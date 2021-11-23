«Ильназик не виноват»: фанатки «казанского стрелка» собирают деньги на адвокатов и мечтают освободить его из тюрьмы

Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел детей в Казанской школе 11 мая 2021 года, не одинок и не отвержен обществом. Его поклонницы, организовавшиеся в фан-клуб, без устали собирают ему деньги на адвокатов, ждут как манны небесной любой весточки из тюрьмы и распространяют пламенные посты о несправедливости. Лучше бы кошек бездомных кормили.
Полмиллиона рублей – столько собрали на адвокатов фанаты Ильназа Галявиева, убившего 9 человек в казанской школе. Как сообщает телеграмм-канал «Mash», отец убийцы уже заключил с ними контракты. «Поклонники убийцы, устроившего стрельбу в казанской школе, считают, что их идола обвиняют незаслуженно и Ильназик невиноватый», — пишет издание.
Сбор денежных средств фан-клуб объявил уже давно. Сначала на собранные средства был нанят московский адвокат Алексей Васильев, позже его заменили на Владимира Богдана. Юристы собрали информацию и готовы приступить к защите Галявиева. По словам защитников, в деле много противоречий, экспертизы его психического здоровья противоречат друг другу. В Москве Ильназа признали невменяемым, а в Санкт-Петербурге — здоровым.
Как писал в июле телеграмм-канал "Znak.com", в группе "Помоги Ильназу" состоит 11 девушек из России, Украины, Казахстана и других стран СНГ. Все они сомневаются в объективности расследования, проводимого СКР. Поклонницы открыли телеграмм-канал, который летом имел уже 2636 подписчиков. Позже канал прикрыли с формулировкой "за размещение порнографических материалов", но 15 октября последовательницы Ильназа открыли второй канал, назвав его "Дело о Ильназе Галявиеве. За честность!" и сообщив миру что "сдаваться повода нет" и "надо бороться за правду".
Группенфюрер Ирина, пишет пламенные посты о том, что "Ильназ - человек, с которым с самого начала нечестно поступала система. Изначально она проигнорировала его проблемы и никак не помогла, когда это было так нужно. Сейчас она насильно лишила его адвокатов и права на защиту, полностью изолировала от всех и поместила в информационный вакуум и одиночный изолятор. Всё это направлено на моральное изничтожение человека. Страшно подумать, что вообще с ним сейчас происходит за стенами этого уже печально известного нам сизо-1".
Движущим фактором деятельности фан-клуба является вера в то, что "настоящая правда скрывается".
"Если, как заявляет офицальная версия, Галявиев был в школе один и убивал, почему никому, в том числе и адвокатам, не было предоставлено прямых доказательств его вины?", - пишет телеграмм-канал. "Очевидно, что от нас скрывают настоящую правду. Никто не хочет разбираться в том, что же произошло на самом деле в гимназии №175, кто действительно убивал людей, и что же случилось с Ильназом? Гораздо проще повесить всё на одного человека и отправить гнить его на пожизненное, но это несправедливо и неправильно. Если человек действительно виновен, должны быть предоставлены прямые доказательства, но этого нет. Мы не должны молчать и бездействовать, иначе этот беспредел будет продолжаться и дальше. Единственный наш шанс на справедливость это независимый адвокат".
Родные массового убийцы жалуются на то, что Галявиеву не доходят письма от родственников, его адвокатов не допускают к материалам дела. Адвокаты жалуются и на то, что их услуги оплачены не полностью. Сбор средств тем временем продолжается: "Давайте постараемся собрать эту сумму как можно раньше, как бы это печально не звучало, но сейчас действительно на счету жизнь человека. Неизвестно, что они смогут сделать ещё…", - пишет Ирина.
О девяти погибших в результате побоища, которое Галявиев устроил в школе, в канале ничего не пишут. Видимо, страдания убийцы в заключении на чаше весов перевешивают страдания родителей, потерявших свих детей и страдания семей, потерявших своих близких.
По результатам на 21 октября 2021 года, в поддержку "казанского убийцы" было собрано еще 120 тысяч рублей, из них 44 тысячи всего за неделю.
"Мы против терроризма, мы за честность и справедливость", уверены девушки.
Напомним, трагедия произошла в Казани 11 мая. Рано утром в здание школы №175 вошел бывший ученик Ильназ Галявиев, вооруженный охотничьим карабином. В результате массового расстрела погибли девять человек, в том числе семеро детей. Более 20 получили ранения.
Перед нападением на школу Казани Ильназ Галявиев оставил сообщение в соцсетях. «Убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь». Сейчас убийца находится в СИЗО в ожидании окончания расследования. Ему грозит пожизненный срок.Тем временем. в Казани сегодня 23 ноября, ФСБ предотвратила еще одну попытку нападения на общеобразовательное учреждение. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, задержанный подросток заявил, что к нападению его склонял некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины.
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ну, так он точно невменяемый!!! перепутать мусарню со школой...пошел бы к бутылочникам из под шампанского, был бы героем!
Хотя по большому счёту разницы особой нету: посадят ли его в тюрьму пожизненно или на 10 лет, положат ли в больницу или вообще выпустят условно. Всё равно через пару лет он потеряет всякую связь с реальностью, а еще через пару лет помрёт. И все эти усилия по сбору денег на адвокатов ему никак не помогут.
"Идейный адвокат", это оксюморон! Или фильм бредовый.