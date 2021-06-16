Люди поделились рассказами о нелепых случаях на свадьбе

"Это было на свадьбе одноклассников. Они были молоды - им было по 22-23 года, кажется. По-видимому, в некоторых регионах существует традиция, связанная со свадебным тортом. Жених и невеста отрезают по кусочку, откусывают немного от них, а потом в шутку мажут тортом друг другу лица. Невеста чётко дала понять жениху, что не хочет, чтобы её мазали тортом.

Однако тот сделал всё ровно наоборот: он не ограничился маленьким пятнышком крема, а размазал по её лицу целый кусок. Поначалу она была просто ошеломлена, но потом вскочила и, не вытирая остатков торта с лица, завопила: "НУ И УРОД ЖЕ ТЫ! Я ЖЕ ПРОСИЛА ТЕБЯ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ!", после чего выбежала в служебное помещение. Жених пытался броситься вслед за ней, однако подружки невесты и её мать удержали его. Он неловко пристроился за столом, а добрая половина свадебной церемонии выбежала прочь вместе с невестой.

Около часа она провела в служебном помещении. Только потом гости разрешили жениху пройти, чтобы увидеть её. Было слышно, как она плачет, а также как они ссорятся. Оставшаяся часть гостей находилась в каком-то ступоре, пока не появилась одна из тётушек невесты и не отдала распоряжение убрать всё со столов и включить музыку.

Спустя два года они развелись."