Колоритные звездные свадьбы нулевых: отечественные пары из 2000-х

Считается, что 2020 и 2021 - годы поголовных разводов. За это время распалось немало, казалось бы, очень крепких пар. Сегодня мы решили вспомнить, кто же расписался в 2000-х из отечественных звезд. Некоторые до сих пор счастливы вместе!