Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали

На кадрах запечатлён диалог одного из участников инцидента, который объясняет прибывшему правоохранителю «свою позицию» по ситуации. С его слов они с другом зашли в магазин и «взяли вещи», а когда их поймали и потребовали оплатить товар, то они заявили, что у них нет денег и они могут вернуть вещи.





«Да, я признаю, мы взяли вещи. Хорошо, мы взяли. Нас спалили, короче, спалили вот здесь. Мы зашли обратно, она (сотрудница, прим. РВ) сразу говорит, проверяет лезет, давай, говорит, оплачивай. Я говорю: у нас денег нету. У нас денег нету, давайте мы вам отдадим товар и уйдём, и всё — мы здесь больше не появимся», — рассказывает участник инцидента с бородой, напоминающей съехавшую с лица маску.





Кстати, вызывает некоторое удивление то, что правоохранитель, не только не заламывает руки и не дубасит дубинкой нарушителя масочного режима, но даже и не просит его надеть защитное средство.





