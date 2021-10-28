Министр финансов «засомневался» в низких зарплатах в России

Антон Силуанов не поверил, что они бывают на уровне 14 000 рублей. И заявил, что реальный доход россиян «в разы» превышает эти цифры.
Проходило обычное заседание
говорильни Госдумы, на нем присутствовал министр финансов РФ. Как раз затронули вопрос МРОТ (минимальный размер оплаты труда — 13 617 рублей). Один из депутатов спросил: «Сколько бы вы протянули на эти деньги?»
Антон Германович почесал голову и ответил: «МРОТ — это единица, от которой считаются уровни оплаты труда. А средний размер оплаты труда по субъектам России, и по России в целом, в разы превышает это значение». Кстати, сам постеснялся сказать, сколько бы протянул на этот МРОТ.
Ну, если брать «средние» зарплаты чиновников из правительства — тогда да. Конечно, превышает. А вот по стране... В среднем, 25 тысяч рублей в месяц, и то не у всех. Это больше минималки, но все равно как-то невесело.
Хотя Антону Германовичу видней — все же министр. Может мы все и правда зарабатываем огромные деньги.
Источник:
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Вот интересно, он на самом деле тупой или прикидывается?
Я бы на этот "Дом-3" смотрел бы и смотрел исмотрел бы и смотрел... прямо не отрывался бы.
Так что пусть "пошарит" в карманах какого нить почтальона в деревне Теещебен@ в районе Глухая Тайга, Самая дальняя область.
Хотяяя... Гарантию дам, что он и там доход в 50 000 рублей вместо 7 000.