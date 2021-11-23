«Ильназик не виноват»: фанатки «казанского стрелка» собирают деньги на адвокатов и мечтают освободить его из тюрьмы

Движущим фактором деятельности фан-клуба является вера в то, что "настоящая правда скрывается".

"Если, как заявляет офицальная версия, Галявиев был в школе один и убивал, почему никому, в том числе и адвокатам, не было предоставлено прямых доказательств его вины?", - пишет телеграмм-канал. "Очевидно, что от нас скрывают настоящую правду. Никто не хочет разбираться в том, что же произошло на самом деле в гимназии №175, кто действительно убивал людей, и что же случилось с Ильназом? Гораздо проще повесить всё на одного человека и отправить гнить его на пожизненное, но это несправедливо и неправильно. Если человек действительно виновен, должны быть предоставлены прямые доказательства, но этого нет. Мы не должны молчать и бездействовать, иначе этот беспредел будет продолжаться и дальше. Единственный наш шанс на справедливость это независимый адвокат".

Родные массового убийцы жалуются на то, что Галявиеву не доходят письма от родственников, его адвокатов не допускают к материалам дела. Адвокаты жалуются и на то, что их услуги оплачены не полностью. Сбор средств тем временем продолжается: "Давайте постараемся собрать эту сумму как можно раньше, как бы это печально не звучало, но сейчас действительно на счету жизнь человека. Неизвестно, что они смогут сделать ещё…", - пишет Ирина.

О девяти погибших в результате побоища, которое Галявиев устроил в школе, в канале ничего не пишут. Видимо, страдания убийцы в заключении на чаше весов перевешивают страдания родителей, потерявших свих детей и страдания семей, потерявших своих близких.