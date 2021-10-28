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Министр финансов «засомневался» в низких зарплатах в России

Министр финансов «засомневался» в низких зарплатах в России (2 фото)

Автор:
28 октября 2021 16:49
Сообщество : Жить в России
Метки: деньги   зарплата   министр   россияне   
2677
2

Антон Силуанов не поверил, что они бывают на уровне 14 000 рублей. И заявил, что реальный доход россиян «в разы» превышает эти цифры.

Проходило обычное заседание говорильни Госдумы, на нем присутствовал министр финансов РФ. Как раз затронули вопрос МРОТ (минимальный размер оплаты труда — 13 617 рублей). Один из депутатов спросил: «Сколько бы вы протянули на эти деньги?»

Антон Германович почесал голову и ответил: «МРОТ — это единица, от которой считаются уровни оплаты труда. А средний размер оплаты труда по субъектам России, и по России в целом, в разы превышает это значение». Кстати, сам постеснялся сказать, сколько бы протянул на этот МРОТ.

Ну, если брать «средние» зарплаты чиновников из правительства — тогда да. Конечно, превышает. А вот по стране... В среднем, 25 тысяч рублей в месяц, и то не у всех. Это больше минималки, но все равно как-то невесело.

Хотя Антону Германовичу видней — все же министр. Может мы все и правда зарабатываем огромные деньги.

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Метки: деньги   зарплата   министр   россияне   
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52  комментария
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12k
ss 2 часа назад
Что значит, @ля, "не поверил"?!! Он что, в церкви что ли? Или и ведомости по зарплате посмотри, людей порасспрашивай. Не поверил он...
Вот интересно, он на самом деле тупой или прикидывается?
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7k
babsbaberley 12 минут назад
Они там все давно уже оторвались от действительности. А ещё занимают высокие государственные посты. Менять надо их чаще, чтоб не успевали жиреть. Может тогда что-то изменится.
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13k
Владислав Грецов 14 минут назад
неприятный типчик....мягко говоря...
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288
jeka 17 минут назад
Гнать в зашей такого министра.
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91k
Дед Степан Полчаса назад
Скотина лысая!
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342
MerryGoRound Полчаса назад
Так понятно, что эти "слуги народа" уже давно оторваны от реальности.
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2k
Moon24 Полчаса назад
Головой бы его об стену за сомнения
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111
Z Z 36 минут назад
Я тоже не знаю сколько МРОТ... Знал, когда он был 100 рублей( штрафы). Ни разу в жизни за него не работал и не зависит от него. Мне на этот МРОТ плевать.
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5k
Элвис 36 минут назад
Антон Германович приезжай к нам в ульяновск, я лично тебе покажу где такие зп!!!
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11k
кира 42 минуты назад
Конечно, в разы выше. И даже готов назвать этих россиян поименно.
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21k
ПаганецЪ 42 минуты назад
Ну, доход некоторых "россиян" превосходит это число в миллионы раз.
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433
Сигизмунд Лазаревич 47 минут назад
пидр плешивый
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54
kluvik 50 минут назад
Чтобы поверил, надо такого неверующего где-нибудь в Саратове в спальном районе в хрущобе поселить,закрыть доступ к собственным ресурсам, трудоустроить согласно существующим вакансиям и оплатой, ну и пускай дело возрастания его веры продолжалось бы с полгодика, включая зимний период. Глядишь, святым станет.
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3k
Николай Час назад
Да... сразу вспомнилась история с госпожой Проскуриной, которая из учёная из Нска... Так вот товарищ "лысый" бухгалтер первый же полетел в её карманах "шарить". И нашёл тогда доход аж целых 44 000 рублей в месяц.
Так что пусть "пошарит" в карманах какого нить почтальона в деревне Теещебен@ в районе Глухая Тайга, Самая дальняя область.
Хотяяя... Гарантию дам, что он и там доход в 50 000 рублей вместо 7 000.
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11k
Oleg Час назад
Ну при средней зарплате депутатки за 2020 год в 61.5 млн рублей сложно понять, что люди живут несколько беднее
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7k
Позитив Час назад
а еще министра... тварь сраная
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6k
Нестерин Сергей Час назад
Жёваный крот, этот ( Г )Ан(д)он Германович, щука, брат.
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42k
Элек Мек 2 часа назад
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934
Алексей Попов 2 часа назад
Кто то еще сомневается что ему реально пох на всех нас? :-) Он просто забывает чьих финансов он министр - типичный чинуша 9в плохом смысле этого слова)...
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752
Миша 2 часа назад
он лично у сотрудников министерства зарплаты проверил
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608
Мы Ул 2 часа назад
Хорошего человека антоном не назовут!
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