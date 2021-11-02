17 девушек, которые отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенд

Когда девушка начинает готовиться к такому важному событию в своей жизни как свадьба, первое, о чём она задумывается, так это об идеальном платье. И это совсем не удивительно, ведь в этот праздничный день невеста желает собрать сотни восхищённых взглядов.

Это прекрасное платье я отыскала в секонд-хенде всего за 25 долларов