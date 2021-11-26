Видео с разрезанием свадебного торта заставило переживать всех

Подключились даже «звезды» шоубиза. И вот что они сказали.
В Тик-Ток аккаунте выложили видео с разрезанием торта. Но получилось оно каким-то нерадостным. Пока невеста пытается справиться с первым куском - момент-то волнительный, жених по-хозяйски отбирает у нее нож и берет дело в свои руки.
Ролик быстро набрал больше 13 миллионов просмотров и огромное количество комментариев:
«Грубость и неуважение к невесте, ничем не прикрытые. Своё «Я» показывает новоиспечённый супруг, тяжело будет жить с таким ».
«Не успел жениться, а уже наехал на нее. "Я рэжу леее". Девушке, видимо, неприятно стало. При всех на свадьбе так наехать на жену…. »
И это самые лайтовые комменты)
От осуждения не удержалась даже «супер стар» Ксения Бородина) Хотя уж казалось бы, ну ладно…
Правда сестра невесты уверяет, что у молодых все очень хорошо и они счастливы. И вообще - не надо за них переживать, сами разберутся.
Источник:
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