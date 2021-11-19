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"Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа сверстников

"Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа сверстников (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 11:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Подмосковье   ТРЦ Акварель   видео   драка   конфликт   массовая драка   отношения   пушкино   
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Все-таки привычка лиц, национальность которых не стоит называть, на любые разборки приходить толпой - одна из самых порицаемых в России. Два парня договорились самостоятельно решить вопрос относительно девушки, однако один из них позвал друзей. Много друзей.

В Пушкино возле ТРЦ "Акварель" произошла очередная массовая драка. Изначально поединок планировался в формате "один на один", и в первые минуты "разборок" так все и было. А затем неподалеку материализовалась "группа поддержки" одного из оппонентов - и понеслось.


Один из парней решил умерить пыл нападавших и выстрелил из травматического пистолета в воздух, но ему этого не простили. Парня нейтрализовали агрессивной толпой.


Позже мать этого мальчика написала в соцсетях, что ее сыну-инвалиду разбили голову, теперь у него черепно-мозговая травма и он госпитализирован.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

Досталось и девушке, которая присутствовала на месте событий. Ее также несколько раз ударили и даже заплевали.

О происходившем рассказал участник конфликта.


Как сообщают СМИ, драка произошла 13 ноября. В тот же день "в полицию города Пушкино из медучреждения поступило сообщение об оказании помощи молодому человеку 2004 года рождения, получившему телесные повреждения." В настоящее время проводится проверка обстоятельств, выясняются личности участников драки. На основании собранных материалов будет принято процессуальное решение.

