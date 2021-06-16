Люди поделились рассказами о нелепых случаях на свадьбе

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Свадьба - это очень важное событие в жизни человека, как бы не была организована церемония - пышно, или скромно.
Подразумевается, что это встреча и знакомство друзей и родственников, теплые объятия, танцы и в целом, сплошные радость и счастье. Но, как говорится, какая свадьба без драк и семейных разборок? Иногда родственники могут учудить, а иногда и сами жених с невестой. Вот несколько рассказов.
Жених очень умен...
"Жених произнёс речь, в которой поблагодарил всех гостей за присутствие на свадьбе, которая, однако, за пару минут превратилась в источник шутливых издёвок в адрес его нового шурина. Они были друзьями, и шурин, кажется, воспринял всё это как добрую шутку, однако, во всём этом был ясный посыл: "Сегодня вечером я буду иметь твою сестру", что было уже чересчур дико, чтобы можно было принять это спокойно.
Не помогло и то, что, во-первых, я там практически никого не знал и был приглашён на свадьбу одним из гостей, и, во-вторых, я сидел за одним столом со старшими родственниками этой семьи, которых всё это совершенно не позабавило."
Не помогло и то, что, во-первых, я там практически никого не знал и был приглашён на свадьбу одним из гостей, и, во-вторых, я сидел за одним столом со старшими родственниками этой семьи, которых всё это совершенно не позабавило."
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Она восприняла правило "Все для невесты" слишком буквально
"Невеста принесла с собой большой флакон своих любимых духов и опрыскивала ими каждого гостя, как мужчин, так и женщин, вне зависимости от их желания, как только они входили в банкетный зал.
Некоторые гости жаловались, что аромат духов был настолько сильным, что они напрочь потеряли аппетит и не смогли принять участие в банкете."
Некоторые гости жаловались, что аромат духов был настолько сильным, что они напрочь потеряли аппетит и не смогли принять участие в банкете."
Долгие, очень долгие 20 минут
"Они вздумали петь свои торжественные обещания друг другу, при этом не имея голоса. Эти обещания были настоящее дерьмо. Например, он обещал подчиняться ей в постели и никогда не спрашивать её о том, куда она собралась идти.
Кошмарной идеей стала и автонастройка микрофонов.
Свои обещания они пели вместе, рассчитывая на то, что к ним присоединится хор гостей. Это пение продолжалось 20 минут. Настоящее днище и позорище."
Кошмарной идеей стала и автонастройка микрофонов.
Свои обещания они пели вместе, рассчитывая на то, что к ним присоединится хор гостей. Это пение продолжалось 20 минут. Настоящее днище и позорище."
Бедная невеста...
"История со времён, когда я работал в отеле. Жениха и подружку невесты застукали занимающимися сексом на крыше. Тогда они просто уехали на лимузине, который предназначался для новобрачных. У невесты была истерика. Она сидела в свадебном платье в холле и рыдала несколько часов".
Гостям можно было только посочувствовать
"Мой двоюродный брат и его жена очень религиозны. Возможно, это были самые неловкие люди, которых я когда-либо встречал. Они исполняли один из танцев "с сюрпризом": он начинается с медленной мелодии, постепенно переходя в энергичный танец.
Не то, чтобы это было слишком дико, но энергичная песня длилась пять минут, и всё это время они продолжали повторять те же движения, что и в начале. Казалось, что это никогда не кончится. Это была безалкогольная свадьба, так что у нас не было ничего, чем можно было заполнить это недоразумение."
Комментарий: "Безалкогольная свадьба!!? Спаси нас, Господи!"
Не то, чтобы это было слишком дико, но энергичная песня длилась пять минут, и всё это время они продолжали повторять те же движения, что и в начале. Казалось, что это никогда не кончится. Это была безалкогольная свадьба, так что у нас не было ничего, чем можно было заполнить это недоразумение."
Комментарий: "Безалкогольная свадьба!!? Спаси нас, Господи!"
Проваленная многоходовочка
"Церемония получила название "Смена Фамилий". Они поменяли свои фамилии, поскольку решили не привязываться к своему прошлому и не хотели, чтобы что-то сдерживало их в дальнейшем.
