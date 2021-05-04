После пасхальной вечеринки украинских туристов в Турции закрыли отель

Напомним, что Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. А в самой Турции с 7 мая власти ужесточают локдаун. Теперь в магазинах, включая сетевые и супермаркеты, будет запрещено продавать любые товары, которые не входят в список продуктов первой необходимости.