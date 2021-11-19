"Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа сверстников

В Пушкино возле ТРЦ "Акварель" произошла очередная массовая драка. Изначально поединок планировался в формате "один на один", и в первые минуты "разборок" так все и было. А затем неподалеку материализовалась "группа поддержки" одного из оппонентов - и понеслось.



