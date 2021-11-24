Почем похвастаться? На блогеров-лихачей ищут управу

После принятия законопроекта о введении в КоАП статьи "опасное вождение", хвастливые ролики блогеров-лихачей, выложенные в сеть, будут считаться доказательством правонарушения.
Жизнь блогеров, которые любят лихачить и в знак своей "крутости" выкладывать видео-отчеты, вскоре усложнится. После принятия законопроекта о введении в КоАП статьи "опасное вождение", каждый такой "пост-хвастовства" может обернуться неприятностями. Ролики с их выходками будут считаться доказательством правонарушения и "шумахеры" будут нести за них ответственность. Об этом РИА новостям заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
"Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций", - заявила сенатор.
Теперь главное, чтобы после принятия нового КоАП сумма штрафа в итоге была выше той суммы, которую блогер может заработать с просмотров подобных роликов.
К слову, как раз сегодня появилась новость о том, что с блогера Эдварда Била, который 1 апреля на автомобиле Audi RS 6 Avant на Новинском бульваре выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo, взыскали 27 тыс. рублей за простой автобусов после устроенного им ДТП. В результате ДТП водитель Volkswagen получила тяжелую травму и долго лечилась в больнице. Бил признал вину, раскаялся в содеянном и выплатил потерпевшей компенсацию за лечение. Пресненский суд Москвы назначил ему два года ограничения свободы и лишил водительских прав на три года.
После того как в минувшую субботу на Кутузовском проспекте в Москве, после лобового столкновения в результате опасного вожденния погиб автоблогер Саид Губденский и его пассажир Заур Ибрагимов, председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.
Источник:
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Блогеры в тик-токе хвастаться, кто сколько идиотен тестов прошёл
Принципиальная проблема не в ужесточении законодательства, а в неизбежности наказания...!!!
Есть же прекрасный русский синоним-"мужеложец"
Скрин одной их них, которая сохранилась в почте.
P.s. И как такое сделать по мнению автора? Нельзя прописать отдельно штраф для блогеров за опасное вождение и отдельно для всех остальных. Блогер может и миллионы зарабатывать,но если прописать даже 100тыс. то потом можно будет с интересом наблюдать множество бледных терпил которых полиция под эту статью за неаккуратное перестроение подтянет
И всё? Главное - стрясти баблосы, а так пускай гоняют, нарушают ПДД?
А может, ужесточить УК и за подобное "вождение" - многолетние сроки?
Ах да, тогда бабла не будет.