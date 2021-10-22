Cоцсеть Трампа Truth Social взломали за 2 часа

Уже потом хакеры взломали этот аккаунт и сделали свое дело. Ну как взломали, просто перешли по ссылке и опубликовали фоточку. Самое сложное из всего этого было подобрать подходящую фотографию.

Помимо аккаунта Трампа в социальной сети есть несколько аккаунтов СМИ, которые могут быть поддельными.