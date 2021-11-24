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Почем похвастаться? На блогеров-лихачей ищут управу

Почем похвастаться? На блогеров-лихачей ищут управу (3 фото)

Автор:
24 ноября 2021 13:46
Сообщество : Автомир
Метки: блогеры   закон   коап   лихачи   
1796
3

После принятия законопроекта о введении в КоАП статьи "опасное вождение", хвастливые ролики блогеров-лихачей, выложенные в сеть, будут считаться доказательством правонарушения.

Жизнь блогеров, которые любят лихачить и в знак своей "крутости" выкладывать видео-отчеты, вскоре усложнится. После принятия законопроекта о введении в КоАП статьи "опасное вождение", каждый такой "пост-хвастовства" может обернуться неприятностями. Ролики с их выходками будут считаться доказательством правонарушения и "шумахеры" будут нести за них ответственность. Об этом РИА новостям заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.


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"Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций", - заявила сенатор.

Теперь главное, чтобы после принятия нового КоАП сумма штрафа в итоге была выше той суммы, которую блогер может заработать с просмотров подобных роликов.


К слову, как раз сегодня появилась новость о том, что с блогера Эдварда Била, который 1 апреля на автомобиле Audi RS 6 Avant на Новинском бульваре выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo, взыскали 27 тыс. рублей за простой автобусов после устроенного им ДТП. В результате ДТП водитель Volkswagen получила тяжелую травму и долго лечилась в больнице. Бил признал вину, раскаялся в содеянном и выплатил потерпевшей компенсацию за лечение. Пресненский суд Москвы назначил ему два года ограничения свободы и лишил водительских прав на три года.

После того как в минувшую субботу на Кутузовском проспекте в Москве, после лобового столкновения в результате опасного вожденния погиб автоблогер Саид Губденский и его пассажир Заур Ибрагимов, председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.

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Метки: блогеры   закон   коап   лихачи   
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22k
Андрей 2 часа назад
Давно пора этих дебилов к ответственности привлекать!
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1k
Александр Минуту назад
Условно после 10 штрафов в год прохождение "Идиотен теста" как в Германии.
Блогеры в тик-токе хвастаться, кто сколько идиотен тестов прошёл

Принципиальная проблема не в ужесточении законодательства, а в неизбежности наказания...!!!
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34k
Aleksandr 7 минут назад
Хватит использовать тупой англицизм-"блогер"!
Есть же прекрасный русский синоним-"мужеложец"
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540
Сигизмунд Лазаревич 56 минут назад
Любые штрафы не сработают.. а вот реальные сроки для отморозков это поможет
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91
Ка-Пэкс Сигизмунд Лазаревич 13 минут назад
или ввести такие штрафы для этих блогеров, чтобы полностью перекрывало месячный доход. А канал их закрывать из-за распространения опасного контента)
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2k
AndreyOnovamnado Час назад
Лучше бы доказательством считали записи с регистраторов. А то оправлял обочечников, в ГИБДД, и в ответ получал отписки.
Скрин одной их них, которая сохранилась в почте.
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−117
Олександр Час назад
На каждого из них выписано по несколько сотен неоплаченных штрафов.И что,почему их не ищут судебные приставы,и менты ?
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384
Максим Максимов Час назад
"управа" проста, как 1 копейка: выдать уи6лану Ламборджини и пусть себе самоу@6ывается о бетонную стену. Можно , для живописности, и прямую трансляцию по ТВ и в инете устроить. А среди зрителей на месте ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы родители этого куска мяса присутствовали
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384
Максим Максимов Час назад
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91
Ка-Пэкс 2 часа назад
Да таких блогеров надо вообще драть по полной программе! Ездуны херовы. Запрячь вместо лошади(трактора) и в поле, пускай там свою энергию проявит на пашне))
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787
Карл Такойто 2 часа назад
Теперь главное, чтобы после принятия нового КоАП сумма штрафа в итоге была выше той суммы, которую блогер может заработать с просмотров подобных роликов.
P.s. И как такое сделать по мнению автора?
Нельзя прописать отдельно штраф для блогеров за опасное вождение и отдельно для всех остальных. Блогер может и миллионы зарабатывать,но если прописать даже 100тыс. то потом можно будет с интересом наблюдать множество бледных терпил которых полиция под эту статью за неаккуратное перестроение подтянет
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4k
tamin 2 часа назад
Введите штраф пропорционально стоимости машины
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33k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< главное, чтобы после принятия нового КоАП сумма штрафа в итоге была выше той суммы, которую блогер может заработать с просмотров подобных роликов >>>

И всё? Главное - стрясти баблосы, а так пускай гоняют, нарушают ПДД?

А может, ужесточить УК и за подобное "вождение" - многолетние сроки?
Ах да, тогда бабла не будет.
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12k
Eltiftel 2 часа назад
хорошо, что люди не пострадали
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