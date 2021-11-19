"Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа сверстников

Все-таки привычка лиц, национальность которых не стоит называть, на любые разборки приходить толпой - одна из самых порицаемых в России. Два парня договорились самостоятельно решить вопрос относительно девушки, однако один из них позвал друзей. Много друзей.
В Пушкино возле ТРЦ "Акварель" произошла очередная массовая драка. Изначально поединок планировался в формате "один на один", и в первые минуты "разборок" так все и было. А затем неподалеку материализовалась "группа поддержки" одного из оппонентов - и понеслось.
Один из парней решил умерить пыл нападавших и выстрелил из травматического пистолета в воздух, но ему этого не простили. Парня нейтрализовали агрессивной толпой.
Позже мать этого мальчика написала в соцсетях, что ее сыну-инвалиду разбили голову, теперь у него черепно-мозговая травма и он госпитализирован.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Досталось и девушке, которая присутствовала на месте событий. Ее также несколько раз ударили и даже заплевали.
О происходившем рассказал участник конфликта.
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Как сообщают СМИ, драка произошла 13 ноября. В тот же день "в полицию города Пушкино из медучреждения поступило сообщение об оказании помощи молодому человеку 2004 года рождения, получившему телесные повреждения." В настоящее время проводится проверка обстоятельств, выясняются личности участников драки. На основании собранных материалов будет принято процессуальное решение.
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Что в результате? Пацана отмудохали толпой, девке дали леща и обплевали. Ну вот нахрена нужно было вообще с этими черножопыми связываться? Какой-то другой результат ожидали?
Что сейчас происходит? В толпе мозг отключается? Или такая тяга, что бы тебя ненавидели и боялись? Я заметил, что реакция "уважаемых людей" обычно бывает на уровне не надо говорить про национальность, у преступности нет национальности. Но никогда про то, что толпой как шакалы нападают. Неужели и для "уважаемых" это норма?
Словами можно решить конфликт, на то человек мозг и возможность говорить.
А на счет синдрома толпы, так тут психологи давно сошлись во мнении, что даже самый умный в толпе тупеет.
Надеюсь расценят как покушение на убийство и посадят всех писдюков надолго, очень надолго.
Просто жестоко пиз.дить не привлекая к себе внимания. Несколько пробитых черепушек и сломанных ног хватит чтоб усмирить диких обезьян