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В лесу Новой Зеландии есть одна интересная находка для туристов - желтая подводная лодка, в которой можно пожить несколько дней. Жилье, вдохновленное песней группы "The Beatles" под названием Yellow Submarine, построил бывший местный радиотехник, которого прозвали "безумным ученым". Посмотрим на это творение, которое его создатель сейчас сдает в аренду.
На сайте по аренде жилья по всему миру Airbnb есть одна интересная находка. Это "желтая подводная лодка", вдохновленная песней группы "The Beatles" под названием Yellow Submarine 1966 года. Это необычное жилье находится в лесах Новой Зеландии - его построил бывший местный радиотехник Кейт Ловелок, которого прозвали безумным ученым.
"Безумный ученый" вместе с женой целый год трудились над созданием этого творения. После того, как супруги начали сдавать лодку в аренду для проживания, не было отбоя от желающих остановиться в ней. Кухня, пара кают, ванная комната, мебель - здесь есть все для проживания. Ночь в таком домике обойдется в 9 тысяч рублей в сутки. А вы бы остановились в такой?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: в мире жилье новая зеландия отели отель путешествия туризм фото
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"We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine"
1966 год!
А всего то на 4 года раньше, чем я родился, охренеть какие мы древние, если подумать...
Для моего сына это как... ну как времена коллективизации для меня... Наверное... Или начало ВОВ...