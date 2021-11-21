Поттероманы как заклинание пишут #IStandWithJKRowling, призывая пригласить Роулинг в юбилейный выпуск "Гарри Поттера"

После этих скандалов Рэдклифф, Уотсон и еще несколько актеров из каста Гарри Поттера обвинили писательницу в трансфобии.

Актриса, которая сыграла в кинофраншизе второстепенную роль роли Падмы Патил в последних четырех фильмах, поблагодарила писательницу и всю съемочную группу за возможность и шанс, который полностью изменил всю карьеру девушки.