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"Безумный ученый" из Новой Зеландии построил в лесу желтую подводную лодку

"Безумный ученый" из Новой Зеландии построил в лесу желтую подводную лодку (19 фото)

Автор:
17 апреля 2021 08:55
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   жилье   новая зеландия   отели   отель   путешествия   туризм   фото   
168
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В лесу Новой Зеландии есть одна интересная находка для туристов - желтая подводная лодка, в которой можно пожить несколько дней. Жилье, вдохновленное песней группы "The Beatles" под названием Yellow Submarine, построил бывший местный радиотехник, которого прозвали "безумным ученым". Посмотрим на это творение, которое его создатель сейчас сдает в аренду.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   жилье   новая зеландия   отели   отель   путешествия   туризм   фото   
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18k
Luc72 53 минуты назад
Сразу в голове:
"We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine"


1966 год!

А всего то на 4 года раньше, чем я родился, охренеть какие мы древние, если подумать...
Для моего сына это как... ну как времена коллективизации для меня... Наверное... Или начало ВОВ...
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6k
Летучий Мыш 8 минут назад
Битлз, ога

Ссылка youtu.be
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606
Aleksei 12 минут назад
офигенно. нечего добавить.
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