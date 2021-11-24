Избивший срочника Асхаб Магомедов похвастался роликом со стрельбой и гонками по Москве

Журналисты уже успели взять комментарий от Магомедова, который как и в прошлый раз принялся оправдываться по поводу выложенных в "Инсте" роликов.





"Едет машина, едет брат мой за рулем. Что такого? Я же не за рулем. Я не стрелял, какие ко мне претензии? Гуляли в компании с друзьями, и молодые ребята под настроением были, и все", - прокомментировал свои ролики спортсмен и подвёл собственного брата под статью.