Колоритные звездные свадьбы нулевых: отечественные пары из 2000-х

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Считается, что 2020 и 2021 - годы поголовных разводов. За это время распалось немало, казалось бы, очень крепких пар. Сегодня мы решили вспомнить, кто же расписался в 2000-х из отечественных звезд. Некоторые до сих пор счастливы вместе!
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А вы верите в счастливые звездные браки не по расчету?
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Метки: звезды знакомства интересно свадьбы фото шоу бизнес
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