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Знаменитости, которые просто обожают своих собак

Знаменитости, которые просто обожают своих собак (30 фото)

Автор:
24 ноября 2021 14:00
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   звезды   знаменитости   питомцы   подборка   собаки   фото   шоу бизнес   
866
30
Собак любят все, и даже знаменитости. Несмотря на занятой график, некоторые звезды с радостью находят время для своих четвероногих любимцев. Посмотрим на фото с питомцами, которыми они поделились в своих соцсетях, или когда их поймали папарацци.
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Метки: домашние животные   звезды   знаменитости   питомцы   подборка   собаки   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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278
голландец Час назад
Показалось, или это "писец"?

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401
SHAGREEN 14 минут назад
У Кейт Бэкинсэйл белка из Ледникового периода.
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29k
Игорь Полчаса назад
Немного чёрного юмора. Добавлю знаменитость тоже...
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8
terapiya Полчаса назад
а я все думал, чего же мне в жизни не хватает? оказывается поста про животных знаменитостей ....))) но пост хороший)
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1k
веселый просто 43 минуты назад
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Почему этих знаменитостей забыли?
Почему этих знаменитостей забыли?
Почему этих знаменитостей забыли?
Почему этих знаменитостей забыли?
Почему этих знаменитостей забыли?
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1k
Autumn2015 45 минут назад
Джеки Чан конечно актёр и человек хороший, да только лучше бы он своими детьми занимался, а не собаками, а то выросло неизвестно что...
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1k
Анна Анна 2 часа назад
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