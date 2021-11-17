Мэр Москвы захотел, чтобы на стройках было меньше мигрантов

Собянин недоволен «качеством» рабочей силы. И вот что он предлагает.
«Хозяин» Москвы побывал на стройке на Бауманской улице, там возводят дом по программе реновации. И заявил, что на таких объектах нужны «Другого качества люди, с другой зарплатой».
Пока прогуливался по стройке, он успел пообщаться с гендиром подрядчика — Алексеем Добашиным. И порекомендовал тому привлекать к работе граждан РФ из ближайших регионов. А чтобы они приехали, тут мэр снова начал рвать покровы: «Нужно обеспечить им достойные условия труда и повысить зарплату».
А гендир не растерялся и сообщил, что мигрантов на стройках за последний год стало на 15% меньше. Здесь он Америку не открыл, потому что мы все помним про пандемию и небольшой отток мигрантов из РФ.
Также Добашин сказал, что квалифицированные строители получают до 120-150 тысяч рублей в месяц. Вот тут уже возникают вопросы — ведь с такой зарплатой на стройках было бы не протолкнуться от желающих поработать. И не пришлось бы никого искать.
Но в целом — посмотрим. Может быть одними пожеланиями дело не ограничивается, и на стройках будут и правда трудиться другие рабочие.
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А ляпнул это мэр, потому что в СК об этом заговорили и он сразу паруса развернул в другую сторону и тапочки переобул, как бы чего не вышло, потому что на мигрантах держится нетолько стройка, но и все ЖКХ в Москве с них кормится и мэрия и полиция и все кому не лень...
Я - КОРЕННОЙ МАСКВИЧЬ, И БУДУ РАБОТАТЬ ?!
ДА ЕЩЁ НА СТРОЙКЕ ?!?!
ВЫ ОХРЕНЕЛИ ! ! !
Естественно русские не согласятся.