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Знаменитости, которые подарили своей команде дорогие подарки

Знаменитости, которые подарили своей команде дорогие подарки (7 фото)

Автор:
24 ноября 2021 18:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   звезды   знаменитости   подарки   подборка   фото   шоу бизнес   
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Некоторые знаменитости с радостью дарят своим коллегам по съемкам, помощникам и даже каскадерам дорогие подарки. Так они показывают свою благодарность и признательность. Хотя такие примеры сложно отследить, так как звезды о них не распространяются, о некоторых известно благодаря соцсетям.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актрисы   звезды   знаменитости   подарки   подборка   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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29k
Игорь 2 часа назад
"Джон Уик 5" - как уже 5 ???!!!
Нет при всём уважении к Киану... Неееет первую часть я посмотрел половинку и уже понятно было чем кончится - всех замесит. Вторую начал смотреть и не осилил. А уже сняли 5 часть...
Теперь фильмы без цифры в названии вообще снимают?!
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2k
Frank Borman 38 минут назад
Каждый уважающий себя командир должен заботиться о своей команде. И тогда бойцы, в смысле работники, будут выкладываться на полную катушку. А это, между прочим, приносит хороший профит командиру.
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