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Мэр Москвы захотел, чтобы на стройках было меньше мигрантов

Мэр Москвы захотел, чтобы на стройках было меньше мигрантов (3 фото)

Автор:
17 ноября 2021 17:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   зарплата   мигранты   мэр   рабочие   регион   стройка   
1157
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Собянин недоволен «качеством» рабочей силы. И вот что он предлагает.

«Хозяин» Москвы побывал на стройке на Бауманской улице, там возводят дом по программе реновации. И заявил, что на таких объектах нужны «Другого качества люди, с другой зарплатой».

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Пока прогуливался по стройке, он успел пообщаться с гендиром подрядчика — Алексеем Добашиным. И порекомендовал тому привлекать к работе граждан РФ из ближайших регионов. А чтобы они приехали, тут мэр снова начал рвать покровы: «Нужно обеспечить им достойные условия труда и повысить зарплату».

А гендир не растерялся и сообщил, что мигрантов на стройках за последний год стало на 15% меньше. Здесь он Америку не открыл, потому что мы все помним про пандемию и небольшой отток мигрантов из РФ.

Также Добашин сказал, что квалифицированные строители получают до 120-150 тысяч рублей в месяц. Вот тут уже возникают вопросы — ведь с такой зарплатой на стройках было бы не протолкнуться от желающих поработать. И не пришлось бы никого искать.

Но в целом — посмотрим. Может быть одними пожеланиями дело не ограничивается, и на стройках будут и правда трудиться другие рабочие.

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Метки: Москва   зарплата   мигранты   мэр   рабочие   регион   стройка   
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22  комментария
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8k
кот базилий 2 часа назад
Они русским отказывают в приеме на работу, им чурки удобней. Сосед ходил - "мы местных не берем", открытым текстом. Не думаю что мэр исправит ситуацию.
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1k
Руслан 6 минут назад
Давеча хозяин Crocus Group - чел без национальности тоже - говорил в интервью, что гастеры обходятся в 120-130 тысяч работодателю. Ну зп типа 50-60, налоги под 40% (ага, щас, получают чурбаны в белую по 60 косарей), оплата проезда, жильё типа предоставляют, организация питания и так далее. В общем, по его словам, те самые 120-130 набегают. Так, мазэфака, какого хрена на платить такие же деньги и своим? Чёто гонят они там. В разные дуды дудят
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−12
Abycat Полчаса назад
Сраные обоссанцы. Зачем вы пишите сколько зарабатывает гастрер на стройке? Ни один педрила я уверяю, не общался с гастерами насчет заработка. Петушня говновысраная идите работайте за деньги на стройке соответственно интеллекту. Не занимайте места в офисе. Один черт только метан производите.

Источник: https://m.fishki.net/comment/mobile/4004095/0https://m.fishki.net/comment/mobile/4004095/0 © M.fishki.net
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17k
Александр Сучков Полчаса назад
узбек получит 30-50к, нашим если заявят 100-150к, в месяц, то можно только представить, как взлетят цены на жилье в очередной раз. Всё просто и понятно. Сабянка ни с того конца начинает. Сначала надо умерить пыл застройщиков, что бы они смогли увеличить зп и перейти на Русских людей, но для этого надо разобраться с рынком поставщиков стройматериалов, а перед этим с поставщиками сырья для производителей стройматериалов и так далее в самый низ. Он тупо пока понты для лайков собирает.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
А может лучше меньше строек в Москве. Построили бы где чего в другом месте для разнообразия.ю
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34k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
П.и.з.д.и.т как дышит!
П.и.з.д.и.т как дышит!Посмотреть
П.и.з.д.и.т как дышит!
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571
vijilante 2 часа назад
АГА - ЩАС !!!
Я - КОРЕННОЙ МАСКВИЧЬ, И БУДУ РАБОТАТЬ ?!
ДА ЕЩЁ НА СТРОЙКЕ ?!?!
ВЫ ОХРЕНЕЛИ ! ! !
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339
Александр 2 часа назад
Этот п.и.д.о.р. на лету переобулся ,кинул своего понедельника [мат].
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13k
Алексей 2 часа назад
Вот жеж какой человек хороший - выборы только в 2023 году, а он уже готовится, спектакли ставит.
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Квартиры в Москве столько стоят, что строители, кажется, по миллиону получают, а строят золотыми кувалдами и алмазными ломами.
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623
Ибрагим Прутков 2 часа назад
Пишут 100 т.р., а на руки 20.
Естественно русские не согласятся.
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13k
shuma_her 2 часа назад
Это что б вам мааасквичам ложка дёгтя. Потому что, свое гавно сами убирать не хотите, а рабство отменили.
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40k
dima423 2 часа назад
ПГ/АМ... автор сходи на стройку и спроси какие ЗП там сейчас...даже таджики по 100 получают, а народу все равно не хватает - дефицит рабочей силы)
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79
kurganzero dima423 Час назад
Зачем врёшь? Цель какая?
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