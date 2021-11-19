Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали

Бедные ребята, в связи с правонарушением временно утратившие национальность (у преступности национальности нет!), придя в магазин, обвинили продавцов в принуждении платить деньги, которых за ними не водится.
Накануне, небогатые парни, внешне напоминающие более обеспеченных ребят из свиты Белоснежки, то ли наслушались прогнозов Гидрометцентра об ужасных снегопадах, то ли насмотрелись роликов про BLM, до которых им, несмотря на смуглость, ещё загорать, и загорать - пожаловали в один из Московских ТЦ. Гости зашли в отдел готового платья с прозаической целью - утеплиться, а точнее, прибарахлиться, набили шмоток по запазухам и двинули на выход, явно не намереваясь оплачивать то, что притихарили. На что, ожидаемо были остановлены охраной и продавцом.
На кадрах запечатлён диалог одного из участников инцидента, который объясняет прибывшему правоохранителю «свою позицию» по ситуации. С его слов они с другом зашли в магазин и «взяли вещи», а когда их поймали и потребовали оплатить товар, то они заявили, что у них нет денег и они могут вернуть вещи.
«Да, я признаю, мы взяли вещи. Хорошо, мы взяли. Нас спалили, короче, спалили вот здесь. Мы зашли обратно, она (сотрудница, прим. РВ) сразу говорит, проверяет лезет, давай, говорит, оплачивай. Я говорю: у нас денег нету. У нас денег нету, давайте мы вам отдадим товар и уйдём, и всё — мы здесь больше не появимся», — рассказывает участник инцидента с бородой, напоминающей съехавшую с лица маску.
Кстати, вызывает некоторое удивление то, что правоохранитель, не только не заламывает руки и не дубасит дубинкой нарушителя масочного режима, но даже и не просит его надеть защитное средство.
Далее гость ТЦ активно возмущается действиями работников отдела, которые его «насильно заставляли» оплатить взятые вещи.
Судя по всему, пытавшийся вынести вещи из магазина парень считает себя не иначе как потерпевшим от неподобающего поведения продавцов.
Наглое поведение жуликов удивило всех свидетелей инцидента - еврейская хуцпа нервно курит свою папироску в сторонке!
Видео инцидента, за подписью: «Мы зашли в магазин, взяли вещи, а нас заставляют платить», - было размещено на Telegram-канале "Русская Весна".
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Уже нет. Можете минусить, ведь именно минусы исправят ситуацию, а русский вспомнит о гордости, не так ли?
Имена, фамилии, тэйпы озвучить и обложить данью на сто лет в пользу хозяев магазина.
Не, ну а чо?
- А если найдём ?!