В плену больших процентов: что россияне покупают во время распродаж

Согласно исследованиям аналитиков из Anderida Financial Group, чуть меньше четверти россиян копят для создания так называемой «подушки безопасности».
Последние несколько лет показали, что деньги на «черный день» пригодились, но, к сожалению, даже этих накоплений не всем хватило, из-за чего пришлось брать кредиты.
Помимо заначки на что еще копят россияне?
Результаты исследования аналитиков говорят о том, что 18% опрошенных копят на покупку недвижимости.
14% копят на покупку автомобиля.
Далее по убыванию: 12% копят для покупки бытовой техники, 5% на образование, медицину и путешествия.
Большинство своих покупок россияне производят во время дней больших распродаж. Согласно результатам совместных исследований ВТБ и Ростелекома 57,5% опрошенных россиян ждут распродаж.
Но распродажа - это целая наука, к которой некоторые (31,3%) подходят основательно, составляя списки желаемых покупок 27% опрошенных сравнивают цены в разных магазинах, а 24% с маниакальной хваткой преследуют скидки, обновляя постоянно сайты в надежде найти более выгодное предложение.
Распродажи настолько одурманивают разум людей, что некоторые даже берут кредиты под распродажи, а другие занимают у знакомых. Всему виной – необъяснимое желание тратить больше, чем у них есть.
На что готовы?
51% опрошенных готовы потратить во время распродажи сумму от 10 до 20 тысяч рублей.
18% россиян, участвующих в опросе, 30-50 тысяч рублей
Больше 7% готовы раскошелиться на сумму в интервале 50-100 тысяч. И лишь единицы (1,5%) желают потратить 100 тысяч рублей.
Самые желанные покупки
В этом году 50% респондентов планируют приобрести во время крупных распродаж бытовую технику.
На втором месте 40% россиян желают купить электронику.
Одежда и обувь занимают третье место с результатом 39,3%, следом идут товары для спорта и средства для ухода за собой, которые планируют купить чуть меньше 20%.
Безоговорочным товаром-лидером среди всех респондентов стал Iphone 13
Второе место отходит игровой приставке Sony Playstation 5
Тройку замыкает бытовая техника: от робота-пылесоса до умной колонки.
Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2021 года. В опросе приняли участие 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие в городах с населением более 100 тыс. человек во всех регионах РФ.
До старта большой распродажи остались считанные минуты, надеемся, что вы уже определились с тем, что хотите купить во время грядущей распродажи. И помните, к покупкам нужно подходить с умом.
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