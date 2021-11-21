Звезды и индейки: самые странные фото знаменитостей

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Как только не приходится позировать звездам Голливуда ради рекламы! В странном гриме, на вершине небоскреба, с виртуальными персонажами... Но эта коллекция фотографий, пожалуй, самая странная: здесь голливудские небожители позируют... с индейками!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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