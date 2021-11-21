Поттероманы как заклинание пишут #IStandWithJKRowling, призывая пригласить Роулинг в юбилейный выпуск "Гарри Поттера"

На днях стало известно, что юбилейному выпуску Гарри Поттера быть, но из-за условий актера Дэниела Рэдклиффа на него не позвали писательницу и автора рассказа о знаменитом мальчике волшебнике Джоан Роулинг.
Свое решение Рэдклифф обосновал тем, что не хочет работать с писательницей из-за ее взглядов относительно ЛГБТ-движения.
Что же так оскорбило Рэдклиффа? Неужто писательница призвала принудительно лечить всех не гетеросексуалов, как это было еще в 50-х годах прошлого века? Она лишь прокомментировала фразу одного издания, назвавшего женщин "людьми, которые менструируют", для того, чтобы угодить транс-активистам. Эти активисты уверены, что "менструировать могут не только женщины". "Я уверена, что раньше для этих людей было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Утроб-щины? Хлюп-щины? Фугрязь-щины? ", - заявила Роулинг. Причем сделала она это в 2020 году.
‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020
Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA
К слову, после этого заявления, в твиттере начали появляться сообщения о том, что на самом деле автором книг о Гарри Поттере являются знаменитости, а не Джоан Роулинг, но слава богу, либо авторы данных изречений поумнели, либо твиттер решил не позориться почистил эти странные заявления.
Но это был лишь первый звоночек. Еще больший резонанс вызвала новая книга "Дурная кровь". По сюжету серийный убийца втирается в доверие жертв, притворяясь женщиной. После этого пользователи увидели в этой сюжетной линии трансфобию. Мол, якобы Роулинг своим произведением выставляет "мужчин в платьях" в негативном свете.
После этих скандалов Рэдклифф, Уотсон и еще несколько актеров из каста Гарри Поттера обвинили писательницу в трансфобии.
Актриса, которая сыграла в кинофраншизе второстепенную роль роли Падмы Патил в последних четырех фильмах, поблагодарила писательницу и всю съемочную группу за возможность и шанс, который полностью изменил всю карьеру девушки.
When the Philosophers Stone film came out I was sucked into the magical world like every other kid. Little did I know years later I’d audition for a role that would change my entire life upside down. I owe everything to @jk_rowling, the casting agents and the Potter films. #20 pic.twitter.com/apuEjsxp7O— Afshan Azad (@afshan_azad) November 16, 2021
А вот Эмма Уотсон в своем посте на юбилей кинофраншизы старательно не упоминала о Джоан Роулинг.
"Гарри Поттер был моим домом, моей семьей, моим миром, а Гермиона (до сих пор) - моим любимым вымышленным персонажем всех времен", - написала Уотсон, специально утаив, что в 2019 году ей не мешало расплываться в добрых поздравлениях писательницы в честь ее дня рождения. Однако после скандала она мало того, что перестала как-либо общаться, так еще и встала на защиту своих "трансгендерных фоловеров".
Пока Рэдклифф и Уотсон строят из себя лучших ЛГБТ друзей, настоящие трансы с сетях обрушились негативными постами, заявляя, что актеры каста Гарри Поттера выражают поддержку ЛГБТ только, когда им выгодно.
Такая вот неожиданная ответочка пришла откуда актеры даже и не ждали.
Узнав о том, что их любимую писательницу, которая создала вселенную "Гарри Поттера" не хотят брать на юбилейный выпуск, поттероманы всех стран объединились и запустили хэштег в поддержку Джоан Роулинг. Поттероманы призывают HBO перестать наживаться на творчестве писательницы и отдать дань уважения, пригласив писательницу на юбилейный выпуск.
Imagine десять лет писать огромную сагу, на которой будут расти следующие несколько поколений, сделать её известной на весь мир, завоевать гигантскую армию фанатов... А потом сказать, что женщины – это женщины и получить cancel'ом по ебалу#IStandWithJKRowling https://t.co/Vs2cvDUx0V— асоциальный эксперимент (@slvrmrcl) November 18, 2021
#IStandWithJKRowling— Анархия находится в раю (@StAndergraund) November 18, 2021
Можете отменять Джоан Роулинг, не приглашать на юбилей её собственного произведения, делать вид будто она не причастна к Гарри Поттеру... но всё это бесполезно, потому что в сердцах людей она навсегда останется мамой Ро подарившей нам волшебный мир поттерианы pic.twitter.com/4JuPPM6DrH
JK Rowling will NOT be featured in Harry Potter 20th anniversary “after her controversial tweets about transgender people”.— Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) November 17, 2021
Er, all she did was state biological FACTS. That’s only “controversial” if you don’t live in the real world.#IStandWithJKRowlinghttps://t.co/Wj84baq0ca
Harry potter fan here. HP is the first book I read in English in my youth. It's part of my culture, part of most people culture BC it been so popular. It's outrageous that @jk_rowling is not part of the 20th celebrations. without her there would be no book! #IStandWithJKRowling— Wild Womyn Workshop (@Wild_Womyn) November 17, 2021
Между тем, с прошлого года врачи вправе отказать в скорой медицинской помощи не критично больным пациентам, которые считаются "сексистами" и "расистами". Это не сюрреализм, а реальное положение британского минздрава.
"Меры защиты будут распространяться на любое преследование, запугивание или дискриминацию, включая гомофобные, сексистские или расистские высказывания", - говорится в инструкции ведомства.
Источник:
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Без нормальных мужчин нет места и нормальным женщинам, ИМХО.