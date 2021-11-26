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Колоритные звездные свадьбы нулевых: отечественные пары из 2000-х

Колоритные звездные свадьбы нулевых: отечественные пары из 2000-х (15 фото)

Автор:
26 ноября 2021 11:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знакомства   интересно   свадьбы   фото   шоу бизнес   
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Считается, что 2020 и 2021 - годы поголовных разводов. За это время распалось немало, казалось бы, очень крепких пар. Сегодня мы решили вспомнить, кто же расписался в 2000-х из отечественных звезд. Некоторые до сих пор счастливы вместе!

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А вы верите в счастливые звездные браки не по расчету?

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Метки: звезды   знакомства   интересно   свадьбы   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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Евген-фосген 50 минут назад
Кто эти люди?И на какой х... я это смотрел?
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Mixan 5 минут назад
Теперь понятно ,почему Зару во все музпрогаммы втыкают "великая певица"
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4k
Виктор 42 минуты назад
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