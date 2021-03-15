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Невеста вручила жениху яхту: весь интернет обзавидовался!

Невеста вручила жениху яхту: весь интернет обзавидовался! (10 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: жених   история   майами   невеста   подарок   роскошь   свадьба   яхта   
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Джанин Солер и Тредерик Грей сыграли свадьбу в Майами, на роскошной арендованной яхте. Это была свадьба мечты с толпой гостей, но финальный штрих поразил даже жениха: невеста подарила ему в качестве сюрприза собственную новенькую яхту. Все-таки любовь плюс деньги - это лучше, чем просто любовь!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жених   история   майами   невеста   подарок   роскошь   свадьба   яхта   
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17  комментариев
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
что это за существа и зачем нам про них знать?
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86k
Дмитрий 4 минуты назад
Для нигерши вполне симпатичная пока - но позже разжиреет как кабан.
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5k
Чётенький 4 минуты назад
Этих тоже угнетают ?
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7k
Siddis 13 минут назад
Это же катер!
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3k
soar Полчаса назад
Теперь можно мигрантов с Кубы в трюме возить, неплохой криминальный бизнес. Можно было бы и кокос из Колумбии таскать, но далековато для такой яхты.
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2k
barracuda Полчаса назад
у камаза задний мост меньше, чем у невесты.
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3k
Юра Гагарин Полчаса назад
ох и везёт же неграм
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13k
ЦСКА Полчаса назад
"....весь интернет обзавидовался!" Сила бл!! Автор, а "весь интернет", это хотя бы примерно сколько?? Вот население планеты земля, на начало года, приблизительно 7 836 525 000 человек! А сколько же из них "обзавидовались" баклажану Тредерику Грейю??
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12k
KOSTELLO 38 минут назад
У невесты корма, поболее некоторых яхт
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4k
Борис KOSTELLO 15 минут назад
отдать концы!)
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2k
Mellivora 41 минуту назад
Вопрос один, откуда бабло у негров?
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8k
ДядяТоля 45 минут назад
и нах мне это знать?
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144
Племянник Путина 59 минут назад
не знал я, что черномазые НАСТОЛЬКО любят деньги....
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9k
3.6o6pa Час назад
Пол года спустя...
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535
Бэмсяра Час назад
и где яхта то? только обезьянки на кадрах....
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445
solosolovov Час назад
А по чему он не белый? Что за расизм!
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
нализал...
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