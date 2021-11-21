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Звезды и индейки: самые странные фото знаменитостей

Звезды и индейки: самые странные фото знаменитостей (17 фото)

Автор:
21 ноября 2021 18:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   живая птица   звезды   знаменитости   индейки   неожиданно   фото   шоу бизнес   
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Как только не приходится позировать звездам Голливуда ради рекламы! В странном гриме, на вершине небоскреба, с виртуальными персонажами... Но эта коллекция фотографий, пожалуй, самая странная: здесь голливудские небожители позируют... с индейками!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   живая птица   звезды   знаменитости   индейки   неожиданно   фото   шоу бизнес   
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11k
Александр 48 минут назад
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9
Nemo1875 3 минуты назад
Жутковатые в некотором смысле кадры , птица не знает, что ее смысл жизни оказаться на Рождественском столе , а улыбаются и стоят рядом , ее потенциальные убийцы !
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96k
Nobby 48 минут назад
Почему фотографии с индейками "странные"? А костюмы пилигримов на половине звёзд вам ни о чём не говорят? Это фотографии ко Дню благодарения, и вы практически своевременно их выложили.
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13k
aalexey3 2 часа назад
https://old.fishki.net/3190680-indejka-farshirovannaja-bez-kostej-s-lesnymi-gribami-prazdnichnoe-bljudo.htmlhttps://old.fishki.net/3190680-indejka-farshirovannaja-bez-kostej-s-lesnymi-gribami-prazdnichnoe-bljudo.html
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