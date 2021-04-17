"Безумный ученый" вместе с женой целый год трудились над созданием этого творения. После того, как супруги начали сдавать лодку в аренду для проживания, не было отбоя от желающих остановиться в ней. Кухня, пара кают, ванная комната, мебель - здесь есть все для проживания. Ночь в таком домике обойдется в 9 тысяч рублей в сутки. А вы бы остановились в такой?