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В ЗАГС на Майбахе - отстой: реальные пацаны глубинки ездят только на тракторах и комбайнах

В ЗАГС на Майбахе - отстой: реальные пацаны глубинки ездят только на тракторах и комбайнах (2 фото + 2 видео)

Автор:
17 ноября 2021 06:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   жених   загс   невеста   приехали   талдом   трактор   
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В подмосковном Талдоме жених с невестой подкатили к Дворцу бракосочетаний на "сельской карете".

Рыцарь на белом коне - это позапрошлый век. Вот, тракторист на зелёном тракторе (зелёные рулят!) - это круто. В Талдоме жених примчал возлюбленную в ЗАГС на тракторе. Современная сельская романтика - она такая. А спрашивается: на фига козе баян? Точнее, зачем нужен Майбах, если муж тракторист?

Вот только в лодочках неудобно в кабину забираться...

Однако всё было пристойно: На кадрах заметно, что трактор украшен традиционными свадебными символами — декоративными кольцами и белыми розами, изначально об этом сообщал Telegram-канал "Москва с огоньком".

P.S. Да не вменят уважаемые читатели автору в офтоп, но уж больно душевная и близкая сердцу вещь и это, скорее всего, почувствует каждый, живущий на необъятных просторах нашей прекрасной Родины: Игорь Растеряев - "Комбайнёры".


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Метки: Москва   видео   жених   загс   невеста   приехали   талдом   трактор   
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11k
Алексей Ив 3 часа назад
Автор а ты цену видел этого трактора???Новый ДжонДир сопоставим с ценой с твоим майбахом.
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8k
кот базилий 6 минут назад
Трактор-иномарка , на нем можно и в фате ездить, Был бы Беларусь вышли бы все в солидоле и соляркой провоняли.
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12k
net 19 минут назад
Нет ничего проще и разумнее чем провести церемонию там же где само мероприятие проходит. Если место конечно приличное. А колесить три часа за стареньким лимузином, ждать пока все везде нафоткаются это утомительно и скучно.
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−1
Сергей Хрулев Полчаса назад
Этот трактор стоит дороже креты с накруткой!
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850
poбт Час назад
как то месяц назад, впервые лет за 10 увидел лимузин
б*лядь как же он уе*банско смотрится
а ведь когда то каждая вторая свадьба на них катала
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259
Азмон 2 часа назад
Талдом глубинка), ну да, почитай полторы тыщи верст от Белорецка (Башкортостан)
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1k
анатолий горленко 3 часа назад
Да ты, холоп, не уймёшься!
Что за прикол, посидеть в "телеге", и каждое утро по три поста сливать на фишки.
"автор" - сиди уже там, а сюда не заглядывай
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