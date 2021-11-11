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В плену больших процентов: что россияне покупают во время распродаж

В плену больших процентов: что россияне покупают во время распродаж (17 фото)

Автор:
11 ноября 2021 10:24
Сообщество : Покупки, акции, скидки
Метки: большие скидки   интересно   исследование   кредиты   распродажа   россияне   черный день   
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Согласно исследованиям аналитиков из Anderida Financial Group, чуть меньше четверти россиян копят для создания так называемой «подушки безопасности».

Последние несколько лет показали, что деньги на «черный день» пригодились, но, к сожалению, даже этих накоплений не всем хватило, из-за чего пришлось брать кредиты.


Помимо заначки на что еще копят россияне?


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Результаты исследования аналитиков говорят о том, что 18% опрошенных копят на покупку недвижимости.

14% копят на покупку автомобиля.

Далее по убыванию: 12% копят для покупки бытовой техники, 5% на образование, медицину и путешествия.

Большинство своих покупок россияне производят во время дней больших распродаж. Согласно результатам совместных исследований ВТБ и Ростелекома 57,5% опрошенных россиян ждут распродаж.

Но распродажа - это целая наука, к которой некоторые (31,3%) подходят основательно, составляя списки желаемых покупок 27% опрошенных сравнивают цены в разных магазинах, а 24% с маниакальной хваткой преследуют скидки, обновляя постоянно сайты в надежде найти более выгодное предложение.

Распродажи настолько одурманивают разум людей, что некоторые даже берут кредиты под распродажи, а другие занимают у знакомых. Всему виной – необъяснимое желание тратить больше, чем у них есть.


На что готовы?


51% опрошенных готовы потратить во время распродажи сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

18% россиян, участвующих в опросе, 30-50 тысяч рублей

Больше 7% готовы раскошелиться на сумму в интервале 50-100 тысяч. И лишь единицы (1,5%) желают потратить 100 тысяч рублей.


Самые желанные покупки

В этом году 50% респондентов планируют приобрести во время крупных распродаж бытовую технику.

На втором месте 40% россиян желают купить электронику.

Одежда и обувь занимают третье место с результатом 39,3%, следом идут товары для спорта и средства для ухода за собой, которые планируют купить чуть меньше 20%.


Безоговорочным товаром-лидером среди всех респондентов стал Iphone 13

Второе место отходит игровой приставке Sony Playstation 5

Тройку замыкает бытовая техника: от робота-пылесоса до умной колонки.


Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2021 года. В опросе приняли участие 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие в городах с населением более 100 тыс. человек во всех регионах РФ.

До старта большой распродажи остались считанные минуты, надеемся, что вы уже определились с тем, что хотите купить во время грядущей распродажи. И помните, к покупкам нужно подходить с умом.

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Метки: большие скидки   интересно   исследование   кредиты   распродажа   россияне   черный день   
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6  комментариев
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14k
Александр 2 часа назад
Хм-м, а в опросе участвовали жители сёл и деревень, расположенных в 20-30км от, не то что Областного, Районного Центра, где не то, что ТРЦ, "хозяйственного" магазина нет, чтоб ведро купить... Какой им нах.. айфон с приставкой?
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107k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Без лоха и ...
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2k
Mowgley 2 часа назад
Практически любая распродажа суть грамотное на..балово, посему не готов потратить на них ни копейки.
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