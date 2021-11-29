«Это тебе за триппер»: в Коломне неизвестные «заминировали» дверь в многоквартирном доме

Изначально СМИ писали, что неизвестно, чем мог так насолить своим врагам 68-летний пенсионер, проживающий в квартире. Но выяснилось, что мужчина сдает жилплощадь двум девушкам с низкой социальной ответственностью. Эта их ответственность оказалась настолько низкой, что они заразили одного из клиентов половой инфекцией, за что тот решил им отомстить. Но это если верить найденной сапёрами записке, в которой было написано следующее: «Даша, это тебе за триппер».

И если это действительно была месть, то только самому себе. Сейчас любителя искать приключения на свои причиндалы ищет полиция. Какое наказание ему грозит, к сожалению, не сообщается.