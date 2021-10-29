В индийском здании суда переодетые киллеры-смертники ликвидировали босса мафии

Буднично по-деловому закончился рабочий день суда в Нью-Дели. Вынесли трупы, перевязали раненых, вытерли с пола лужи, а со стен брызги крови и разошлись по домам ужинать.
Находящийся под арестом , глава одного из индийских преступных синдикатов Джитендер Гоги был застрелен членами конкурирующей мафиозной организации, которые прошли в зал, представившись адвокатами. Сами нападавшие скончались от смертельных ранений, полученных в перестрелке с полицией. Всё это случилось неожиданно на глазах у десятков людей, сообщает издание Times of India.
"Два преступника открыли огонь по гангстеру Джитендеру Гоги, когда его доставили в Рохинисуд для слушания дела. В ответ полиция застрелила обоих нападавших", — прокомментировал случившееся комиссар полиции Дели Ракеш Астхана.
Известно, что в результате перестрелки между полицией и нападавшими получила ранение женщина-адвокат. На опубликованных кадрах видно, как женщина в деловой одежде испуганно выскакивает из зала суда и прячется за дверью, позже она держится за ногу.
В издании уточняют, что Джитендер Гоги был одним из самых разыскиваемых в стране преступников. Его обвиняли в убийствах и вымогательствах. Только в ходе противостояния между группировками Джитендера и Тиллу погибло не менее 25 человек.
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