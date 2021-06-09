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Охранник больницы зарезал пациентку, притворившись врачом

Охранник больницы зарезал пациентку, притворившись врачом (4 фото)

Автор:
09 июня 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: госпиталь   криминал   медицина   мошенничество   новости   операция   охранник   пакистан   
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80-летняя пациентка умерла в пакистанском госпитале после операции, которую сделал ей местный охранник, притворившись хирургом. Госпиталь не признает своей вины в происшедшем. "У нас большое учреждение, и мы не можем уследить за каждым врачом", - заявил представитель клиники.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: госпиталь   криминал   медицина   мошенничество   новости   операция   охранник   пакистан   
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Андрей Ватрушкин 6 минут назад
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