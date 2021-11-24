Знаменитости, которые подарили своей команде дорогие подарки

Некоторые знаменитости с радостью дарят своим коллегам по съемкам, помощникам и даже каскадерам дорогие подарки. Так они показывают свою благодарность и признательность. Хотя такие примеры сложно отследить, так как звезды о них не распространяются, о некоторых известно благодаря соцсетям.

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Гарри Стайлз 0 Певец и актер Гарри Стайлз играет в новом психологическом триллере "Не волнуйся, солнышко" в паре с актрисой Флоренс Пью. Недавно съемки прекратились из-за пандемии, и актеры прислали цветы и подарки команде, которая неустанно работает над предстоящим фильмом во время перерыва.

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Опра Уинфри 0 Источник: Ведущая Опра Уинфри известна тем, что дарит своим помощникам и коллегам роскошные подарки. Она подарила каждой из своих коллег из съемочной группы фильма "Излом времени" соковыжималку стоимостью около 399 долларов (около 30 тыс. рублей).

Том Круз 0 Источник: Сейчас съемочная группа трудится над созданием седьмой и восьмой части "Миссия невыполнима". Недавно Том Круз и актриса Пом Клементьефф решили подарить актерам и съемочной группе подарки, чтобы оценить их усилия и тяжелую работу. Некоторые члены команды поделились фото подарков, но не раскрыли, что внутри.

Зендая 0 Источник: 25-летняя актриса Зендая решила отдать часть своей прибыли от нового фильма "Малькольм и Мари" членам съемочной группы, чтобы выразить признательность за их тяжелый труд. Члены съемочной группы получат часть выручки от выплат в размере 30 миллионов долларов, как только фильм продадут Netflix. По словам актрисы, это самое правильное решение, ведь благодаря съемочной команде фильм появился на экранах.

Семейство Кардашян 0 Источник: Когда реалити-шоу "Семейство Кардашян" вышло на экраны, семейка Кардашян подарила всем 30 членам съемочной группы часы Rolex общей стоимостью 300 000 долларов. Они устроили специальный вечер, где поблагодарили каждого, кто трудился над шоу, а в конце подарили роскошные часы.