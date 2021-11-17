В ЗАГС на Майбахе - отстой: реальные пацаны глубинки ездят только на тракторах и комбайнах

Рыцарь на белом коне - это позапрошлый век. Вот, тракторист на зелёном тракторе (зелёные рулят!) - это круто. В Талдоме жених примчал возлюбленную в ЗАГС на тракторе. Современная сельская романтика - она такая. А спрашивается: на фига козе баян? Точнее, зачем нужен Майбах, если муж тракторист?

Вот только в лодочках неудобно в кабину забираться...