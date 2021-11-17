Коллектив гиен, «подарки бухгалтерии» и другие вещи, которые бесят на работе

Как бы не было прискорбно это признавать, но большую часть своей жизни мы проводим на работе. При этом каждому из нас хочется хорошей зарплаты и карьерного роста, а не пустого хождения от дома до рабочего места, просто потому что так «надо».
Кому надо? Некоторые, сталкиваясь с малейшими неприятными ситуациями, сразу кидаются менять работу. Другие же продолжают сидеть, пока не дойдут до точки кипения. Но и те, и другие, скорее всего, хоть раз сталкивались с этими бесящими до мозга вещами, которые, как правило, и мешают карьерному росту.
Ладно, если раздражает какой-то один конкретный момент. Но если их много – это можно расценивать, как толстый намек на необходимость сменить работу.
Представьте, что каждый обед или поход на перекур приходится согласовывать с начальством. Порой ещё и через служебную записку. Да-да, такое особенно актуально для офисов. В таких условиях получение отпуска становится тяжелейшим квестом.
Даже в Forbes такие организации называют «медленными», ведь весь рабочий процесс заключается не в выполнении прямых задач, а в обмене записками, кто, где и сколько посидел, покурил или поел. Глядишь, у начальства появится лишний повод для штрафа.
Здесь не идет речь об обсуждении каких-то интимных вопросов из личной жизни. Только то, что важно в данном месте по-настоящему. Например, повышение вашей заработной платы. Довольно часто в этом случае вам указывают, что спрашивать об этом невежливо, и даже пытаются за это пристыдить.
Но ведь это ваши труды! Особенно когда вам навешали новых, ранее незнакомых должностных обязанностей.
Не менее странный и бесящий момент, когда с приходом на работу вы вместо того чтобы заработать деньги, постоянно их тратите, причём не по своей воле. То нужно докупить канцелярию, то бумагу в бухгалтерию. Предприятие всегда должно учитывать эти расходы, а не лезть к вам в карман.
Ведь разово это кажется мелочью, но если сложить всё вместе – становится жутко.
С этим постоянно приходится сталкиваться, когда общаешься с каким-нибудь бригадиром смены или менеджером среднего звена. Бывает такое, что они нередко забывают поставить какую-то важную задачу, спущенную сверху. Вот только гнев высшего руководства снизойдет на вас, ибо подобные персонажи свалят всю вину и выйдут сухими из воды.
Попробуй потом объясни, почему ты не выполнил задачу, которую ещё не ставили.
Это момент, когда вы рьяно написываете начальству, чтобы уточнить ту или иную задачу, но в ответ, как говорится, тишина. Но ведь вы вроде разговаривали не с человеком-призраком и не с обиженной подружкой. Хочет руководство или нет, но вы делаете общее дело, а значит, имеете право на уважение.
«Вот-вот» повысят в должности или завалят вас деньгами. Подождите только до завтра, послезавтра или следующего года. Глядишь, к этому времени кушать регулярные «завтраки» от начальства вам надоест.
Дружеские отношения на работе, это, конечно, хорошо. Но некоторые превращают это в бесплатную эксплуатацию труда, заваливая вас «небольшими просьбами». И тогда вместо денег и карьерного роста вы получите фразу «ты замечательный человек».
Если придя на работу, вы сразу слышите «у нас так непринято», самое время насторожиться. Особенно, если все, что у них принято, это перерабатывать, не брать больничный или приходить за час на работу. Значит, вы попали в коллектив, абсолютно не имеющий своего мнения.
Когда отсюда побежите, ждите прекрасную пьесу от коллег в стиле «ты бросил нас» и «воткнул в спину нож».
Эта отдельная «элита», считающая себя выше других (как правило). Поэтому самая обычная оплата больничных или отпусков должна восприниматься «простой челядью», как подарок свыше.
И уж тем более, не дай Бог, чтобы начальник сделал вам маленький презент, обязаны будете до конца жизни. По крайней мере, по его мнению.
Сложно ставить перед собой цели, когда даже начальство не знает, что от вас нужно. Срочная задача через 15 минут уже несрочная, каждый начальник пытается занять вас чем-то своим, а по итогу, если какой-то план на день и был, то он уже точно не будет выполнен.
Такое, к сожалению, не редкость. Именно поэтому у нас так много раздраженных от регулярного стресса работников.
Если с первыми двумя всё понятно, то по последнему поясню: это дискриминация по возрасту. Например, когда вас высмеивают, что вы слишком старый для той или иной задачи, и наоборот.
В любом случае, подобные идиотские или пошлые шутки (особенно, когда их много) не вызывают ничего, кроме стресса. Поэтому из коллектива гиен тоже желательно поскорее удалиться.
Увы, отказаться от работы сегодня насовсем – невозможно. Поэтому выбирайте ту, что, если уж не приносит удовольствие, то хотя бы не вызывает раздражения. А какие ситуации больше всего бесят вас?
Источник:
- 20+ случаев, когда людям платили немалые деньги за самую простую работу
- Компания, в которой твоя зарплата полностью зависит от коллег
- Истории увольнений: как обманывают и унижают на работе
- Почему Генри Форд платил своим рабочим только тогда, когда они ничего не делали
- На рабочем месте скучно не бывает!
Понравилось10