FISHKINET
Сообщество Криминал 981 пост • 279 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Избивший срочника Асхаб Магомедов похвастался роликом со стрельбой и гонками по Москве

Избивший срочника Асхаб Магомедов похвастался роликом со стрельбой и гонками по Москве (1 фото + 3 видео)

Автор:
24 ноября 2021 15:53
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   лезгинка   скандал   стрельба   
2557
1
3

В МВД пока не торопятся проводить проверку видео с демонстративным нарушением законов.

Прославившийся на весь интернет роликом с избиением солдата срочной службы боец MMA Асхад Магомедов вновь устроил скандал, продемонстрировав в "Инстаграме" свой дерзкий и резкий образ жизни. Необучаемый представитель нации, которую нельзя называть, выложил на всеобщее обозрение, как танцует лезгинку под выстрелы из пистолета в жилом районе и гоняет по столичным улицам на скорости 200 км/ч. За такие вещи в России наказывают, но судя по всему, Магомедов уверен, что его отмажут и в этот раз.

Нужно отметить, что после скандала Магомедов заблокировал доступ к своему аккаунту, но восстановив его на днях и опубликовав новые ролики, вызвал очередную волну не очень вежливой критики от подписчиков, которые просят его вернуться в свой аул. Сейчас дерзкий парень снова закрыл доступ к своей страничке в Instagram. Бывает.

Журналисты уже успели взять комментарий от Магомедова, который как и в прошлый раз принялся оправдываться по поводу выложенных в "Инсте" роликов.


"Едет машина, едет брат мой за рулем. Что такого? Я же не за рулем. Я не стрелял, какие ко мне претензии? Гуляли в компании с друзьями, и молодые ребята под настроением были, и все", - прокомментировал свои ролики спортсмен и подвёл собственного брата под статью.

Издание Readowka, ссылаясь на свои источники, сообщает, что у Магомедова есть настолько влиятельные друзья, что им удалось протащить на телеканал "Россия 1" репортаж, который оправдывал избиение срочника. Возможно, поэтому в МВД пока никак не отреагировали на новые видеоматериалы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Москва   видео   лезгинка   скандал   стрельба   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
56
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
56  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
iEva 2 часа назад
Обезьяна.., она что в Африке обезьяна, что в Москве...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
38k
Сергей 2 минуты назад
100 лет назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SavageTi 6 минут назад
Нацию называть нельзя, но обезьяной то назвать можно) И сразу все понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Горчилин 14 минут назад
Цитата: "и молодые ребята под настроением были". Вот-вот, и то под чем они там были тоже надо бы изъять, за это "поднастроение" статья отдельная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
max 18 минут назад
Кадыров: Москвичи имеют полное право, закрывать окна своих домов, если стрельба мешает им отдыхать.
Только пожалуйста, породу стрелков не называйте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Эрик Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Glassy 45 минут назад
Да чего вы паритесь? Погодите! Скоро тут будет пост о том, как "кто-то" в очередной раз намотался на столб на своей супербезопасной консервной банке с названием "БНВ".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−53
The Sinner 46 минут назад
Если макака в зоопарке сбегает из вальера, (да простит меня милое животное за сравнение с асхабом). То её ловят и сажают на место. А вообще тема горцев порядком под.за..е.бала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Walther 51 минуту назад
"Едет машина, едет брат мой за рулем. Что такого? Я же не за рулем. Я не стрелял, какие ко мне претензии? Гуляли в компании с друзьями, и молодые ребята под настроением были, и все"
И почем сейчас коробок настроения? Или оно в граммах продается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pioner76 52 минуты назад
Нация овцелюбитель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Алехин 56 минут назад
Эти национальности стоит просто исключить из состава РФ, выгнать на"ер отсюда и забыть навсегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
KVadik Александр Алехин Полчаса назад
Чеченцы в свое время сами хотели исключиться из состава РФ. Был шанс их изолировать в их клоаке. Выбрали другой путь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
sanchesS80 Час назад
Больше всего вопросов на самом деле к прокуратуре/МВД - почему нет никакой реакции?
Ягодицу голую покажут на неправильном фоне, так быстро возбуждаются (дела в смысле).
А тут на видео реальное избиение и ноль реакции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Андрей Карл Такойто 17 минут назад
Чтобы этот паренек взял АК на карауле и отстрелял горным баранам яйца, за их недостойное поведение и показал, что культ силы развернуть в обратку очень просто. Вот чебуреки прих(удивились бы очень).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Парагвайский шпион Час назад
Чиновники могут и будут бездействовать до тех пор, пока на род не начнет ЛИНЧЕВАТЬ. Без шума и пыли, по тихому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
arek14 Час назад
Если его не накажут за избиение. Многие родители задумаются,а стоит ли отдавать сына в такую армию, ведь это может случитсья и с их ребёнком. Раньше был дисбат. А есть ли он сейчас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
кот базилий Час назад
Кто скажет что не абизиан? Ужас, это писец полный.И эти особи хотят к себе уважения? Что там в черепе у него? даже представить страшно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Час назад
Кто то должен это остановить, пока не поздно. На наших глазах растет мразь. Хотя нет, это мразь уже сформировалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nyash Час назад
Ну у нас животным все можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
kalinser Час назад
Животные не понимают хорошо или плохо.Только условные рефлексы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Вжик sanchesS80 36 минут назад
Без "иногда".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mixalych Час назад
Мохнаторылое дитя гор. До чего же паскудный этнос. Засунуть все их медальки и спортивные звания им в одно место, дать пендаля под пердак и чтоб сидели у себя в резервациях как индейцы. Паразиты(гниды, [мат], клещи и клопы) на теле России. Без них точно жизнь стала бы лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василий Час назад
Зачем опубликовали? Это оскорбление чувств Кадырова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 17 комментариев
Показать ещё
Roidmi EVE PLUS: робот-пылесос со станцией самоочистки и мощным мотором Roidmi EVE PLUS: робот-пылесос со станцией самоочистки и мощным мотором В ЗАГС на Майбахе - отстой: реальные пацаны глубинки ездят только на тракторах и комбайнах В ЗАГС на Майбахе - отстой: реальные пацаны глубинки ездят только на тракторах и комбайнах Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой "Вы с восьми должны работать!": врач больницы не вытерпела критики пациентов и полезла в драку "Вы с восьми должны работать!": врач больницы не вытерпела критики пациентов и полезла в драку Массовая межнациональная драка в Домодедове попала на видео Массовая межнациональная драка в Домодедове попала на видео Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38439



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
40 примеров отличного дизайна
3
54
40 примеров отличного дизайна
Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченца
0
263
Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченца
Набирающие популярность в сообществах
Один с девушкой против компании. Что должен делать современный мужчина?
0
22
Один с девушкой против компании. Что должен делать современный мужчина?
Делаем кардхолдер из кожи на 2 карты
2
22
Делаем кардхолдер из кожи на 2 карты
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото)
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#ватермарк#Разное#сша#в мире#автомир#авто аварии#новости
#Юмор#животные#люди#интересное#Россия#Ynews#автомобили#аварии#познавательно#позитив
#интересно#прикол#дтп#картинки#СССР#подборка#кино#приколы#еда#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться