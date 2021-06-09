Охранник больницы зарезал пациентку, притворившись врачом

80-летняя пациентка госпиталя в Пакистане скончалась после того, как охранник выдал себя за врача и сделал ей операцию.

Шамима Бегум умерла в воскресенье через две недели после того, как Мухаммад Вахид Батт попытался лечить рану на ее спине в госпитале Майо в Лахоре. Перед операцией Батт взял оплату за хирургическое вмешательство у семьи больной. Операция проходила в операционной госпиталя, на ней присутствовал младший медперсонал.

Батту было предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей в полиции, Что касается госпиталя Майо, его представители отрицают свою вину. "Мы не можем успевать следить за тем, что делает каждый врач и вообще каждый сотрудник госпиталя. У нас слишком большой госпиталь", - заявил представитель Майо..