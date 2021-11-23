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«Ильназик не виноват»: фанатки «казанского стрелка» собирают деньги на адвокатов и мечтают освободить его из тюрьмы

«Ильназик не виноват»: фанатки «казанского стрелка» собирают деньги на адвокатов и мечтают освободить его из тюрьмы (4 фото)

Автор:
23 ноября 2021 14:17
Сообщество : Криминал
Метки: адвокаты   казанский стрелок   казань   сбор средств   телеграмм-канал   фан клуб   фанаты   
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Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел детей в Казанской школе 11 мая 2021 года, не одинок и не отвержен обществом. Его поклонницы, организовавшиеся в фан-клуб, без устали собирают ему деньги на адвокатов, ждут как манны небесной любой весточки из тюрьмы и распространяют пламенные посты о несправедливости. Лучше бы кошек бездомных кормили.

Полмиллиона рублей – столько собрали на адвокатов фанаты Ильназа Галявиева, убившего 9 человек в казанской школе. Как сообщает телеграмм-канал «Mash», отец убийцы уже заключил с ними контракты. «Поклонники убийцы, устроившего стрельбу в казанской школе, считают, что их идола обвиняют незаслуженно и Ильназик невиноватый», — пишет издание.

Сбор денежных средств фан-клуб объявил уже давно. Сначала на собранные средства был нанят московский адвокат Алексей Васильев, позже его заменили на Владимира Богдана. Юристы собрали информацию и готовы приступить к защите Галявиева. По словам защитников, в деле много противоречий, экспертизы его психического здоровья противоречат друг другу. В Москве Ильназа признали невменяемым, а в Санкт-Петербурге — здоровым.

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Как писал в июле телеграмм-канал "Znak.com", в группе "Помоги Ильназу" состоит 11 девушек из России, Украины, Казахстана и других стран СНГ. Все они сомневаются в объективности расследования, проводимого СКР. Поклонницы открыли телеграмм-канал, который летом имел уже 2636 подписчиков. Позже канал прикрыли с формулировкой "за размещение порнографических материалов", но 15 октября последовательницы Ильназа открыли второй канал, назвав его "Дело о Ильназе Галявиеве. За честность!" и сообщив миру что "сдаваться повода нет" и "надо бороться за правду".

Группенфюрер Ирина, пишет пламенные посты о том, что "Ильназ - человек, с которым с самого начала нечестно поступала система. Изначально она проигнорировала его проблемы и никак не помогла, когда это было так нужно. Сейчас она насильно лишила его адвокатов и права на защиту, полностью изолировала от всех и поместила в информационный вакуум и одиночный изолятор. Всё это направлено на моральное изничтожение человека. Страшно подумать, что вообще с ним сейчас происходит за стенами этого уже печально известного нам сизо-1".


Движущим фактором деятельности фан-клуба является вера в то, что "настоящая правда скрывается".

"Если, как заявляет офицальная версия, Галявиев был в школе один и убивал, почему никому, в том числе и адвокатам, не было предоставлено прямых доказательств его вины?", - пишет телеграмм-канал. "Очевидно, что от нас скрывают настоящую правду. Никто не хочет разбираться в том, что же произошло на самом деле в гимназии №175, кто действительно убивал людей, и что же случилось с Ильназом? Гораздо проще повесить всё на одного человека и отправить гнить его на пожизненное, но это несправедливо и неправильно. Если человек действительно виновен, должны быть предоставлены прямые доказательства, но этого нет. Мы не должны молчать и бездействовать, иначе этот беспредел будет продолжаться и дальше. Единственный наш шанс на справедливость это независимый адвокат".

Родные массового убийцы жалуются на то, что Галявиеву не доходят письма от родственников, его адвокатов не допускают к материалам дела. Адвокаты жалуются и на то, что их услуги оплачены не полностью. Сбор средств тем временем продолжается: "Давайте постараемся собрать эту сумму как можно раньше, как бы это печально не звучало, но сейчас действительно на счету жизнь человека. Неизвестно, что они смогут сделать ещё…", - пишет Ирина.

О девяти погибших в результате побоища, которое Галявиев устроил в школе, в канале ничего не пишут. Видимо, страдания убийцы в заключении на чаше весов перевешивают страдания родителей, потерявших свих детей и страдания семей, потерявших своих близких.

По результатам на 21 октября 2021 года, в поддержку "казанского убийцы" было собрано еще 120 тысяч рублей, из них 44 тысячи всего за неделю.

"Мы против терроризма, мы за честность и справедливость", уверены девушки.

Напомним, трагедия произошла в Казани 11 мая. Рано утром в здание школы №175 вошел бывший ученик Ильназ Галявиев, вооруженный охотничьим карабином. В результате массового расстрела погибли девять человек, в том числе семеро детей. Более 20 получили ранения.