Оказывается, они сделали это, поскольку думали, что это позволит им обнулить огромные долги или, как минимум, спрятаться от кредиторов. Но это им не помогло..."
Оказывается, они сделали это, поскольку думали, что это позволит им обнулить огромные долги или, как минимум, спрятаться от кредиторов. Но это им не помогло..."
Невеста перепутала или у них свободные отношения?
"Я был не в числе гостей, а работал на свадьбе. Невеста крепко выпила и два часа сидела на коленях у какого-то чувака, флиртуя с ним, в то время как жених сидел во главе стола с подавленной физиономией."
Комментарии:
"Такое может вогнать в депрессию кого угодно."
"Считается ли духовная смерть исполнением пункта клятвы "пока смерть не разлучит нас"?"
Комментарии:
"Такое может вогнать в депрессию кого угодно."
"Считается ли духовная смерть исполнением пункта клятвы "пока смерть не разлучит нас"?"
Пастору явно не с кем поговорить
"В этом не были виноваты ни жених, ни невеста. Пастор, венчая молодых, рассказывал о своём браке и своих детях в течение 20 минут. Он явно стремился дать им пример того, каким должен быть брак. Вот он уже вовсю рассказывает о своей дочери Келси, как она училась ходить, какие первые слова произнесла. А также о том, что они с женой занимаются любовью повсюду у себя в доме, поскольку это именно то, что нужно делать, если супруги любят друг друга и т.д.
Жениху и невесте пришлось 20 минут стоять перед ним, держась за руки, а полторы сотни гостей вынуждены были выслушивать речи о его сексуальной жизни и его детях."
Жениху и невесте пришлось 20 минут стоять перед ним, держась за руки, а полторы сотни гостей вынуждены были выслушивать речи о его сексуальной жизни и его детях."
С такими друзьями враги не нужны
"Я так приехала на свадьбу подруги детства. Ей некого кроме меня было взять свидетельницей, я согласилась с уговором, что ничего пошлого не будет со мной, ибо я с парнем буду, он не свидетель. Она согласилась без проблем. Когда тамада меня заметила, обнимающую не свидетеля, очень удивилась. Невеста ее очень просила побольше похабных конкурсов для свидетелей сделать.
Ей пришлось экстренно менять весь сценарий, не стала так подставлять и провоцировать конфликт. Так в итоге когда свидетель напился, рассказал, что невеста ему обещала, мол, дай ей пару рюмок и свидетельница тебе отдастся прям в туалете (подобного за мной замечено не было, просто вот так решила меня подставить любимая подруга). Больше мы с ней не дружим.
А когда я ей высказала все, она очень удивилась: "А ты чё не отдалась бы ему? Что в этом такого?!"
Ей пришлось экстренно менять весь сценарий, не стала так подставлять и провоцировать конфликт. Так в итоге когда свидетель напился, рассказал, что невеста ему обещала, мол, дай ей пару рюмок и свидетельница тебе отдастся прям в туалете (подобного за мной замечено не было, просто вот так решила меня подставить любимая подруга). Больше мы с ней не дружим.
А когда я ей высказала все, она очень удивилась: "А ты чё не отдалась бы ему? Что в этом такого?!"
Невеста не могла придумать более качественный отмаз?
"Невеста опаздывает на собственную свадьбу почти на два часа. Южная Калифорния: чистое поле, ни капли воды, некуда укрыться от солнца. Невеста появляется и заявляет, что хочет выйти замуж в спортивном костюме, в котором она занималась йогой. Жених был против этого; когда же она отказалась переодеться, он решил уехать, оставив её в дурацком положении. Так они и не поженились."
Добавлено чуть позже: "Я поговорил со своим дядей. Он высказал предположение, что невеста попросту спала со своим тренером. Появление в спортивном костюме для йоги на свадьбе стало наилучшей причиной для отмены бракосочетания. В итоге она вышла замуж за своего тренера, но вновь развелась."
Добавлено чуть позже: "Я поговорил со своим дядей. Он высказал предположение, что невеста попросту спала со своим тренером. Появление в спортивном костюме для йоги на свадьбе стало наилучшей причиной для отмены бракосочетания. В итоге она вышла замуж за своего тренера, но вновь развелась."
