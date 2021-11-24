В порту Магадана уронили ценный груз, стоимостью более 140 миллионов рублей

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В Магаданском морском торговом порту произошел неприятный инцидент во время разгрузки. С высоты нескольких метров упал дорогостоящий груз, который, по предварительной информации, предназначался для крупнейшей золотодобывающей компании Магаданской области.
По предварительной информации, в деревянном коробе находился редуктор для мельницы ГОКа, произведенный в Германии. Стоимость такого редуктора составляет около 1,7 млн евро или более 140 миллионов рублей. Упавший груз, скорее всего, был застрахован.
В результате инцидента никто не пострадал.
В результате инцидента никто не пострадал.
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