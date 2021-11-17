Коллектив гиен, «подарки бухгалтерии» и другие вещи, которые бесят на работе

В любом случае, подобные идиотские или пошлые шутки (особенно, когда их много) не вызывают ничего, кроме стресса. Поэтому из коллектива гиен тоже желательно поскорее удалиться.





Увы, отказаться от работы сегодня насовсем – невозможно. Поэтому выбирайте ту, что, если уж не приносит удовольствие, то хотя бы не вызывает раздражения. А какие ситуации больше всего бесят вас?