Время, когда луна изгибалась от боли как раненая змея: грезы и реальность английских монахов

Как минимум пять человек заявили о необычном небесном явлении. Произошло это более 800 лет тому назад, а над разгадкой игр космоса современники до сих пор ломают головы.
Летописец аббатства Христа в Кентербери – монах Гервасио очень поэтично запечатлел в летописи сообщение о событии 18 июня 1178 года: «Верхний рог полумесяца раскололся на две части. Из середины этого рога внезапно выскочил пылающий факел, разбрызгивая во все стороны огонь, раскаленные угли и искры на большое расстояние». После чего добавил, что небесное тело словно корчилось от нестерпимой боли, подобно раненой змее. А потом стало стремительно чернеть.
Целые века летописи, скрупулезно создаваемые Гервасио, пылились в забытье. Пока ими не заинтересовался геофизик Джек Хартунг, разбиравший в 1976 году библиотечные архивы.
Внимание исследователя привлек тот факт, что все очевидцы дали клятву над своими свидетельствами. А по тем временам это было очень серьезно. Соответственно, врать людям просто не было смысла.
Что же заставило Луну якобы расколоться? В своем исследовании Хартунг опирался на некое геологическое воздействие на лунную поверхность.
Он внимательно изучил снимки, сделанные миссией «Аполлон-8», и заметил, что грунтовая насыпь – полосы вокруг кратера Джордано Бруно еще не покрыты пылью. А это свидетельствует о недавнем образовании этого кратера, который как раз и может быть последствием явлений, зафиксированных английскими монахами.
Версии и альтернативы
Многие ученые поддержали версию геофизика. Среди них были и астрономы Одил Калам и Джон Малхолланд. Они внимательно изучили снимки, сделанные советским зондом «Луна-24». И пришли на их основании к выводу, что примерно 900 лет тому назад на лунную поверхность действительно мог упасть метеорит. Итогом столкновения как раз и могла быть «извивавшаяся Луна», картину которой наблюдали с Земли монахи. А в качестве пылающего факела выступал метеорит.
Но с гипотезой согласились не все. Планетологи Харви Найнингер и Гленн Хусс жестко раскритиковали ее в 1977 году, заявив, что такой кратер не мог стать результатом столкновения. А более правдоподобное объяснение – это просто вхождение в земную атмосферу небесного тела, которое дало только визуальный эффект наложения.
Некоторые ученые настаивают, что возраст кратера Джордано Бруно более миллиона лет. А по результатам исследования, проведенного астрономом Томокацу Морота в 2009 году, так и вообще может составлять несколько миллионов лет. Такие выводы он сделал на базе плотности небольших кратеров, которые образовались на выброшенном из воронки материале.
Его версию подтвердил космолог Йорг Фриц, заявивший, что если бы кратер образовался 800-900 лет тому назад, то последствия в виде дождя из лунного материала наблюдались бы до сих пор. К тому же в области кратера датчики лунных аппаратов показывали бы повышенную температуру. А этого не происходит.
В 2001 году аспирант Аризонского университета Пол Уизерс провел интересный эксперимент: он смоделировал событие, которые якобы стало причиной образования в 1178 году гигантского кратера. В ходе проведения он доказал, что диаметр объекта, способного оставить такой след, должен варьироваться от 1 до 3 километров. Плюс к этому, результатом столкновения должно было стать образование колоссального количества лунного материала, который направился бы в сторону нашей планеты.
И люди в течение где-то недели наблюдали бы метеорный поток, подобный потоку Леониды 1966 года. Тогда земную атмосферу бомбило до 100 000 метеоров в час, что создавало действительно незабываемое звездное шоу.
Но в летописях не говорится ни слова ни о чем таком. Уизерс считает, что очевидцы явления, что называется, просто оказались в нужном месте в нужное время. Когда зрелищный болид несся в их сторону прямо перед лунным диском. При правильном расположении можно было наблюдать идеальную геометрию перемещения. Как это и было в случае с пятеркой монахов.
То есть размер объекта, взбудоражившего воображение благочестивых братьев, должен быть незначительным, позволившим ему спокойно сгореть в атмосфере, никак не сказавшись на Земле.
Уизерс пришел и к еще одному выводу: монастырская братия не могла наблюдать в указанную в хронике дату серповидную Луну, поскольку именно в том месте и в то время она еще не была видна. Получается, что дата случайно или специально была заменена.
Возможно, что монах-мистик, который, по свидетельствам летописи любил связывать яркие небесные явления с победами в крестовых походах, просто пофантазировал, пребывая в молитвенном трансе. Тем более что расколотый надвое полумесяц – это явная отсылка к уничтожению исламского символа и, соответственно, победе христиан.
Таким образом, современники по-разному оценили события, зафиксированные летописью английской религиозной общины. Одни исследователи считают, что в хронике зафиксировано падение метеорита. Другие уверены, что божьи служители стали свидетелями оптической иллюзии, бывшей результатом наложения болида на полумесяц. А третьи практически разрушают мистику, обнажая действительность, и настаивают, что свидетельства – это чистой воды вымысел. А Гервасио видел обычный метеор на ночном небе – явление не такое уж редкое.
А к какой из трех гипотез больше склоняетесь вы?
Источник:
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А ещё что никакого Буддизма не существует.