Знаменитости, которые просто обожают своих собак

Собак любят все, и даже знаменитости. Несмотря на занятой график, некоторые звезды с радостью находят время для своих четвероногих любимцев. Посмотрим на фото с питомцами, которыми они поделились в своих соцсетях, или когда их поймали папарацци.

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