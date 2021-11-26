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Видео с разрезанием свадебного торта заставило переживать всех

Видео с разрезанием свадебного торта заставило переживать всех (3 фото)

Автор:
26 ноября 2021 14:42
Сообщество : Жить в России
Метки: жених   невеста   свадьба   тикток   торт   
824
3

Подключились даже «звезды» шоубиза. И вот что они сказали.

В Тик-Ток аккаунте выложили видео с разрезанием торта. Но получилось оно каким-то нерадостным. Пока невеста пытается справиться с первым куском - момент-то волнительный, жених по-хозяйски отбирает у нее нож и берет дело в свои руки.

Ролик быстро набрал больше 13 миллионов просмотров и огромное количество комментариев:

«Грубость и неуважение к невесте, ничем не прикрытые. Своё «Я» показывает новоиспечённый супруг, тяжело будет жить с таким ».

«Не успел жениться, а уже наехал на нее. "Я рэжу леее". Девушке, видимо, неприятно стало. При всех на свадьбе так наехать на жену…. »

И это самые лайтовые комменты)

×
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От осуждения не удержалась даже «супер стар» Ксения Бородина) Хотя уж казалось бы, ну ладно…

Правда сестра невесты уверяет, что у молодых все очень хорошо и они счастливы. И вообще - не надо за них переживать, сами разберутся.


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Метки: жених   невеста   свадьба   тикток   торт   
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6  комментариев
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491
moishab Полчаса назад
Знала дура. что за черножопую обезьяну вышла замуж.
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−55
931773@avgust-shop.ru 7 минут назад
У нас в кишлаке (д)авно ножом не режут. Просто руками едят три-четыре дня.
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13k
koleos72 8 минут назад
Да ладно, что вы к чуркам привязались! Все нервничают в такой момент! Тем более не знаешь как резать торт, это же не русских мочить!
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236
Basin 9 минут назад
сразу видно рука мастера .на арбузах натренировался !
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3k
Hunde Beißer2 12 минут назад
Вах,вах!Сразу видно - будущий акадэмик!
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446
Dimon 19 минут назад
Да пусть живут, как хотят, главное чтобы к нам свои обычаи не тащили.
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