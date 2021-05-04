После пасхальной вечеринки украинских туристов в Турции закрыли отель

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Жители Незалежной устроили веселый пир без масок, а снимками с вечеринки похвалились в Сети. Этого оказалось достаточно, чтобы турецкий отель лишили лицензии.
В то время как жители Турции вынуждены соблюдать строгий локдаун, украинские туристы решили шумно отметить Пасху. Приехав на отдых в пятизвездочный отель Bosphorus Sorgun в Анталии, они не удержались и устроили массовую вечеринку у бассейна гостиницы. Большая толпа туристов без масок веселилась, аниматор раздавал крашеные яйца - в общем, праздник удался.
Сотрудница другого отеля, работающая в Турции, рассказала подробности этого инцидента: "В отеле в основном отдыхают украинцы и русские, ясно, что они праздновали Пасху. Но вечеринка – это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле". Именно это видео стало предметом для обсуждения в турецких соцсетях.
Турки, узнав по геотегам родные места, возмутились: почему они вынуждены сидеть по домам и выходить на улицу только, чтобы купить продукты или лекарства, а кто-то позволяет себе пирушки без соблюдения социальной дистанции?
Публикуемые снимки и видео также привлекли внимание контролирующих органов Турции, которые провели проверку и остановили работу отеля.
Отель Bosphorus Sorgun
Работу отеля проверили инспекции Министерства туризма, а также представители различных учреждений и организаций района, и когда факты проведения вечеринки подтвердились, было принято решение об аннулированнии лицензии.
Губернатор Анталии Эрсин Языджы заявил в эфире CNN Türk, что гостиница Bosphorus Sorgun лишилась сертификата "Безопасный туризм", без которого по закону она не может функционировать в период пандемии. Обращаясь к отельерам, губернатор Языджы заявил, что Анталия - столица турецкого туризма, однако это не означает, что, принимая гостей, можно нарушать правила безопасного сервиса. И если турки хотят сохранить туристический бизнес, нужно стараться действовать в рамках правил.
Турецкие СМИ сообщают, что гости отеля будут перенаправлены в другие гостиницы, а Bosphorus Sorgun в ближайшее время будет закрыт.
Напомним, что Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. А в самой Турции с 7 мая власти ужесточают локдаун. Теперь в магазинах, включая сетевые и супермаркеты, будет запрещено продавать любые товары, которые не входят в список продуктов первой необходимости.
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Но суть не в этом, хоть греки. Главное, что это им позволили и именно за это отель и наказали.
К стати, аниматор-стукач сам хохол, так что ни предательство, ни подстава тут неожиданностью не являются.
А по теме - правильно, что отель закрыли. Сами виноваты.
Так-то там отдыхают кто угодно .
Кстати - все лапоть лучше, чем босоногим бегать.