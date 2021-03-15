Невеста вручила жениху яхту: весь интернет обзавидовался!

Джанин, взяв микрофон, поблагодарила Тредерика за то, что он подари ей свадьбу ее мечты. "Я не знала, что подарить тебе в ответ, ведь у тебя все есть, - сказала она. - Поэтому мне осталось только подарить тебе яхту!"