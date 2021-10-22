Cоцсеть Трампа Truth Social взломали за 2 часа

Бывшего американского президента США Дональда Трампа заблокировали в твитере навсегда без права на восстановление.
Сначала его посты стали помечаться, как спорные. Посты пропадали из ленты и только подписчики были видны его публикации. А после и даже подписчикам ограничили возможность лайкать его публикации. После вечного бана, Трамп пытался уйти в другую сеть, Parler, у которой корпорация Amazon прекратила обслуживать хостинг. А в социальной сети это все породило кучу мемов.
В итоге Трампу не осталось ничего, как заявить о создании своей социальной сети Truth Social. Промо-ролик был выпущен вчера. На нем можно было заметить танцующего рыжего орангутанга, с которым сравнивают Трампа.
Официальный запуск социальной сети был запланирован в 2022 году. Не прошло и дня, как хакеры из группы Anonymous взяли и взломали Truth Social и подложили ему на стенке обосравшуюся свинью.
А все началось с того, что разработчики на платформе, к которой есть общий доступ тестировали работу социальной сети.
Сначала это заметил журналист Daily Dot Микаэл Тален, ему удалось зарегистрироваться в социальной сети и он создал аккаунт от имени Дональда Трампа.
Уже потом хакеры взломали этот аккаунт и сделали свое дело. Ну как взломали, просто перешли по ссылке и опубликовали фоточку. Самое сложное из всего этого было подобрать подходящую фотографию.
Помимо аккаунта Трампа в социальной сети есть несколько аккаунтов СМИ, которые могут быть поддельными.
Someone on the team building Trump's social network also appears to have made a "Fake Hunter Biden" account: "Home videographer. 3 baby mamas. Crackhead." Classy. pic.twitter.com/pPLQ5mSB1r— Drew Harwell (@drewharwell) October 21, 2021
Пользователи твиттера публикуют лист багов (ошибок) в социальной сети Трампа.
Here's their public buglist. Maybe missing a bug or two pic.twitter.com/U2C2rW1JPT— Drew Harwell (@drewharwell) October 21, 2021
Источник:
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