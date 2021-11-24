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В порту Магадана уронили ценный груз, стоимостью более 140 миллионов рублей

В порту Магадана уронили ценный груз, стоимостью более 140 миллионов рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 09:48
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   инцидент   магадан   падение   порт   редуктор   
1218
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В Магаданском морском торговом порту произошел неприятный инцидент во время разгрузки. С высоты нескольких метров упал дорогостоящий груз, который, по предварительной информации, предназначался для крупнейшей золотодобывающей компании Магаданской области.
По предварительной информации, в деревянном коробе находился редуктор для мельницы ГОКа, произведенный в Германии. Стоимость такого редуктора составляет около 1,7 млн евро или более 140 миллионов рублей. Упавший груз, скорее всего, был застрахован.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Метки: видео   инцидент   магадан   падение   порт   редуктор   
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18  комментариев
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10k
Denissg Час назад
Вчера было 100 млн. Сколько магнитофонов импортных и портсигаров золотых отечественных насчитают к вечеру?
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9k
Сергей Попов 10 минут назад
"В результате инцидента никто не пострадал." - не факт, что стропальщик и его начальник успели уволиться и уехать подальше с места происшествия.
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2k
Sergius SPb 14 минут назад
Стоимость такого редуктора составляет около 1,7 млн евро или более 140 миллионов рублей. Упавший груз, скорее всего, был застрахован.
====================================================================
Сколько доставка еще обошлась?
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12k
Великий Кормчий 16 минут назад
А был ли в коробке редуктор, вот в чем вопрос.
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64k
Серпом по молоту. 21 минуту назад
Стропальщику надо было бутылку поставить сначала..
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7k
Позитив 23 минуты назад
косяяяяк
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38k
Сергей 45 минут назад
Всё в этом мире относительно.
1 ампула лекарства и 1 редуктор.
Весной 2019 года швейцарская компания Novartis объявила о выпуске лекарства Золгенсма для лечения спинальной мышечной атрофии у детей до двух лет. На данный момент препарат одобрен для лечения только в США. Его стоимость составляет 2,1 миллиона долларов за дозу.

Появление нового революционного лекарства дало надежду на полное выздоровление детям со СМА по всему миру. Для того, чтобы лекарство начало действовать, нужна только одна инъекция. Однако вместе с подготовкой к введению инъекции и последующей реабилитацией общая стоимость лечения составляет более 150 миллионов рублей.
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4k
Димка Смола/67 50 минут назад
На кадре не видно, но стропальщик в плавь уходит с места ЧП )
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18k
KOSTELLO 52 минуты назад
Печда стропальщику
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9k
quam mordet Час назад
специалисты скажите - это нормально на двух ремнях такой груз перемещать? и как надо?
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37k
Alex Час назад
Они бы еще трусовыми резинками привязали.
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125
dacent Час назад
Ну так-то было сразу понятно,что он нае..нется. Стропальщик реально криворукий. Понабрали по обьявлениям.
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13k
Колька Валеркин сын Час назад
А виноват в данном случаи стропальщик.
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6k
ДеониS 2 часа назад
бывает, но там справа еще один стоит
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