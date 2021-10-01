"Ничего личного": двое мужчин в Башкирии с муляжом автомата проверили готовность школ к терактам

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О своем "социальном эксперименте" блогеры рассказали в видео. А полный ролик с результатами похода планируют опубликовать позже. Пока же, говорят, выводы неутешительны.
Директор общественного движения «Повышение Юридической Грамотности Автовладельцев» Айдар Зайнетдинов со своим коллегой решились на необычный эксперимент.
Вооружившись макетом боевого автомата АК-47, они прошли по учебным заведениям города Ишимбай, чтобы проверить, насколько там готовы к отражению атаки террористов. Как поясняют мужчины, к этому эксперименту их подтолкнули недавние трагические события в Перми.
"Мы положили в сумку автомат Калашникова, положили его в коробку, обернули бантиком и прошлись по школам, садикам, больницам и училищам", - рассказывают они. Результаты импровизированной "проверки" общественников не обрадовали. "В школу, к счастью, нас почти не в одну не пустили, но вот про остальные заведения я хорошего сказать не могу. Безопасность детей в г.Ишимбай на нуле, и это факт ☝ Мы приносим свои извинения всем тем, родителям, чьи дети попали в кадр", - прокомментировали они свое видео.
Пользователи Сети эксперименту не обрадовались, заметив, что все эти проверки малоинформативны. Как сидели на входах в учебные заведения вахтерши-бабушки и пожилые охранники - так и будут сидеть. А в результате "эксперимента" педагоги могут лишиться работы.
Вот когда будет теракт, тогда и усилят безопасность на неделю! Зачем просто так её усиливать?— bews (@deltebews) October 1, 2021
И вообще очевидно это агенты госдепа, надеюсь их найдут и посадят за такое. Кто вообще их финансирует, почему они не на работе?
Сами же экспериментаторы своей акцией довольны и, говорят, уже есть результаты. Между тем, интерес бродившим по учебным заведениям с муляжом автомата появился и у правоохранительных органов. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают Зайнетдинова для дачи объяснений по данному факту.
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Пусть возложат обязанности по оплате на родителей.
Лично я готов сдавать деньги ежемесячно.
С учетом количества учащихся в школах, это будет не более 100-200 рублей в месяц, в зависимости от школы.
Также поставить металлическую решетку с дистанционным замком на входе.
Мы же не станем задаваться вопросом почему целая армия в составе 300 с лишним тысяч бойцов росгвардии, содержащаяся на наши налоги, занимается охраной режима, а не школ, детсадов и т.д.!
Скинемся! Жалко на что ли?
Скажут платить, я заплачу, от меня не убудет.
И изза 200 рублей ныть не стану
Поставят бесплатного Росгвардейца, тоже хорошо.
Мне важен конечный результат, а именно безопасность.