В ЗАГС на Майбахе - отстой: реальные пацаны глубинки ездят только на тракторах и комбайнах

В подмосковном Талдоме жених с невестой подкатили к Дворцу бракосочетаний на "сельской карете".
Рыцарь на белом коне - это позапрошлый век. Вот, тракторист на зелёном тракторе (зелёные рулят!) - это круто. В Талдоме жених примчал возлюбленную в ЗАГС на тракторе. Современная сельская романтика - она такая. А спрашивается: на фига козе баян? Точнее, зачем нужен Майбах, если муж тракторист?
Вот только в лодочках неудобно в кабину забираться...
Однако всё было пристойно: На кадрах заметно, что трактор украшен традиционными свадебными символами — декоративными кольцами и белыми розами, изначально об этом сообщал Telegram-канал "Москва с огоньком".
P.S. Да не вменят уважаемые читатели автору в офтоп, но уж больно душевная и близкая сердцу вещь и это, скорее всего, почувствует каждый, живущий на необъятных просторах нашей прекрасной Родины: Игорь Растеряев - "Комбайнёры".
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Что за прикол, посидеть в "телеге", и каждое утро по три поста сливать на фишки.
"автор" - сиди уже там, а сюда не заглядывай
Это больше похоже на выполнение плана по заказу. ( И ответы стандартные на любое замечание, и ответы на комментарии только в "своих" постах ).
Других постов не читаем? Писака.
пс. С октября говнопровод прорвало, зарплату в "телеге" платят?