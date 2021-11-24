Знаменитости, которые просто обожают своих собак

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Собак любят все, и даже знаменитости. Несмотря на занятой график, некоторые звезды с радостью находят время для своих четвероногих любимцев. Посмотрим на фото с питомцами, которыми они поделились в своих соцсетях, или когда их поймали папарацци.
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