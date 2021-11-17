Мэр Москвы захотел, чтобы на стройках было меньше мигрантов

Пока прогуливался по стройке, он успел пообщаться с гендиром подрядчика — Алексеем Добашиным. И порекомендовал тому привлекать к работе граждан РФ из ближайших регионов. А чтобы они приехали, тут мэр снова начал рвать покровы: «Нужно обеспечить им достойные условия труда и повысить зарплату».

А гендир не растерялся и сообщил, что мигрантов на стройках за последний год стало на 15% меньше. Здесь он Америку не открыл, потому что мы все помним про пандемию и небольшой отток мигрантов из РФ.