«Это тебе за триппер»: в Коломне неизвестные «заминировали» дверь в многоквартирном доме

Граната РГД-5 оказалась муляжом, а вот наказание за идиотскую выходку будет настоящим.
Сегодня утром в подъезде дома на улице Спирина в подмосковной Коломне соседи обнаружили на ручке двери одной из квартир похожий на гранату предмет. На место происшествия выехали всевозможные оперативные службы. Спасатели эвакуировали из подъезда около 30 жителей, а сам дом оцепили по периметру. Однако в ходе обезвреживания взрывного устройства выяснилось, что граната ненастоящая, и выходка с минированием квартиры - то ли чья-то идиотская шутка, то ли месть.
Изначально СМИ писали, что неизвестно, чем мог так насолить своим врагам 68-летний пенсионер, проживающий в квартире. Но выяснилось, что мужчина сдает жилплощадь двум девушкам с низкой социальной ответственностью. Эта их ответственность оказалась настолько низкой, что они заразили одного из клиентов половой инфекцией, за что тот решил им отомстить. Но это если верить найденной сапёрами записке, в которой было написано следующее: «Даша, это тебе за триппер».
И если это действительно была месть, то только самому себе. Сейчас любителя искать приключения на свои причиндалы ищет полиция. Какое наказание ему грозит, к сожалению, не сообщается.
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