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17 девушек, которые отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенд

17 девушек, которые отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенд (18 фото)

Автор:
02 ноября 2021 08:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: невеста   платье   свадебное платье   свадьба   секонд-хенд   фата   фото   
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Свадебное платье мечты неожиданно для самой себя можно отыскать и на барахолке, и в секонд-хенде по очень даже скромной цене! Именно так и поступили героини из нашей сегодняшней подборки.

Когда девушка начинает готовиться к такому важному событию в своей жизни как свадьба, первое, о чём она задумывается, так это об идеальном платье. И это совсем не удивительно, ведь в этот праздничный день невеста желает собрать сотни восхищённых взглядов.


Это прекрасное платье я отыскала в секонд-хенде всего за 25 долларов

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Кто бы мог подумать, что я найду своё свадебное платье на барахолке за 12 долларов

65 долларов, и вот оно — платье моей мечты!

Не зря я люблю заглядывать в секонд-хенды

Сегодня я нашла там свадебное платье всего за 20 долларов.


Увидела это свадебное платье всего за 2 доллара и не смогла не купить его

А ведь я пока даже не собираюсь замуж!


Винтажное свадебное платье всего за 1 доллар!

Нашла это изумительное платье на барахолке

Оно обошлось мне всего в 13 долларов.


Я хотела купить короткое свадебное платье и никак не могла отыскать подходящее, пока не пришла в секонд-хенд

Эта красота стоила всего 4 доллара и абсолютно точно ждала именно меня.


Нашла на барахолке просто изумительное винтажное платье

Прекрасное платье со шлейфом, которое я купила на барахолке всего за 40 долларов

Я устала ходить по магазинам и решила найти платье в интернете

Купила онлайн это платье за 50 долларов, и оно идеально подошло мне по размеру.


Попала на распродажу и купила платье своей мечты за 50 долларов

Нашла на барахолке винтажное платье моего размера

Нашла эту красоту за 12 долларов и решила купить её на будущее

Это платье обошлось мне всего в 20 долларов

Его отыскала моя мама, и мы сразу поняли, что оно ждало именно меня!


Свадебное платье 1970-х годов всего за 25 долларов

Кто бы мог подумать, что на барахолке я найду отличное свадебное платье всего за 25 долларов

А какое из этих платьев понравилось вам больше всего?

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Метки: невеста   платье   свадебное платье   свадьба   секонд-хенд   фата   фото   
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