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После пасхальной вечеринки украинских туристов в Турции закрыли отель

После пасхальной вечеринки украинских туристов в Турции закрыли отель (7 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 18:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Bosphorus Sorgun   Вечеринка   Турция   лицензия   отель   пасха   фото   
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Жители Незалежной устроили веселый пир без масок, а снимками с вечеринки похвалились в Сети. Этого оказалось достаточно, чтобы турецкий отель лишили лицензии.

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Метки: Bosphorus Sorgun   Вечеринка   Турция   лицензия   отель   пасха   фото   
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16  комментариев
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
После хохлов надо не закрывать, а сносить и строить новый!
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6k
Asurendra 2 минуты назад
Вечеринку заснял "аниматор из другого отеля" - элегантно так устранил конкурентов.
К стати, аниматор-стукач сам хохол, так что ни предательство, ни подстава тут неожиданностью не являются.
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4k
RomaXz 21 минуту назад
Забавно, как даже в таких новостях любят сделать упор на Украину. Все силы на пропаганду!

А по теме - правильно, что отель закрыли. Сами виноваты.
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346
да пох 21 минуту назад
А наконец понял.Из за того что это снял аниматор из Украины ,это хохлы! Гениальная подача !
Так-то там отдыхают кто угодно .
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32k
Alex Полчаса назад
Хохля и там умудрились в котел попасть
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41k
parallax 45 минут назад
Может они все привитые были. Раз есть деньги на пять звёздочек, то и на прививку наверняка найдутся.
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14k
Hairy. 48 минут назад
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13k
Yasen_Perec Час назад
Кастрюлеголовые всё ещё верят в свою исключительность.
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273
Damaskinas Yasen_Perec 44 минуты назад
Тихо тихо исключительный ты наш!..... Таблеточку прими, или лапоть оближи!
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14k
vikklu Час назад
Ну и дол.б.о.йобы. В смысле, турки.
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