Избивший срочника Асхаб Магомедов похвастался роликом со стрельбой и гонками по Москве

В МВД пока не торопятся проводить проверку видео с демонстративным нарушением законов.
Прославившийся на весь интернет роликом с избиением солдата срочной службы боец MMA Асхад Магомедов вновь устроил скандал, продемонстрировав в "Инстаграме" свой дерзкий и резкий образ жизни. Необучаемый представитель нации, которую нельзя называть, выложил на всеобщее обозрение, как танцует лезгинку под выстрелы из пистолета в жилом районе и гоняет по столичным улицам на скорости 200 км/ч. За такие вещи в России наказывают, но судя по всему, Магомедов уверен, что его отмажут и в этот раз.
Скандальный ролик с избиением срочника:
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Нужно отметить, что после скандала Магомедов заблокировал доступ к своему аккаунту, но восстановив его на днях и опубликовав новые ролики, вызвал очередную волну не очень вежливой критики от подписчиков, которые просят его вернуться в свой аул. Сейчас дерзкий парень снова закрыл доступ к своей страничке в Instagram. Бывает.
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Журналисты уже успели взять комментарий от Магомедова, который как и в прошлый раз принялся оправдываться по поводу выложенных в "Инсте" роликов.
"Едет машина, едет брат мой за рулем. Что такого? Я же не за рулем. Я не стрелял, какие ко мне претензии? Гуляли в компании с друзьями, и молодые ребята под настроением были, и все", - прокомментировал свои ролики спортсмен и подвёл собственного брата под статью.
Издание Readowka, ссылаясь на свои источники, сообщает, что у Магомедова есть настолько влиятельные друзья, что им удалось протащить на телеканал "Россия 1" репортаж, который оправдывал избиение срочника. Возможно, поэтому в МВД пока никак не отреагировали на новые видеоматериалы.
Тот самый сюжет от "России 1":
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Только пожалуйста, породу стрелков не называйте.
И почем сейчас коробок настроения? Или оно в граммах продается?
Ягодицу голую покажут на неправильном фоне, так быстро возбуждаются (дела в смысле).
А тут на видео реальное избиение и ноль реакции.