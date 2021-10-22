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Cоцсеть Трампа Truth Social взломали за 2 часа

Cоцсеть Трампа Truth Social взломали за 2 часа (13 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 18:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: TRUTH Social   Трамп   интересно   новости   хакеры   
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Бывшего американского президента США Дональда Трампа заблокировали в твитере навсегда без права на восстановление.

Сначала его посты стали помечаться, как спорные. Посты пропадали из ленты и только подписчики были видны его публикации. А после и даже подписчикам ограничили возможность лайкать его публикации. После вечного бана, Трамп пытался уйти в другую сеть, Parler, у которой корпорация Amazon прекратила обслуживать хостинг. А в социальной сети это все породило кучу мемов.

В итоге Трампу не осталось ничего, как заявить о создании своей социальной сети Truth Social. Промо-ролик был выпущен вчера. На нем можно было заметить танцующего рыжего орангутанга, с которым сравнивают Трампа.


Официальный запуск социальной сети был запланирован в 2022 году. Не прошло и дня, как хакеры из группы Anonymous взяли и взломали Truth Social и подложили ему на стенке обосравшуюся свинью.

А все началось с того, что разработчики на платформе, к которой есть общий доступ тестировали работу социальной сети.

Сначала это заметил журналист Daily Dot Микаэл Тален, ему удалось зарегистрироваться в социальной сети и он создал аккаунт от имени Дональда Трампа.

Уже потом хакеры взломали этот аккаунт и сделали свое дело. Ну как взломали, просто перешли по ссылке и опубликовали фоточку. Самое сложное из всего этого было подобрать подходящую фотографию.

Помимо аккаунта Трампа в социальной сети есть несколько аккаунтов СМИ, которые могут быть поддельными.

Пользователи твиттера публикуют лист багов (ошибок) в социальной сети Трампа.


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Метки: TRUTH Social   Трамп   интересно   новости   хакеры   
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Bill Час назад
Что еще раз подтверждает что весь Инет контролируется "кое-кем".
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