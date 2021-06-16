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Люди поделились рассказами о нелепых случаях на свадьбе

Люди поделились рассказами о нелепых случаях на свадьбе (16 фото)

Автор:
16 июня 2021 17:07
Сообщество : Истории
Метки: жених   забавное   интересное   истории   невеста   свадьба   смешное   
1802
16
Свадьба - это очень важное событие в жизни человека, как бы не была организована церемония - пышно, или скромно.
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Метки: жених   забавное   интересное   истории   невеста   свадьба   смешное   
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13  комментариев
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10k
Nikita Час назад
Перед свадьбой, для проверки чувств, закупитесь для дома в Икее и поклейте обои вместе.
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234
Юстас ЗаПутинцев 11 минут назад
Чем дольше живёшь, тем больше понимаешь, что события бестолковеее и тупее свадьбы, в жизни человека не существует.
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4k
Дарвин и аморальная премия 12 минут назад
Помню был на свдьбе,так там невеста пропала,думали,что ее украли,потом ее нашли в подсобке ресторана,когда отсасывала свидетелю, видно нервничала перед свадьбой и это так сказалось, жениху ничего не сказали и они счастливы уже более 10 лет
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33k
Гёз Уленшпигель 23 минуты назад
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539
Алексей Попов Полчаса назад
Нахер копировать амерскую хреноту. Автору 816 МИНУСОВ...
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256
Andiks Алексей Попов 14 минут назад
А ты щедрый!
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175
-♛- Полчаса назад
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3k
Андрина 47 минут назад
У меня есть знакомый,так он на свою свадьбу 6 лет назад пригласил самых крутых израильских певцов,купил самый дорогой алкоголь,шефы ему стейки жарили.Он хотел чтобы свадьба запомнилась гостям.
Так вот он развелся два года назад,но до сих пор выплачивает кредит,который он брал на свадьбу.
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19k
Виталий Касандров Час назад
Ну у меня было все спокойно если не считать небольшой чехарды со свидетелями. Однокурсник которого пригласил быть свидетелем работал опером и его еще до регистрации срочно вызвали на работу. Его заменил муж свидетельницы . Но товарищ был из бандитов(96 год у единственного был сотовый) и соответственно прямо перед регистрацией он линяет на разборки. его подменяет другой мой однокурсник. Но подругу жены срочно забирает её мать сразу после регистрации. Её заменяет родная сестра жены .Лихо отмечаем первый день на следующий день у нас венчание и продолжение гулянки но сестра жены медик и ей на дежурство. Её соответственно заменяет родная сестра свидетеля.
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3k
★Lucifer★ Час назад
Хватит постить )(уету!!!!
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3k
Нечаинка Час назад
Сейчас во многих свадьбах происходит нелепый случай под названием "свадьба".
Хорошо, что не во всех, и что нормальные семьи тоже создаются. Иногда.
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minimalism

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