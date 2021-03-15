Невеста вручила жениху яхту: весь интернет обзавидовался!

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Джанин Солер и Тредерик Грей сыграли свадьбу в Майами, на роскошной арендованной яхте. Это была свадьба мечты с толпой гостей, но финальный штрих поразил даже жениха: невеста подарила ему в качестве сюрприза собственную новенькую яхту. Все-таки любовь плюс деньги - это лучше, чем просто любовь!
Джанин Солер и Тредерик Грей - истинно влюбленная пара! Каждый порадовал другого в день бракосочетания шикарным подарком: Тредерик рганизовал для любимой свадьбу ее мечты на арендованной мегаяхте, а Джанин в ответ подарила ему собственную современную яхту!
На свадьбе Тредерика и Джанин было много гостей, но подарок невесты жениху и для них стал сюрпризом.
Джанин, взяв микрофон, поблагодарила Тредерика за то, что он подари ей свадьбу ее мечты. "Я не знала, что подарить тебе в ответ, ведь у тебя все есть, - сказала она. - Поэтому мне осталось только подарить тебе яхту!"
Пользователи сети наперебой завидовали невесте и жениху, предрекая им безоблачное семейное счастье.
Джанин за ее щедрость и готовность радовать мужа единодушно признали "невестой мечты". "Вот такую жену я хочу для себя!" - единодушно заявили пользователи мужского пола.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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