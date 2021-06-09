Охранник больницы зарезал пациентку, притворившись врачом

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80-летняя пациентка умерла в пакистанском госпитале после операции, которую сделал ей местный охранник, притворившись хирургом. Госпиталь не признает своей вины в происшедшем. "У нас большое учреждение, и мы не можем уследить за каждым врачом", - заявил представитель клиники.
80-летняя пациентка госпиталя в Пакистане скончалась после того, как охранник выдал себя за врача и сделал ей операцию.
Шамима Бегум умерла в воскресенье через две недели после того, как Мухаммад Вахид Батт попытался лечить рану на ее спине в госпитале Майо в Лахоре. Перед операцией Батт взял оплату за хирургическое вмешательство у семьи больной. Операция проходила в операционной госпиталя, на ней присутствовал младший медперсонал.
Батту было предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей в полиции, Что касается госпиталя Майо, его представители отрицают свою вину. "Мы не можем успевать следить за тем, что делает каждый врач и вообще каждый сотрудник госпиталя. У нас слишком большой госпиталь", - заявил представитель Майо..
Шамима Бегум умерла в воскресенье через две недели после того, как Мухаммад Вахид Батт попытался лечить рану на ее спине в госпитале Майо в Лахоре. Перед операцией Батт взял оплату за хирургическое вмешательство у семьи больной. Операция проходила в операционной госпиталя, на ней присутствовал младший медперсонал.
Батту было предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей в полиции, Что касается госпиталя Майо, его представители отрицают свою вину. "Мы не можем успевать следить за тем, что делает каждый врач и вообще каждый сотрудник госпиталя. У нас слишком большой госпиталь", - заявил представитель Майо..
По сообщению полиции, охраннику также предъявили обвинение еще в нескольких случаях, когда он выдавал себя за врача, в том числе, навещая пациентов на дому. В больнице заявили, что охранник был уволен два года назад за попытку вымогательства денег у пациентов.
Государственные больницы Пакистана, где люди должны платить деньги за лечение, славятся своей неразберихой и низким качеством лечения. Семья Бегум заплатила Батту за операцию и за два визита на дом на перевязки. Однако когда кровотечение и боль усилились, семья вновь отвезла ее в госпиталь, где они узнали, что . стали жертвами мошенничества.
Государственные больницы Пакистана, где люди должны платить деньги за лечение, славятся своей неразберихой и низким качеством лечения. Семья Бегум заплатила Батту за операцию и за два визита на дом на перевязки. Однако когда кровотечение и боль усилились, семья вновь отвезла ее в госпиталь, где они узнали, что . стали жертвами мошенничества.
В настоящее время тело пациентки ожидает вскрытия, которое должно установить, была ли ее смерть прямым результатом осложнений после неудачной операции. Охранник-мошенник в ожидании суда находится под стражей в полиции. Как сообщают следователи, Батт выдавал себя за врача и в прошлом, навещая других пациентов на дому.
Медицинские мошенничества в Пакистане довольно популярны. Так, недавно, в мае, был арестован мужчина, который выдавал себя за врача в больнице общего профиля Лахора и вымогал деньги у пациентов в хирургическом отделении. А в 2016 году полиция задержала женщину, которая, вовсе не будучи врачом, изображала из себя нейрохирурга и в течение восьми месяцев невозбранно проводила операции вместе с квалифицированными медиками в общественной больнице Лахора, втором по величине медицинском учреждении в Пакистане.
Медицинские мошенничества в Пакистане довольно популярны. Так, недавно, в мае, был арестован мужчина, который выдавал себя за врача в больнице общего профиля Лахора и вымогал деньги у пациентов в хирургическом отделении. А в 2016 году полиция задержала женщину, которая, вовсе не будучи врачом, изображала из себя нейрохирурга и в течение восьми месяцев невозбранно проводила операции вместе с квалифицированными медиками в общественной больнице Лахора, втором по величине медицинском учреждении в Пакистане.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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