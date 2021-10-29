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В индийском здании суда переодетые киллеры-смертники ликвидировали босса мафии

В индийском здании суда переодетые киллеры-смертники ликвидировали босса мафии (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 04:34
Сообщество : Криминал
Метки: Индия   адвокаты   видео   жертвы   здание   перестрелка   суд   убийство   
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Буднично по-деловому закончился рабочий день суда в Нью-Дели. Вынесли трупы, перевязали раненых, вытерли с пола лужи, а со стен брызги крови и разошлись по домам ужинать.

Находящийся под арестом , глава одного из индийских преступных синдикатов Джитендер Гоги был застрелен членами конкурирующей мафиозной организации, которые прошли в зал, представившись адвокатами. Сами нападавшие скончались от смертельных ранений, полученных в перестрелке с полицией. Всё это случилось неожиданно на глазах у десятков людей, сообщает издание Times of India.

"Два преступника открыли огонь по гангстеру Джитендеру Гоги, когда его доставили в Рохинисуд для слушания дела. В ответ полиция застрелила обоих нападавших", — прокомментировал случившееся комиссар полиции Дели Ракеш Астхана.

Известно, что в результате перестрелки между полицией и нападавшими получила ранение женщина-адвокат. На опубликованных кадрах видно, как женщина в деловой одежде испуганно выскакивает из зала суда и прячется за дверью, позже она держится за ногу.

В издании уточняют, что Джитендер Гоги был одним из самых разыскиваемых в стране преступников. Его обвиняли в убийствах и вымогательствах. Только в ходе противостояния между группировками Джитендера и Тиллу погибло не менее 25 человек.

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Метки: Индия   адвокаты   видео   жертвы   здание   перестрелка   суд   убийство   
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Чучело Мяучело Час назад
Даже не станцевали...
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RRK 2 минуты назад
Похоже в суматохе забыли вызвать этого
Похоже в суматохе забыли вызвать этогоПосмотреть
Похоже в суматохе забыли вызвать этого
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parallax 5 минут назад
Гоги? Грузинские воры в законе уже и до Индии добрались,
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