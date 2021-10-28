Министр финансов «засомневался» в низких зарплатах в России

Проходило обычное заседание говорильни Госдумы, на нем присутствовал министр финансов РФ. Как раз затронули вопрос МРОТ (минимальный размер оплаты труда — 13 617 рублей). Один из депутатов спросил: «Сколько бы вы протянули на эти деньги?»

Антон Германович почесал голову и ответил: «МРОТ — это единица, от которой считаются уровни оплаты труда. А средний размер оплаты труда по субъектам России, и по России в целом, в разы превышает это значение». Кстати, сам постеснялся сказать, сколько бы протянул на этот МРОТ.