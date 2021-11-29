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«Это тебе за триппер»: в Коломне неизвестные «заминировали» дверь в многоквартирном доме

«Это тебе за триппер»: в Коломне неизвестные «заминировали» дверь в многоквартирном доме (2 фото)

Автор:
29 ноября 2021 15:19
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   видео   граната   месть   муляж   проститутки   растяжка   
1588
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Граната РГД-5 оказалась муляжом, а вот наказание за идиотскую выходку будет настоящим.

Сегодня утром в подъезде дома на улице Спирина в подмосковной Коломне соседи обнаружили на ручке двери одной из квартир похожий на гранату предмет. На место происшествия выехали всевозможные оперативные службы. Спасатели эвакуировали из подъезда около 30 жителей, а сам дом оцепили по периметру. Однако в ходе обезвреживания взрывного устройства выяснилось, что граната ненастоящая, и выходка с минированием квартиры - то ли чья-то идиотская шутка, то ли месть.

Изначально СМИ писали, что неизвестно, чем мог так насолить своим врагам 68-летний пенсионер, проживающий в квартире. Но выяснилось, что мужчина сдает жилплощадь двум девушкам с низкой социальной ответственностью. Эта их ответственность оказалась настолько низкой, что они заразили одного из клиентов половой инфекцией, за что тот решил им отомстить. Но это если верить найденной сапёрами записке, в которой было написано следующее: «Даша, это тебе за триппер».



И если это действительно была месть, то только самому себе. Сейчас любителя искать приключения на свои причиндалы ищет полиция. Какое наказание ему грозит, к сожалению, не сообщается.

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Метки: Подмосковье   видео   граната   месть   муляж   проститутки   растяжка   
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13  комментариев
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1k
azuver 44 минуты назад
Называйте вещи своими именами,не девушки с низкой социальной ответственностью,а просто ляди.
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1k
Ерофеев Леха 5 минут назад
И как, интересно, его будут искать (ну это ладно), как будут доказывать, что он такое сделал?
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660
vijilante 10 минут назад
Ну учитывая что нормальные люди к дамам у которых социальная ответственность по ряду причин низка не ходят,то и выходка с муляжом ВУ от такого тыкаря не шокирует. Идиотизм,он многогранен. Щас окажется что додику около тридцати лет,разведён,служил прапорщиком в автороте. По вечерам слушает классику (в своём понимании) рока , мечтает о карьере орнитолога.
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14k
vikklu 11 минут назад
А я почему-то ожидал другого "минирования", ну фекального типа. А тут дятел тот ещё оказался.
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154
KS 13 минут назад
Триппер на воле лечится нормально, а вот на зоне с этим туговато...
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Походу у долбозвона от сифилиса мозги давно отсохли, а тут ещё и триппер
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3k
umorist 59 минут назад
Если найдут, то первый вопрос будет: "А вы точно венеролог?"
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160k
☭Cheкаво☭ Час назад
трипперный пранкер-тиктокер-фанат Моргенштерна наркомана
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225
Andrey Час назад
На презервативы деньги зажали ? Антиваксеры что ли ?
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37k
Alex Час назад
У мужика явно плохой день. Теперь триппер в тюряге лечить будет
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88
Олег Ершов Alex Час назад
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