Перед нападением на школу Казани Ильназ Галявиев оставил сообщение в соцсетях. «Убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь». Сейчас убийца находится в СИЗО в ожидании окончания расследования. Ему грозит пожизненный срок.

Тем временем. в Казани сегодня 23 ноября, ФСБ предотвратила еще одну попытку нападения на общеобразовательное учреждение. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, задержанный подросток заявил, что к нападению его склонял некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины.

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Метки: адвокаты   казанский стрелок   казань   сбор средств   телеграмм-канал   фан клуб   фанаты   
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1k
Лёха 53 минуты назад
Автор,в названии поста ошибка. Не "стрелок", а "убийца". Исправь.
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17k
Vital Idol 3 минуты назад
Перед нападением на школу Казани Ильназ Галявиев оставил сообщение в соцсетях. «Убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь».

ну, так он точно невменяемый!!! перепутать мусарню со школой...пошел бы к бутылочникам из под шампанского, был бы героем!
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1k
Nameless 8 минут назад
"поклонницы" этого убийцы не думали о том, что он бы их тоже с радостью застрелил, были бы они у него на пути?
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28k
Slonyash 10 минут назад
Да это МММ какой то. Кто им сказал, что если можно денег собрать и его освободят, адвокат? Ну лох не мамонт - собирайте.
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3k
Грустный Кот 10 минут назад
Таких как этот урод нужно вешать без суда и следствия, его вина на лицо и доказывать тут ничего не нужно. А тварей которые собирают на адвокатов отправить на лесоповал лет на 10, пускай подумают кого они не виновным считают.
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20k
Ego sum qui sum 14 минут назад
ильназику нужен друг, -эфтаназик
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2k
Роман Бумеров 23 минуты назад
Это настолько мерзко... собрать этих животных и отправить комплексно обслуживать славных парней в черном дельфине и прочих злачных местах со славными парнями, которых подвела система. Ах да, этот сбор средств приравнять к финансированию терроризма и всех жалельзиков отпесочить по полной программе.
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2k
Алексей Полчаса назад
Ну, с экспертизами его вменяемости и правда какие-то непонятки. У чувака прогрессирующая атрофия головного мозга, он 5 лет стоит на учёте с диагнозом "энцефалопатия", плюс еще опухоль в мозгу. Одна экспертиза признаёт его невменяемым, а другая (видимо, под давлением общественности) признает ограниченно вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.
Хотя по большому счёту разницы особой нету: посадят ли его в тюрьму пожизненно или на 10 лет, положат ли в больницу или вообще выпустят условно. Всё равно через пару лет он потеряет всякую связь с реальностью, а еще через пару лет помрёт. И все эти усилия по сбору денег на адвокатов ему никак не помогут.
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26k
Григорий Полчаса назад
Стокгольмский синдром не умирает.
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2k
sedoisever Полчаса назад
А всех его ярых фанатов судить за пропаганду насилия.
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830
Миша Полчаса назад
на адвокатов или нет, но деньги собирают
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10k
котегRUS Полчаса назад
Лучше собрали бы ему на веревку и мыло
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16k
homerchik Полчаса назад
Интересно, им кто-то в адвокатской конторе клятвенно пообещал, что за некоторую сумму Ильназика вполне можно оправдать, не смотря на 9 смертей. Или они сами настолько идиотки, что верят в это. Да и вообще, бабы, что с вами творится. Все в Бонни и Клайда поиграть хотите? Ну ну...
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10k
Majul 36 минут назад
Этих фанатов судить вместе с этим ублюдком. Мозгов нет, на нарах поумнеют.
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1k
анатолий горленко 36 минут назад
Адвокаты жалуются и на то, что их услуги оплачены не полностью.)))))))))

"Идейный адвокат", это оксюморон! Или фильм бредовый.
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48k
noName 41 минуту назад
На 500 к можно не плохой эшафот построить и на "обмыть" останется ...
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1k
сеньор Леонсио 45 минут назад
За содействие экстремизму.
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Дмитрий 46 минут назад
Полиция!!! Хватит ж@пы на фоне храмов лайкать!!! Займитесь делом!!!
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33k
Опаньки 47 минут назад
признать его террористом и их потом всех по банковским перевода за оправдание
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1k
Дмитрий 48 минут назад
Ну а чего полиция то с прокуратурой теряются? Поддержка и финансирование терроризма и экстремизма..
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6k
Николай 52 минуты назад
ска ну это же поддержка экстремизма и терроризма... мля что с людьми стало я хз... детей поубивал конченый... нет бляха расследование не так ведут...конечно не так его уже нужно было к стенке поставить, к тому же просто его слушать какой смысл, если этот конченый даже свое слово сдержать не смог, живой на суде...
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