Вот бы послушать!
"Однажды я попал на прием и сел рядом с оператором, который снимал свадьбу на камеру. Моя тетя тоже устроилась рядом и провела весь вечер, комментируя происходящее и обо всех сплетничая. Многое из того, что она говорила, в итоге попало на видео. Оператор был великолепен: ему удалось сделать две копии, одну из которых он отредактировал, а на второй сохранил тетин голос в оригинале. Не отредактированная версия - это легенда."
Это удар ниже пояса
"Перед самым началом церемонии вышел шафер и заявил, что жених не приедет, так как он сегодня осознал, что является представителем нетрадиционной ориентации. Все начали смеяться и аплодировать. Но это была не шутка".
Вот это праздник, от души!
"На второй день свадьбы невеста пошла поплавать в океане у берегов Тенерифе. Она уплыла слишком далеко от берега и потерялась в открытом океане аж на 9 часов. Каким-то образом ей удалось вернуться, но к моменту ее возвращения все гости уже были в панике. Но и это еще не все: пока невеста буквально плыла на свою свадьбу, будущий муж взял ее телефон и нашел в нем кучу сообщений от ее любовника. Стоит ли говорить, что сразу после свадьбы молодожены развелись. 60 тысяч долларов на ветер. Самая роскошная свадьба, на которой мне удалось побывать."
Упс!
"Однажды я был на прекрасной свадьбе. Все было очень романтично, с зажженными свечами. Друг жениха произнес хорошую речь, а в конце сказал, чтобы все подняли бокалы. А затем случайно назвал невесту именем бывшей жены жениха."
Она же попросила...
"Это было на свадьбе одноклассников. Они были молоды - им было по 22-23 года, кажется. По-видимому, в некоторых регионах существует традиция, связанная со свадебным тортом. Жених и невеста отрезают по кусочку, откусывают немного от них, а потом в шутку мажут тортом друг другу лица. Невеста чётко дала понять жениху, что не хочет, чтобы её мазали тортом.
Однако тот сделал всё ровно наоборот: он не ограничился маленьким пятнышком крема, а размазал по её лицу целый кусок. Поначалу она была просто ошеломлена, но потом вскочила и, не вытирая остатков торта с лица, завопила: "НУ И УРОД ЖЕ ТЫ! Я ЖЕ ПРОСИЛА ТЕБЯ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ!", после чего выбежала в служебное помещение. Жених пытался броситься вслед за ней, однако подружки невесты и её мать удержали его. Он неловко пристроился за столом, а добрая половина свадебной церемонии выбежала прочь вместе с невестой.
Около часа она провела в служебном помещении. Только потом гости разрешили жениху пройти, чтобы увидеть её. Было слышно, как она плачет, а также как они ссорятся. Оставшаяся часть гостей находилась в каком-то ступоре, пока не появилась одна из тётушек невесты и не отдала распоряжение убрать всё со столов и включить музыку.
Спустя два года они развелись."
Однако тот сделал всё ровно наоборот: он не ограничился маленьким пятнышком крема, а размазал по её лицу целый кусок. Поначалу она была просто ошеломлена, но потом вскочила и, не вытирая остатков торта с лица, завопила: "НУ И УРОД ЖЕ ТЫ! Я ЖЕ ПРОСИЛА ТЕБЯ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ!", после чего выбежала в служебное помещение. Жених пытался броситься вслед за ней, однако подружки невесты и её мать удержали его. Он неловко пристроился за столом, а добрая половина свадебной церемонии выбежала прочь вместе с невестой.
Около часа она провела в служебном помещении. Только потом гости разрешили жениху пройти, чтобы увидеть её. Было слышно, как она плачет, а также как они ссорятся. Оставшаяся часть гостей находилась в каком-то ступоре, пока не появилась одна из тётушек невесты и не отдала распоряжение убрать всё со столов и включить музыку.
Спустя два года они развелись."
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Так вот он развелся два года назад,но до сих пор выплачивает кредит,который он брал на свадьбу.
Хорошо, что не во всех, и что нормальные семьи тоже создаются. Иногда.