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Метки: Подмосковье   ТРЦ Акварель   видео   драка   конфликт   массовая драка   отношения   пушкино   
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7k
Мистер Фикс 54 минуты назад
У черных говнюков нет понятия чести. Слабого бей, сильному лижи жопу. Сегодня он тебе брат, а завтра продаст по выгодной цене...
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430
Driver 2 минуты назад
Опять осло***ы. Ох дождутся, дождутся точно. Русский мужик долго запрягает, но потом остановить сложно.
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1k
флоМастер 3 минуты назад
Был у меня опыт по молодости прийти на конфликт одному и решить все переговорами, пи.зди.ли меня толпой очень долго и нудно, пока не удалось вырваться и убежать, дело было в 90-х... После, все по стандартной схеме, сбор всего района, стрелка на пустыре за городом и чутли не фанатские бои - без раговоров и выяснений кто прав, кто виноват, отхватили тогда помню все и ваши и наши, но заставить их бежать с пустыря все же удалось... мораль то какая - никогда и ни при каких обстоятельствах не идите решать вопрос один!!!
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1k
Руслан 14 минут назад
Окультуривать чурбаньё, застрявшее в своём цивилизационном развитии лет на 300, дело бесполезное. Только кнут! Никаких пряников. Но! Они сильны, благодаря поддержке диаспор, считай - этнических ОПГ, если уж начистоту. И ведь прижать эти диаспоры - плёвое дело. Менты давненько уже отжимом бизнесов промышляют. Ну а тут в чём проблема? Отжали пару доходных тем, с десяток посадок на реальные и значимые сроки и всё - диаспора сама заставит вести этих баранов, хотя бы относительно более цивилизованно. Но не делают. Почему? Отчасти потому, что многие бизнесы, которые диаспоры курируют, - чистый криминал. А отчасти, потому, что крышуют их высокие чины в погонах, которые тоже без национальности. Короче, чистить надо, начиная с генералов.
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5k
SuperTroll 14 минут назад
Нахер гнать всех этих бабурджнов без права въезда. Уже в школах на одного русского по три негритенка...
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217
Шурман 21 минуту назад
Это вот так инвалид может драться ? он приехал поговорить ? на что он рассчитывал ? манты ? плов ? беш ? . Я дебилов знаю много но 1 на толпу не пойду , или буду по одному ловить .
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8k
antonium 24 минуты назад
Уже как сводки с фронта. Только такое ощущение что мы безоружные и воюем против толпы врагов по одному. Что делали наши предки с оккупантами Родины? Может пора вспомнить?
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6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Вот хорошо! Теперь эту толпу вычислить и с их недоразвитыми родителями в родные е**ня! Не умеете детей воспитывать- домой!
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217
Шурман Дмитрий Горчилин 19 минут назад
И ? а парень сам типа боец от бога ? или Иисус его исцелил а потом приписку сделали инвалид :) самому хоть не смешно ? я знаю инвалидов они ложку поднять не могут .
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105
Leonid Полчаса назад
Да запретите уже въезд на территорию РФ на ишаках и баранах!! Введите для них визы с обязательным депозитом, чтоб не смогли остаться.
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105
Leonid Соломей 17 минут назад
Надо быть последовательным, сперва вопрос с въездом надо решить, а уж потом с регистрацией.
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15k
SpoiltNail Полчаса назад
О чем вообще можно договариваться с осло.йопами? Опять конфликт из-за какой-то курицы. И не то, что на улице пристали и тут же завязалась драка, а, блин, что-то где-то зацепили девку и потом забили стрелку. Небось опять в соцсетях непристойность девке написали под ее вызывающим фото.
Что в результате? Пацана отмудохали толпой, девке дали леща и обплевали. Ну вот нахрена нужно было вообще с этими черножопыми связываться? Какой-то другой результат ожидали?
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9k
ScorpionDS 37 минут назад
В мое то время, на таких драках только 1 на 1, лежачего не бьют, до первой крови, которой впрочем почти никогда не было, да и вообще часто все драки стопорились на словах "бей первый" в итоге никто никого не бил или разнимали почти сразу, группы поддержки друг другу по угрожали и расходились.
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4k
Максим 43 минуты назад
В голове не укладывается. Я жил в кавказских регионах, отец военнослужащий, и не помню в прошлом подобного звериного поведения. Дрались, но без национальностей и групп поддержки.
Что сейчас происходит? В толпе мозг отключается? Или такая тяга, что бы тебя ненавидели и боялись? Я заметил, что реакция "уважаемых людей" обычно бывает на уровне не надо говорить про национальность, у преступности нет национальности. Но никогда про то, что толпой как шакалы нападают. Неужели и для "уважаемых" это норма?
Словами можно решить конфликт, на то человек мозг и возможность говорить.
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10k
☾ Атеист ☽ 43 минуты назад
договорился 1 на 1, а пришел с поддержкой, то явно ссыкло, шакал и мудило, а не мужик.
Надеюсь расценят как покушение на убийство и посадят всех писдюков надолго, очень надолго.
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762
Йожик 45 минут назад
В школах уже большая половина класса загорелая и с прищуром. Наших русских теснят. К чему придем, товарищи? К президенту Кадырову?
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26k
Григорий 45 минут назад
Нож не бери, у нас есть.
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40k
dima423 45 минут назад
Чето как то скинов немного не хватает последнее время)
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0
Вкусный dima423 22 минуты назад
Нах не нужны дебилы со свастиками. Можно же организовать русское движение без импортных понтов, лысин, берцев, подтяжек, зигования.
Просто жестоко пиз.дить не привлекая к себе внимания. Несколько пробитых черепушек и сломанных ног хватит чтоб усмирить диких обезьян
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109
Руслан Сергеев 50 минут назад
Депортировать их и родителей с пожизненным запретом на въезд, будет другим уроком. Они у себя там так же как звери, толпой нападают. Один на один это редкость.
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109
Руслан Сергеев dima423 42 минуты назад
Ну и их назад в горы, посмотрел на красную площадь и вперед. Где родился там и пригодился.
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212
super.kkk-2016 51 минуту назад
Дети дворников, местные негры. Всех их в отдельное гетто. Пусть там варятся.)))
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