Советские свадебные фотографии разных лет

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Чем отличаются свадебные фото ушедшей эпохи от того, что мы видим сейчас? Одежда, еда, предметы интерера...Думаю в первую очередь — это лица людей.
Выкупы невест, застолья в спортивном зале, гонки на «тройке», танцы под баян и многое другое.
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