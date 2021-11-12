Удивительный Храм всех религий, который не предназначен для молитв

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Храм всех религий (Вселенский храм) - потрясающий архитектурный ансамбль, сочетающий в себе стили разных конфессий - православной и католический церкви, еврейской синагоги, мечети, китайской пагоды, буддийского храма, а также символы древних религий. Он расположен в посёлке Старое Аракчино в городе Казани. Это уникальное сооружение и подобного ему в мире больше нет.
Придумал этот удивительный храм Ильдар Ханов - известный художник, архитектор, скульптор и общественный деятель Татарстана. Он рассказывал, что однажды к нему во сне явился Христос, велел вырыть яму и построить место для представителей всех конфессий.
Строительство - с помощью добровольцев - началось в 1994 году, и в течение следующих двадцати лет храм постепенно начал обретать свою форму.
Строительство - с помощью добровольцев - началось в 1994 году, и в течение следующих двадцати лет храм постепенно начал обретать свою форму.
По задумке автора проекта, храм всех религий должен был стать не местом поклонения разным богам, а неким символом культурного единения и музеем. По этой причине здесь не проводятся религиозные службы.
Ильдар Ханов занимался строительством храма до последних дней своей жизни. После смерти Ильдара Ханова в 2013 году дело его жизни продолжили его родственники - брат и сестра.
Ильдар Ханов занимался строительством храма до последних дней своей жизни. После смерти Ильдара Ханова в 2013 году дело его жизни продолжили его родственники - брат и сестра.
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Основу архитектурного ансамбля составляют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. Внешний вид храма, который все еще находится в стадии строительства, - яркий и праздничный: с витражами, разноцветной мозаикой, русскими луковичными куполами и греческим православным куполом. На каждом куполе есть золотой символ, от звезд Давида до полумесяца.
Первоначальный проект предусматривал купола и другие элементы зданий 16 религий. Среди них были учтены даже религиозные культы исчезнувших цивилизаций.
Планировались залы, посвященные православию, католицизму, протестантству, индийским ведам, китайскому дао, японскому дзен-буддизму, религиям Тибета, Египта, Индонезии, Ирана, индейцам майя, масонам и розенкрейцерам, и даже инопланетному разуму.
На сегодняшний день планы осуществлены не все, но сделано уже очень многое. Оказавшись внутри, посетители блуждают по смежным комнатам с различными религиозными темами, таким как католический и египетский залы, Зал Иисуса Христа, театр, картинная галерея, чайная комната.
Стены храма украшены портретами христианских святых и индуистскими фресками, а в некоторых комнатах есть столы с религиозными статуэтками.
Ильдар Ханов умер в 2013 году в возрасте 74 лет, и его брат Ильгиз и сестра Флура Галеева взяли на себя управление храмом. С помощью художников и волонтеров они продолжают воплощать в жизнь этот уникальный проект.
В 2017 году храм частично пострадал от пожара, но ведутся восстановительные работы, и здание продолжает привлекать туристов со всего мира.
Один пользователь Tripadvisor, посетивший храм в начале этого года, написал: "Храм очень необычный. Я не припомню, чтобы где-нибудь еще видел такое здание, поэтому я рад, что побывал в нем. Это на грани китча, но все же интересно".
"Под одной крышей вы увидите все религии - ислам, православие, иудаизм, индуизм, буддизм, древнеегипетские верования, - заметил он. - Каждый зал аутентично оформлен, и все они взаимосвязаны. Имейте в виду, что храм все еще строится, и, блуждая по его интерьерам, вы можете увидеть, как художники-энтузиасты работают над новыми украшениями".
Второй рецензент написал: "Братья, которые работали над его строительством, - гении (жив только один, и мне посчастливилось встретиться с ним) - невероятные провидцы и художники. Внутри здание выглядит хаотично и постоянно строится, но я почувствовал там невероятный заряд оптимизма и энергии".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Татарстан вселенский храм интересно казань музеи и выставки уникальное сооружение храм всех религий
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