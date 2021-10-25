Появилось видео крушения самолета А-22, в котором находилась дочь советского генерала-майора авиации Покоевого

На борту "Летучей лисицы" находились пилот и его супруга. Оба погибли.
Появились новые подробности вчерашнего крушения легкомоторного А-22, произошедшего недалеко от аэродрома Ватулино в подмосковной Рузе. За штурвалом самолета находился летчик-любитель Юрий Самофалов, владеющий строительной компанией "Белспецстрой", и его 67-летняя супруга Татьяна Покоевая.
Как видно по опубликованному сегодня ролику, самолет рухнул вскоре после взлета с аэродрома
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По версии следователей, причиной катастрофы стал сильный боковой ветер, с которым летчик-любитель не совладал
Следователи сообщили, что 69-летний Юрий Самофалов совершил вылет без разрешения Московского центра автоматизированного управления воздушным движением.
Как стало известно, погибшая женщина была дочерью героя Великой Отечественной Войны, кавалера Ордена Ленина и четырех орденов Красного Знамени генерала-майора авиации СССР Григория Покоевого. В 50-х годах прославленный пилот бомбардировщика командовал военно-транспортной дивизией.
Самое печальное в этой истории, что Покоевая в тот злосчастный день впервые в жизни поддалась на уговоры мужа и села в кабину самолета. А родственники, в том числе внуки, которых Самофалов не единожды "катал" на А-22, стали очевидцами крушения. В причинах аварии разбирается Следственный комитет. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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Да, её отец был достойным человеком, героем ВОВ, человеком который сражался за советскую Родину, жизнь и свободу людей.
Она же просто его дочь, которая ничего существенного в жизни для других не сделал, только жила в лучах славы отца и пользовалась нишятками жизни, которые он ей обеспечил своей службой. А по итогу вышла замуж за человека, который присосался к сиське правительства (которое не совсем законным образом, находится у власти), и за откаты и распилы занимается тем что сколачивает своё личное состояние, обрекая других людей на бедность и отсутствие социальных и иных благ. Т.е она с мужем - паразиты на теле трудового народа, позорящие славное имя Григория Покоевого.
Сапог сапогу, пара - погибли, и хрен с ними. Возможно, так даже лучше для остального народа.
прекрасно видно, что никаких резких маневров не было, спокойный набор высоты после взлета
потом борт мгновенно переходит в падение и одно крыло тащит за собой на "ниточке"
а с такой высоты покинуть кабину уже не успеть, парашют не поможет
почему отломилось крыло?
это уже не узнаем, остатки помялись и сгорели