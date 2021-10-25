FISHKINET
Сообщество Аварии 4921 пост • 482 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
Появилось видео крушения самолета А-22, в котором находилась дочь советского генерала-майора авиации Покоевого

Появилось видео крушения самолета А-22, в котором находилась дочь советского генерала-майора авиации Покоевого (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 14:58
Сообщество : Аварии
Метки: А-22   Подмосковье   видео   крушение   самолет   следственный комитет   
2160
4
1

На борту "Летучей лисицы" находились пилот и его супруга. Оба погибли.

Появились новые подробности вчерашнего крушения легкомоторного А-22, произошедшего недалеко от аэродрома Ватулино в подмосковной Рузе. За штурвалом самолета находился летчик-любитель Юрий Самофалов, владеющий строительной компанией "Белспецстрой", и его 67-летняя супруга Татьяна Покоевая.

Как стало известно, погибшая женщина была дочерью героя Великой Отечественной Войны, кавалера Ордена Ленина и четырех орденов Красного Знамени генерала-майора авиации СССР Григория Покоевого. В 50-х годах прославленный пилот бомбардировщика командовал военно-транспортной дивизией.

Самое печальное в этой истории, что Покоевая в тот злосчастный день впервые в жизни поддалась на уговоры мужа и села в кабину самолета. А родственники, в том числе внуки, которых Самофалов не единожды "катал" на А-22, стали очевидцами крушения. В причинах аварии разбирается Следственный комитет. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: А-22   Подмосковье   видео   крушение   самолет   следственный комитет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
dima423 47 минут назад
мне показалось или самолет в воздухе развалился... по моему крылья оторвало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
720
Олег 42 секунды назад
Зачем они в эту поделку залезли вообще?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
KVadik 15 минут назад
Да там похоже произошла "быстрая внеплановая разборка" аппарата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Example 6.2.6 17 минут назад
К чему акцент что это чья-то там дочь?
Да, её отец был достойным человеком, героем ВОВ, человеком который сражался за советскую Родину, жизнь и свободу людей.
Она же просто его дочь, которая ничего существенного в жизни для других не сделал, только жила в лучах славы отца и пользовалась нишятками жизни, которые он ей обеспечил своей службой. А по итогу вышла замуж за человека, который присосался к сиське правительства (которое не совсем законным образом, находится у власти), и за откаты и распилы занимается тем что сколачивает своё личное состояние, обрекая других людей на бедность и отсутствие социальных и иных благ. Т.е она с мужем - паразиты на теле трудового народа, позорящие славное имя Григория Покоевого.
Сапог сапогу, пара - погибли, и хрен с ними. Возможно, так даже лучше для остального народа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Полчаса назад
Долетались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Влад 45 минут назад
Я что-то не понял, что значит не справился? Если я правильно вижу самолет падает в разобранном виде, крылья оторвало от фюзеляжа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
997
SavageTi 50 минут назад
печальная ирония
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
Евгений Демидов 59 минут назад
Вот бывает такое. У меня жена всю жизнь зарекалась кататься на мотоцикле. И тут на даче у друзей я уговорил прокатить её... 50 метров отъехали занесло по песку в колее, завалились на бок. Сильные ушибы рук о обоих, у меня доходило до того, что руку отнять могут... До этого катал целый день всех: взрослых, детей, стариков...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Юрий Час назад
Права купил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бендер Родригес Час назад
Законы физики и аэродинамики, не берут взяток за попытку их нарушения, а наказание, как правило одно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
293
Бухтей Бендер Родригес Полчаса назад
старина, у тебя уровень этанолового топлива опасно понизился, фотоприемники глючат

прекрасно видно, что никаких резких маневров не было, спокойный набор высоты после взлета
потом борт мгновенно переходит в падение и одно крыло тащит за собой на "ниточке"
а с такой высоты покинуть кабину уже не успеть, парашют не поможет

почему отломилось крыло?
это уже не узнаем, остатки помялись и сгорели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Aqueronte Час назад
Аэродром Ватулино, вообще-то. Крутое место, там парашютисты прыгают и обзорные экскурсии на самолётах летают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Соломей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) В Татарстане разбился самолёт с парашютистами В Татарстане разбился самолёт с парашютистами Легкомоторный самолет потерпел крушение под Москвой. Два человека погибли Легкомоторный самолет потерпел крушение под Москвой. Два человека погибли В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В В Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24 В Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24 "Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку "Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20314



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена
4
197
Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена
Денег нет, но мы загораем
2
106
Денег нет, но мы загораем
Набирающие популярность в сообществах
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
0
7
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
5
69
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
Эксперимент - вентилятор вместо зонта (видео)
Эксперимент - вентилятор вместо зонта (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#фильм#прикол#СССР#прикольные#актеры#дети#комментарии#сарказм
#интересно#люди#Ynews#познавательно#фотографии#спорт#страна#дтп#новости#авто аварии
#фото#история#кино#животные#картинки#Москва#аварии#искусство#приколы#как приготовить

На что жалуетесь?

Вернуться