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"Ничего личного": двое мужчин в Башкирии с муляжом автомата проверили готовность школ к терактам

"Ничего личного": двое мужчин в Башкирии с муляжом автомата проверили готовность школ к терактам (8 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 14:08
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Башкирия   видео   муляж   оружие   теракт   эксперимент   
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О своем "социальном эксперименте" блогеры рассказали в видео. А полный ролик с результатами похода планируют опубликовать позже. Пока же, говорят, выводы неутешительны.

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Метки: ynews   Башкирия   видео   муляж   оружие   теракт   эксперимент   
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20  комментариев
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211k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Я по натуре добрый человек, но если бы этим двум проверяльщикам попался нормальный охранник, который бы проверил содержимое коробки, да всадил бы каждому из них по пуле (пусть даже из травмата), я бы не опечалился...
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1k
Estie 2 минуты назад
Как учебное заведение может быть готовым к терракту? Там в подвале рота омона сидит или что? Как в принципе можно быть к этому готовым?
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17k
nobody® 38 минут назад
Когда решил проверить школу и пришёл с коробкой роз
Ссылка youtu.be
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1k
AVATAR 41 минуту назад
Во дебилы! А могли и пристрелить их и были бы правы
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4k
Shtoppi 48 минут назад
У нас охрана не имеет ни подготовки, ни средств для отражения и защиты в случае террористической атаки. В любом случае терроры сопли жевать не будут, а тупо положат всю охрану, а потом займутся всеми остальными. Ну а чинуши на всех уровнях, потом просто скажут что мол не ожидали и бла, бла, бла. Как и всегда в общем то.
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45k
zloykoyot 55 минут назад
Интересно, а этот Айдар Зайнетдинов со своим коллегой зашли в заведения, где учатся их дети или пошли по другим?
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10k
Alex Час назад
Плохо, что охрана школ забыла нажать тревожную кнопку.
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780
Ksenia2 Час назад
Главное, что температуру на входе померяли.
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18k
KOSTELLO Час назад
Почему бы на законодательном уровне не обязать в школе присутствовать вооруженной охране?
Пусть возложат обязанности по оплате на родителей.
Лично я готов сдавать деньги ежемесячно.
С учетом количества учащихся в школах, это будет не более 100-200 рублей в месяц, в зависимости от школы.
Также поставить металлическую решетку с дистанционным замком на входе.
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2k
александр Час назад
против автомата никаких средств кроме автомата нет.
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7k
Женя Час назад
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25k
Батончик с маком Час назад
Взрослые люди х.уйней страдают. Ну ходили бы и охраняли, а не выеживались ради лайков
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