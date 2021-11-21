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Поттероманы как заклинание пишут #IStandWithJKRowling, призывая пригласить Роулинг в юбилейный выпуск "Гарри Поттера"

Поттероманы как заклинание пишут #IStandWithJKRowling, призывая пригласить Роулинг в юбилейный выпуск "Гарри Поттера" (14 фото)

Автор:
21 ноября 2021 09:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Рэдклифф   гарри поттер   джоан роулинг   новости   сенсация   фанаты   эмма уотсон   юбилей   
1961
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На днях стало известно, что юбилейному выпуску Гарри Поттера быть, но из-за условий актера Дэниела Рэдклиффа на него не позвали писательницу и автора рассказа о знаменитом мальчике волшебнике Джоан Роулинг.

Свое решение Рэдклифф обосновал тем, что не хочет работать с писательницей из-за ее взглядов относительно ЛГБТ-движения.

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Что же так оскорбило Рэдклиффа? Неужто писательница призвала принудительно лечить всех не гетеросексуалов, как это было еще в 50-х годах прошлого века? Она лишь прокомментировала фразу одного издания, назвавшего женщин "людьми, которые менструируют", для того, чтобы угодить транс-активистам. Эти активисты уверены, что "менструировать могут не только женщины". "Я уверена, что раньше для этих людей было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Утроб-щины? Хлюп-щины? Фугрязь-щины? ", - заявила Роулинг. Причем сделала она это в 2020 году.

К слову, после этого заявления, в твиттере начали появляться сообщения о том, что на самом деле автором книг о Гарри Поттере являются знаменитости, а не Джоан Роулинг, но слава богу, либо авторы данных изречений поумнели, либо твиттер решил не позориться почистил эти странные заявления.

Но это был лишь первый звоночек. Еще больший резонанс вызвала новая книга "Дурная кровь". По сюжету серийный убийца втирается в доверие жертв, притворяясь женщиной. После этого пользователи увидели в этой сюжетной линии трансфобию. Мол, якобы Роулинг своим произведением выставляет "мужчин в платьях" в негативном свете.

После этих скандалов Рэдклифф, Уотсон и еще несколько актеров из каста Гарри Поттера обвинили писательницу в трансфобии.

Актриса, которая сыграла в кинофраншизе второстепенную роль роли Падмы Патил в последних четырех фильмах, поблагодарила писательницу и всю съемочную группу за возможность и шанс, который полностью изменил всю карьеру девушки.

А вот Эмма Уотсон в своем посте на юбилей кинофраншизы старательно не упоминала о Джоан Роулинг.

"Гарри Поттер был моим домом, моей семьей, моим миром, а Гермиона (до сих пор) - моим любимым вымышленным персонажем всех времен", - написала Уотсон, специально утаив, что в 2019 году ей не мешало расплываться в добрых поздравлениях писательницы в честь ее дня рождения. Однако после скандала она мало того, что перестала как-либо общаться, так еще и встала на защиту своих "трансгендерных фоловеров".

Пока Рэдклифф и Уотсон строят из себя лучших ЛГБТ друзей, настоящие трансы с сетях обрушились негативными постами, заявляя, что актеры каста Гарри Поттера выражают поддержку ЛГБТ только, когда им выгодно.

Такая вот неожиданная ответочка пришла откуда актеры даже и не ждали.


Узнав о том, что их любимую писательницу, которая создала вселенную "Гарри Поттера" не хотят брать на юбилейный выпуск, поттероманы всех стран объединились и запустили хэштег в поддержку Джоан Роулинг. Поттероманы призывают HBO перестать наживаться на творчестве писательницы и отдать дань уважения, пригласив писательницу на юбилейный выпуск.

Между тем, с прошлого года врачи вправе отказать в скорой медицинской помощи не критично больным пациентам, которые считаются "сексистами" и "расистами". Это не сюрреализм, а реальное положение британского минздрава.

"Меры защиты будут распространяться на любое преследование, запугивание или дискриминацию, включая гомофобные, сексистские или расистские высказывания", - говорится в инструкции ведомства.



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Метки: Рэдклифф   гарри поттер   джоан роулинг   новости   сенсация   фанаты   эмма уотсон   юбилей   
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13  комментариев
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460
Алексей Маз Час назад
Используй и переступи. Всё правильно. Молодцы! Где и кем были бы эти клоуны, если бы не она? А лет, через 20-ть еще "вспомнят", что Роулинг до них "грязно домогалась."
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35k
Антон Минуту назад
Шиза крепчает! У трансов только из жопы кровь может пойти от безудержной долбежки!
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10k
An4aR Минуту назад
Не любят трансфобов... Но не хейтят агорафобов и арахнофобов. Однобоко.
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877
Игорь Меншиков 6 минут назад
Ох как они уже за... ли, голубые, черные, без пола, считающие себя пришельцами, итд.
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3k
portroy 17 минут назад
Феменистки поддерживали мужиков в платьях, кричали везде об их правах... А вместо благодарности эти "бородатые женщины с огромным членом" стали отбирать права у самих женщин, даже право на название отдельное.
Без нормальных мужчин нет места и нормальным женщинам, ИМХО.
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4k
aleksei 20 минут назад
Двуличные актеришки, Роулинг молодец, у нее своя точка зрения и принципы
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2k
Sergius SPb 23 минуты назад
Убейте вы эту дохлую лошадь ГП.
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2k
Roman Полчаса назад
уе#ки неблагодарные актеры
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3k
Outcast Полчаса назад
Пора распрощаться со всякими гомофобскими книгами и фильмами вроде Гарри Поттера, Властелина Колец и признать подлинный шедевр снятый за всю историю человечества "Геи ниггеры из далёкого космоса".


Ссылка youtu.be
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12k
Вася Час назад
возомнили себя "великими актёрами" чмошники мелкие. они ноги должны целовать автору этого говна для инфантильных нердов, из которого вылезли
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