17 девушек, которые отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенд

Свадебное платье мечты неожиданно для самой себя можно отыскать и на барахолке, и в секонд-хенде по очень даже скромной цене! Именно так и поступили героини из нашей сегодняшней подборки.
Когда девушка начинает готовиться к такому важному событию в своей жизни как свадьба, первое, о чём она задумывается, так это об идеальном платье. И это совсем не удивительно, ведь в этот праздничный день невеста желает собрать сотни восхищённых взглядов.
Это прекрасное платье я отыскала в секонд-хенде всего за 25 долларов
Кто бы мог подумать, что я найду своё свадебное платье на барахолке за 12 долларов
65 долларов, и вот оно — платье моей мечты!
Не зря я люблю заглядывать в секонд-хенды
Сегодня я нашла там свадебное платье всего за 20 долларов.
Увидела это свадебное платье всего за 2 доллара и не смогла не купить его
А ведь я пока даже не собираюсь замуж!
Винтажное свадебное платье всего за 1 доллар!
Нашла это изумительное платье на барахолке
Оно обошлось мне всего в 13 долларов.
Я хотела купить короткое свадебное платье и никак не могла отыскать подходящее, пока не пришла в секонд-хенд
Эта красота стоила всего 4 доллара и абсолютно точно ждала именно меня.
Нашла на барахолке просто изумительное винтажное платье
Прекрасное платье со шлейфом, которое я купила на барахолке всего за 40 долларов
Я устала ходить по магазинам и решила найти платье в интернете
Купила онлайн это платье за 50 долларов, и оно идеально подошло мне по размеру.
Попала на распродажу и купила платье своей мечты за 50 долларов
Нашла на барахолке винтажное платье моего размера
Нашла эту красоту за 12 долларов и решила купить её на будущее
Это платье обошлось мне всего в 20 долларов
Его отыскала моя мама, и мы сразу поняли, что оно ждало именно меня!
Свадебное платье 1970-х годов всего за 25 долларов
Кто бы мог подумать, что на барахолке я найду отличное свадебное платье всего за 25 долларов
А какое из этих платьев понравилось вам больше всего?
Источник:
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