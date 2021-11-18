Время, когда луна изгибалась от боли как раненая змея: грезы и реальность английских монахов

Целые века летописи, скрупулезно создаваемые Гервасио, пылились в забытье. Пока ими не заинтересовался геофизик Джек Хартунг, разбиравший в 1976 году библиотечные архивы.

Внимание исследователя привлек тот факт, что все очевидцы дали клятву над своими свидетельствами. А по тем временам это было очень серьезно. Соответственно, врать людям просто не было смысла.

Что же заставило Луну якобы расколоться? В своем исследовании Хартунг опирался на некое геологическое воздействие на лунную поверхность.

Он внимательно изучил снимки, сделанные миссией «Аполлон-8», и заметил, что грунтовая насыпь – полосы вокруг кратера Джордано Бруно еще не покрыты пылью. А это свидетельствует о недавнем образовании этого кратера, который как раз и может быть последствием явлений, зафиксированных английскими монахами.