании напросится на прогулку можно, как минимум по территории, а вот внутрь «штормового бассейна» в последние годы не пускают… Но возможно, именно вам повезёт!
Немного субъективного мнения напоследок. Объект, представляет собой один из немногих сохранившихся дней памятников советской науки из той поры, когда исследования делали «натурно», а не компьютерным моделированием. Такие места нужно беречь, ведь уже были случаи, когда подобные испытательные стенды сносили ради очередного ТЦ.
Источник:
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