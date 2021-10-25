Появилось видео крушения самолета А-22, в котором находилась дочь советского генерала-майора авиации Покоевого

Самое печальное в этой истории, что Покоевая в тот злосчастный день впервые в жизни поддалась на уговоры мужа и села в кабину самолета. А родственники, в том числе внуки, которых Самофалов не единожды "катал" на А-22, стали очевидцами крушения. В причинах аварии разбирается Следственный комитет. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".