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Советские свадебные фотографии разных лет

Советские свадебные фотографии разных лет (31 фото)

Автор:
11 апреля 2021 11:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   Советские свадебные фотографии   жених   люди   невеста   свадьба   фото   
108
31
Чем отличаются свадебные фото ушедшей эпохи от того, что мы видим сейчас? Одежда, еда, предметы интерера...Думаю в первую очередь — это лица людей.
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Метки: СССР   Советские свадебные фотографии   жених   люди   невеста   свадьба   фото   
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1  комментарий
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После обеда. 23 минуты назад
Да сегодня невесты уже не те..
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