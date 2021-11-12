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Удивительный Храм всех религий, который не предназначен для молитв

Удивительный Храм всех религий, который не предназначен для молитв (12 фото)

Автор:
12 ноября 2021 12:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Татарстан   вселенский храм   интересно   казань   музеи и выставки   уникальное сооружение   храм всех религий   
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Храм всех религий (Вселенский храм) - потрясающий архитектурный ансамбль, сочетающий в себе стили разных конфессий - православной и католический церкви, еврейской синагоги, мечети, китайской пагоды, буддийского храма, а также символы древних религий. Он расположен в посёлке Старое Аракчино в городе Казани. Это уникальное сооружение и подобного ему в мире больше нет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Татарстан   вселенский храм   интересно   казань   музеи и выставки   уникальное сооружение   храм всех религий   
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2  комментария
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9k
costa Полчаса назад
Самый главный храм всех религий это психо-неврологический диспансер. Там вы встретите и Иисуса и Будду и даже самого Наполеона (хотя с падением уровня образования Наполеоны стали в дефиците).
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23k
Ваня Час назад
здорово, хотел бы я там побывать...
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